Először az óvodánál bukott le a kazincbarcikai szatír, de ez nem volt elég neki

A vádirat szerint a vádlott tavaly júliusban, reggel Kazincbarcika belvárosában egy óvoda kerítéséhez fordulva letolta a nadrágját, és szeméremsértő magatartást tanúsított. Az önkormányzati rendészet járőrei a távfelügyeleti riasztás alapján megérkeztek a helyszínre, és megakadályozták a további cselekményét, a rendőrök pedig intézkedtek vele szemben.

A férfi novemberig bírta, aztán egy szép fényes nap, délben a városban egy járdán letolta a nadrágját, és megint szeméremsértő magatartást tanúsított. Egy nő észrevette, ekkor a férfi visszavette a nadrágot, a nő viszont telefonon értesítette a rendőrséget.