Migránsok tartják rettegésben a helyieket: iskolák és strandok környékén portyázó szexuális ragadozókat tartóztattak le + videók

Sokkoló jelenetek játszódtak le a valenciai Pinedóban: három migráns tört be egy idős házaspár otthonába a hajnali órákban. A beszámolók szerint a 90 éves sértetteket bántalmazták, a hölgy arra ébredt, hogy az arcát ütik a támadók. Videóban mesélt a történtekről.
Drámaian romlik a közbiztonság Európában a tömeges bevándorlás miatt. Spanyolországban iskolák és strandok környékén portyázó szexuális ragadozókat tartóztattak le, míg Valenciában egy kilencvenéves házaspárra törtek rá a migránsok saját otthonukban. Az erőszakos támadások mindennapossá váltak, volt, aki kijelentette: így nem lehet tovább élni.
Santa Colomában bevándorlók nyíltan megfenyegették a helyieket, hogy hagyják el a környéket. A hölgy, aki a videót megosztotta úgy fogalmazott:
mindez a tömeges bevándorlás és a multikulturalizmus következménye. Egyes városrészekben már a helyiek kerülnek kisebbségbe.
A RadioGenova által megosztott felvételen látható, amint egy bevándorló férfi a saját övével ütött meg egy rendőrt, majd elmenekült a helyszínről.
Egy másik videón látható, amint egy bevándorló egy nagymamával keveredett szóváltásba, majd arcon is ütötte az idős asszonyt.
A társa csak nevetett a helyzeten, de végül megpróbálta lecsillapítani a férfit.
Egy jegy nélkül utazó migráns agresszívan lépett fel egy olasz jegyellenőrrel szemben, miután leszállították a vonatról.
Így nem élhetünk tovább
– írták a videóhoz.
Nyugat-Európa nagyvárosaiban mára tarthatatlanná vált a helyzet
Brutális utcai támadások, kiszolgáltatott nők és gyerekek – sokkoló felvételek tanúskodnak arról, hogy az illegális bevándorlás miatt teljesen szétesett a közbiztonság Nyugat-Európában. Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy
Svédországban egy idős nőt kényszerítettek a helye átadására a vonaton, Barcelonában pedig észak-afrikai támadók válogatott kegyetlenséggel vertek meg egy turistát.
Franciaországban már a templomban imádkozó asszonyok sincsenek biztonságban: a lakosság körében egyre nagyobb a felháborodás emiatt. Több országban már másod- és harmadgenerációs migránsközösségek élnek párhuzamos társadalmakban.
Egyre többször fordul elő az is, hogy a helyiek a saját kezükbe akarják venni a rendfenntartást, mert elvesztették a bizalmukat az államban.
Korábban Gönczi Róbertet, a Migrációkutató Intézet elemzőjét kérdeztük arról, hogy visszafordítható-e még ez a folyamat vagy Európa végleg megváltozott.
Tízből nyolc fiatal elutasítja a migránsamnesztiát, de a spanyol kormányt ez sem érdekli
Írtunk arról is, hogy a Pedro Sánchez vezette baloldali spanyol kormány példátlan lépésre szánta el magát: áprilisban egyetlen tollvonással legalizálták félmillió migráns státusát. Egy felmérés szerint tízből nyolcan elutasítják a migránsamnesztiát, Pedro Sánchezt azonban nem hatja meg a népakarat.
Borítókép: Migránsok, illusztráció (Fotó: AFP)
