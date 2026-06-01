Migránsok tartják rettegésben a helyieket: iskolák és strandok környékén portyázó szexuális ragadozókat tartóztattak le + videók

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Drámaian romlik a közbiztonság Európában a tömeges bevándorlás miatt. Spanyolországban iskolák és strandok környékén portyázó szexuális ragadozókat tartóztattak le, míg Valenciában egy kilencvenéves házaspárra törtek rá a migránsok saját otthonukban. Az erőszakos támadások mindennapossá váltak, volt, aki kijelentette: így nem lehet tovább élni.

2026. 06. 01. 12:04
Drámaian romlik a közbiztonság Európában a tömeges bevándorlás miatt Forrás: AFP
Sokkoló jelenetek játszódtak le a valenciai Pinedóban: három migráns tört be egy idős házaspár otthonába a hajnali órákban. A beszámolók szerint a 90 éves sértetteket bántalmazták, a hölgy arra ébredt, hogy az arcát ütik a támadók. Videóban mesélt a történtekről.

Santa Colomában bevándorlók nyíltan megfenyegették a helyieket, hogy hagyják el a környéket. A hölgy, aki a videót megosztotta úgy fogalmazott:

mindez a tömeges bevándorlás és a multikulturalizmus következménye. Egyes városrészekben már a helyiek kerülnek kisebbségbe.

A RadioGenova által megosztott felvételen látható, amint egy bevándorló férfi a saját övével ütött meg egy rendőrt, majd elmenekült a helyszínről. 

Egy másik videón látható, amint egy bevándorló egy nagymamával keveredett szóváltásba, majd arcon is ütötte az idős asszonyt. 

A társa csak nevetett a helyzeten, de végül megpróbálta lecsillapítani a férfit.

Egy jegy nélkül utazó migráns agresszívan lépett fel egy olasz jegyellenőrrel szemben, miután leszállították a vonatról. 

Így nem élhetünk tovább

– írták a videóhoz.

Nyugat-Európa nagyvárosaiban mára tarthatatlanná vált a helyzet

Brutális utcai támadások, kiszolgáltatott nők és gyerekek – sokkoló felvételek tanúskodnak arról, hogy az illegális bevándorlás miatt teljesen szétesett a közbiztonság Nyugat-Európában. Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy 

Svédországban egy idős nőt kényszerítettek a helye átadására a vonaton, Barcelonában pedig észak-afrikai támadók válogatott kegyetlenséggel vertek meg egy turistát

Franciaországban már a templomban imádkozó asszonyok sincsenek biztonságban: a lakosság körében egyre nagyobb a felháborodás emiatt. Több országban már másod- és harmadgenerációs migránsközösségek élnek párhuzamos társadalmakban. 

Egyre többször fordul elő az is, hogy a helyiek a saját kezükbe akarják venni a rendfenntartást, mert elvesztették a bizalmukat az államban. 

Korábban Gönczi Róbertet, a Migrációkutató Intézet elemzőjét kérdeztük arról, hogy visszafordítható-e még ez a folyamat vagy Európa végleg megváltozott.

Tízből nyolc fiatal elutasítja a migránsamnesztiát, de a spanyol kormányt ez sem érdekli

Írtunk arról is, hogy a Pedro Sánchez vezette baloldali spanyol kormány példátlan lépésre szánta el magát: áprilisban egyetlen tollvonással legalizálták félmillió migráns státusát. Egy felmérés szerint tízből nyolcan elutasítják a migránsamnesztiát, Pedro Sánchezt azonban nem hatja meg a népakarat. 

Borítókép: Migránsok, illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
