Hatalmas tömeg vonult utcára Madridban, Pedro Sánchez lemondását követelték + videó

Korrupciós vádak Sánchez belső köre ellen

Egy spanyol bíróság kedden bejelentette, hogy korrupciós vádak miatt büntetőeljárás indult José Luis Rodríguez Zapatero korábbi szocialista miniszterelnök ellen, ami felkorbácsolta a kedélyeket Spanyolországban. Zapatero az elmúlt években Pedro Sánchez egyik legfontosabb szövetségesének számított.

Korábban Sánchez családját és kormányának több tagját is hasonló ügyekkel hozták összefüggésbe.

Sánchez feleségét, Begona Gómezt a múlt hónapban sikkasztással és hivatali visszaéléssel vádolták meg. Gómez tagadja a vádakat, Pedro Sánchez pedig kijelentette, hogy a jobboldal politikai támadást indított a kormánya ellen. A miniszterelnök öccse, David Sánchez ellen szintén eljárás indult, ügyében még ebben a hónapban bírósági tárgyalás kezdődhet. David Sánchez minden ellene felhozott vádat visszautasít.

Luxusprostituáltak, táskányi kenőpénz és eltitkolt bizonyítékok

Korábban beszámoltunk róla, hogy vesztegetés, bűnszervezetben való részvétel és szexizmus vádjaival néz szembe a spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE). A legfrissebb vallomások szerint

a korrupciós polip csápjai már közvetlenül Pedro Sánchez miniszterelnökig érnek, aki hiába próbálja egyéni hibáknak beállítani az eseteket, a bizonyítékok szerint mindenről tudhatott.

A csendőrség (Guardia Civil) gazdasági bűnözéssel foglalkozó egységének vezetői a legfelsőbb bíróság előtt tettek olyan vallomást, amely alapjaiban rengetheti meg a madridi kormányt. Antonio Balas alezredes és Montes parancsnok módszeresen zúzta szét José Luis Ábalos volt közlekedési miniszter és hírhedt segédje, Koldo García védekezését – számolt be róla a Brussels Signal. A Koldo-ügy eredetileg a járvány alatti maszkvásárlások miatt robbant ki, mára azonban sokkal nagyobb botránnyá nőtte ki magát.

A Koldo-ügyre keresztelt korrupciós botrányról a Magyar Nemzet is beszámolt. 2025-ben az ügy egyik fő gyanúsítottja tanúvallomást tett, amelyben elismerte, hogy több kormánytagnak is kenőpénzt adott a koronavírus-járvány idején kötött állami közbeszerzési szerződésekért cserébe.

A nyomozók szerint egy Víctor de Aldama nevű üzletember vezette azt a csoportot, amely rendszeres kifizetésekkel vásárolta meg a minisztériumi döntéshozókat a jövedelmező közbeszerzésekért cserébe. Balas alezredes elismerte, hogy