Hatalmas tömeg vonult utcára Madridban, Pedro Sánchez lemondását követelték + videó

Hatalmas tömeg vonult utcára Madridban a hétvégén. A Spanyol Civil Társadalmi Egyesület által szervezett demonstráción tízezrek követelték Pedro Sánchez és kabinetjének lemondását, többek között a volt közlekedési minisztert és korábbi kormányfőt is elérő, szövevényes korrupciós botrányok miatt.

Sebők Barbara
2026. 05. 24. 15:18
Hatalmas tömeg tüntetett Madridban szombaton Forrás: AFP
A tüntetés nagyrészt békésen zajlott, bár egy kisebb csoport megpróbálta áttörni a Sánchez hivatalos rezidenciáját körülvevő kordont.

A rendőrség közlése szerint három embert őrizetbe vettek, az összecsapásokban pedig legalább hét rendőr megsérült.

Korrupciós vádak Sánchez belső köre ellen

Egy spanyol bíróság kedden bejelentette, hogy korrupciós vádak miatt büntetőeljárás indult José Luis Rodríguez Zapatero korábbi szocialista miniszterelnök ellen, ami felkorbácsolta a kedélyeket Spanyolországban. Zapatero az elmúlt években Pedro Sánchez egyik legfontosabb szövetségesének számított. 

Korábban Sánchez családját és kormányának több tagját is hasonló ügyekkel hozták összefüggésbe.

Sánchez feleségét, Begona Gómezt a múlt hónapban sikkasztással és hivatali visszaéléssel vádolták meg. Gómez tagadja a vádakat, Pedro Sánchez pedig kijelentette, hogy a jobboldal politikai támadást indított a kormánya ellen. A miniszterelnök öccse, David Sánchez ellen szintén eljárás indult, ügyében még ebben a hónapban bírósági tárgyalás kezdődhet. David Sánchez minden ellene felhozott vádat visszautasít.

Sánchez feleségét, Begona Gómezt a múlt hónapban sikkasztással és hivatali visszaéléssel vádolták meg Fotó: AFP

Luxusprostituáltak, táskányi kenőpénz és eltitkolt bizonyítékok

Korábban beszámoltunk róla, hogy vesztegetés, bűnszervezetben való részvétel és szexizmus vádjaival néz szembe a spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE). A legfrissebb vallomások szerint 

a korrupciós polip csápjai már közvetlenül Pedro Sánchez miniszterelnökig érnek, aki hiába próbálja egyéni hibáknak beállítani az eseteket, a bizonyítékok szerint mindenről tudhatott.

A csendőrség (Guardia Civil) gazdasági bűnözéssel foglalkozó egységének vezetői a legfelsőbb bíróság előtt tettek olyan vallomást, amely alapjaiban rengetheti meg a madridi kormányt. Antonio Balas alezredes és Montes parancsnok módszeresen zúzta szét José Luis Ábalos volt közlekedési miniszter és hírhedt segédje, Koldo García védekezését – számolt be róla a Brussels Signal. A Koldo-ügy eredetileg a járvány alatti maszkvásárlások miatt robbant ki, mára azonban sokkal nagyobb botránnyá nőtte ki magát. 

A Koldo-ügyre keresztelt korrupciós botrányról a Magyar Nemzet is beszámolt. 2025-ben az ügy egyik fő gyanúsítottja tanúvallomást tett, amelyben elismerte, hogy több kormánytagnak is kenőpénzt adott a koronavírus-járvány idején kötött állami közbeszerzési szerződésekért cserébe. 

A nyomozók szerint egy Víctor de Aldama nevű üzletember vezette azt a csoportot, amely rendszeres kifizetésekkel vásárolta meg a minisztériumi döntéshozókat a jövedelmező közbeszerzésekért cserébe. Balas alezredes elismerte, hogy

a bűnszervezetnek hozzáférése volt a hatalom legmagasabb szintjeihez, beleértve magát Pedro Sánchezt és közvetlen kabinetjét is.

Pedro Sánchez nem áldozat, hanem tudatos irányító
A The Objective hírportál által szemlézett bizonyítékok szerint Sánchez egy Cerdánnal folytatott magánbeszélgetésben 2021 májusában már dühöngve beszélt Ábalosról, miután a miniszter prostituáltakkal és luxuspartikkal kapcsolatos ügyei kiszivárogtak. 

Ennek ellenére a miniszterelnök nem a hatóságokhoz fordult, hanem védelmet ígért a bukott politikusnak, feltéve, ha hallgat. 

A kormányfő szavahihetőségét tovább gyengíti, hogy Koldo García már azzal fenyegetőzött: olyan üzeneteket hoz nyilvánosságra, amelyek közvetlenül Sánchezt és a korábbi miniszterelnököt, José Luis Rodríguez Zapaterót is érintik.

A spanyol adózók fizetik meg Sánchez intézkedésének árát

Írtunk arról is, hogy a Pedro Sánchez vezette baloldali spanyol kormány példátlan lépésre szánta el magát: áprilisban egyetlen tollvonással legalizálták félmillió migráns státusát. Sánchez döntésének árát az a spanyol középosztály fizeti meg, amely már most is a rekordmagas adóterhek és az összeomló közszolgáltatások súlya alatt roskadozik.

Tízből nyolc fiatal elutasítja a migránsamnesztiát, de a spanyol kormányt ez sem érdekli

A spanyol kormány olyan programot indított, amely tömegesen biztosítana letelepedési és munkavállalási engedélyt az illegális migránsoknak, ám a fiatalok elsöprő többsége nem ért egyet a döntéssel. Egy friss felmérés szerint tízből nyolcan elutasítják a migránsamnesztiát, Pedro Sánchezt azonban nem hatja meg a népakarat. 

Sokan attól tartanak, hogy az intézkedés újabb bevándorlási hullámot indíthat el, és a gazdasági érveket sem tartják meggyőzőnek. 

Elon Musk is nekiment a spanyol kormányfőnek – erről az alábbi cikkünkben részletesen írtunk. 

Borítókép: Tüntetők Madridban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
