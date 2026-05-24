Hatalmas tömeg vonult utcára Madridban, Pedro Sánchez lemondását követelték + videó

A tüntetés nagyrészt békésen zajlott, bár egy kisebb csoport megpróbálta áttörni a Sánchez hivatalos rezidenciáját körülvevő kordont.
A rendőrség közlése szerint három embert őrizetbe vettek, az összecsapásokban pedig legalább hét rendőr megsérült.
Egy spanyol bíróság kedden bejelentette, hogy korrupciós vádak miatt büntetőeljárás indult José Luis Rodríguez Zapatero korábbi szocialista miniszterelnök ellen, ami felkorbácsolta a kedélyeket Spanyolországban. Zapatero az elmúlt években Pedro Sánchez egyik legfontosabb szövetségesének számított.
Korábban Sánchez családját és kormányának több tagját is hasonló ügyekkel hozták összefüggésbe.
Sánchez feleségét, Begona Gómezt a múlt hónapban sikkasztással és hivatali visszaéléssel vádolták meg. Gómez tagadja a vádakat, Pedro Sánchez pedig kijelentette, hogy a jobboldal politikai támadást indított a kormánya ellen. A miniszterelnök öccse, David Sánchez ellen szintén eljárás indult, ügyében még ebben a hónapban bírósági tárgyalás kezdődhet. David Sánchez minden ellene felhozott vádat visszautasít.
Korábban beszámoltunk róla, hogy vesztegetés, bűnszervezetben való részvétel és szexizmus vádjaival néz szembe a spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE). A legfrissebb vallomások szerint
a korrupciós polip csápjai már közvetlenül Pedro Sánchez miniszterelnökig érnek, aki hiába próbálja egyéni hibáknak beállítani az eseteket, a bizonyítékok szerint mindenről tudhatott.
A csendőrség (Guardia Civil) gazdasági bűnözéssel foglalkozó egységének vezetői a legfelsőbb bíróság előtt tettek olyan vallomást, amely alapjaiban rengetheti meg a madridi kormányt. Antonio Balas alezredes és Montes parancsnok módszeresen zúzta szét José Luis Ábalos volt közlekedési miniszter és hírhedt segédje, Koldo García védekezését – számolt be róla a Brussels Signal. A Koldo-ügy eredetileg a járvány alatti maszkvásárlások miatt robbant ki, mára azonban sokkal nagyobb botránnyá nőtte ki magát.
A Koldo-ügyre keresztelt korrupciós botrányról a Magyar Nemzet is beszámolt. 2025-ben az ügy egyik fő gyanúsítottja tanúvallomást tett, amelyben elismerte, hogy több kormánytagnak is kenőpénzt adott a koronavírus-járvány idején kötött állami közbeszerzési szerződésekért cserébe.
A nyomozók szerint egy Víctor de Aldama nevű üzletember vezette azt a csoportot, amely rendszeres kifizetésekkel vásárolta meg a minisztériumi döntéshozókat a jövedelmező közbeszerzésekért cserébe. Balas alezredes elismerte, hogy
a bűnszervezetnek hozzáférése volt a hatalom legmagasabb szintjeihez, beleértve magát Pedro Sánchezt és közvetlen kabinetjét is.
A The Objective hírportál által szemlézett bizonyítékok szerint Sánchez egy Cerdánnal folytatott magánbeszélgetésben 2021 májusában már dühöngve beszélt Ábalosról, miután a miniszter prostituáltakkal és luxuspartikkal kapcsolatos ügyei kiszivárogtak.
Ennek ellenére a miniszterelnök nem a hatóságokhoz fordult, hanem védelmet ígért a bukott politikusnak, feltéve, ha hallgat.
A kormányfő szavahihetőségét tovább gyengíti, hogy Koldo García már azzal fenyegetőzött: olyan üzeneteket hoz nyilvánosságra, amelyek közvetlenül Sánchezt és a korábbi miniszterelnököt, José Luis Rodríguez Zapaterót is érintik.
Borítókép: Tüntetők Madridban (Fotó: AFP)
