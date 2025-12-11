Itt az újabb korrupciós botrány, ezúttal spanyol baloldali képviselőt vettek őrizetbe

A SEPI egy 1995-ben alapított állami holding, amely 14 spanyol vállalatot irányít, köztük a hajógyártó Navantiát és a postai szolgáltató Correost, valamint kisebbségi részesedésekkel rendelkezik több mint száz másik cégben. A házkutatások több állami vállalatnál zajlottak, így az Enusánál, a Sepides üzletfejlesztési alapnál és a Mercasa élelmiszer-elosztó cégnél. A nyomozás a korrupcióval gyanúsított szereplők – köztük volt miniszterek, párttisztségviselők és nagy építőipari vállalatok vezetői – lehetséges érintettségét is vizsgálja.

A három letartóztatott vádlottat a SEPI-szerződések manipulálásával hozták összefüggésbe a kormányfő, Pedro Sánchez szocialista pártját érintő, úgynevezett Koldo-ügy részeként.

La UCO detiene en Vizcaya a un tercer implicado en la trama de Leire y practica nuevos registros en Madrid, Zaragoza y Sevilla | Hoy https://t.co/NEwyqnOd6r — Diario HOY (@hoyextremadura) December 11, 2025

A Koldo-ügyre keresztelt korrupciós botrányról a Magyar Nemzeten is beszámoltunk tavaly. Akkor az ügy egyik fő gyanúsítottja tanúvallomást tett, amelyben elismerte, hogy több kormánytagnak is kenőpénzt adott a koronavírus-járvány idején kötött állami közbeszerzési szerződésekért cserébe.