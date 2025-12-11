Madridot megrázta a spanyol Polgárőrség legutóbbi akciója: újabb letartóztatások és házkutatások történtek a SEPI nevű állami tulajdonú ipari holding vezetősége körében. Az elit Központi Műveleti Egység (UCO) csütörtökön őrizetbe vette Anxton Alonsót, miután előző este már letartóztatták a volt szocialista tisztségviselőt, Leire Díezt és a SEPI egykori elnökét, Vicente Fernándezt – írja az Euractiv.
Itt az újabb korrupciós botrány, ezúttal spanyol baloldali képviselőt vettek őrizetbe
Madridban a spanyol Polgárőrség letartóztatásokat és házkutatásokat hajtott végre. A Koldo-ügy újabb hullámokat vet, a nyomozás pedig több állami vállalatot is érint. A korrupciós botrány a spanyol kormányt és a szocialista pártot is érinti.
A SEPI egy 1995-ben alapított állami holding, amely 14 spanyol vállalatot irányít, köztük a hajógyártó Navantiát és a postai szolgáltató Correost, valamint kisebbségi részesedésekkel rendelkezik több mint száz másik cégben. A házkutatások több állami vállalatnál zajlottak, így az Enusánál, a Sepides üzletfejlesztési alapnál és a Mercasa élelmiszer-elosztó cégnél. A nyomozás a korrupcióval gyanúsított szereplők – köztük volt miniszterek, párttisztségviselők és nagy építőipari vállalatok vezetői – lehetséges érintettségét is vizsgálja.
A három letartóztatott vádlottat a SEPI-szerződések manipulálásával hozták összefüggésbe a kormányfő, Pedro Sánchez szocialista pártját érintő, úgynevezett Koldo-ügy részeként.
A Koldo-ügyre keresztelt korrupciós botrányról a Magyar Nemzeten is beszámoltunk tavaly. Akkor az ügy egyik fő gyanúsítottja tanúvallomást tett, amelyben elismerte, hogy több kormánytagnak is kenőpénzt adott a koronavírus-járvány idején kötött állami közbeszerzési szerződésekért cserébe.
Borítókép: Korrupciós ügy miatt nyomoz a madridi rendőrség (Fotó: AFP)
