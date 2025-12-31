Kökény Dani kapta a 2025-ös Szenes Iván-díjat

Az ország 2022-ben ismerhette meg Kökény Dani nevét, amikor a mindössze tizenhét éves gimnazista megnyerte a TV2 tehetségkutatóját, a Sztárban sztár leszek! aktuális évadát. Dani tíz héten át, tíz élő show-ban, összesen tizenöt sztár bőrébe bújva bizonyította rendkívüli tehetségét. A fiatal előadó azóta látványos szakmai utat járt be.

Kökény Dani sikeres évet tudhat maga mögött (Fotó: Megyeri Zsuzsanna)

Kökény Dani sikerei

Szenes Andrea elmondta, hogy évente több mint tízezren mennek el a Szenes Iván-emlékkoncertre, édesapjára emlékezve. Az idei talán az egyik legjobban sikerült koncert volt. – Jómagam például Bodrogi Gyulával két duettet is előadtam. Sőt, a technika jóvoltából édesapámmal is énekelhettem, ami ebben a formában először történt meg. Galambos Lajcsi pedig megajándékozott minket egy Szenes Iván-dalokból álló Dáridóval. A közönség együtt ünnepelte édesapámat és tombolt a Szenes-dalokra.

Már hagyomány, hogy a nagy legendák mellett a koncerten helyet kapnak a fiatal generáció kiemelkedő előadói is. Az idei Szenes- felfedezettem Kökény Dani volt, akire a Duna Televízió Nyár 25 című műsorában figyeltem fel, amikor az Utcasarkon sír egy kisgyerek című dalomat énekelte

– árulta el Szenes Andrea.

Az évek folyamán a koncertsorozattal összeforrt a Szenes Iván-díj átadása is, de 2025-ben a rendhagyó emlékkoncert miatt az elismerés átadása elmaradt. Erre végül december 29-én, a Szenes Iván Slágermúzeum falai között került sor, ahol Andrea személyesen lepte meg az ifjú művészt.

Kökény Dani meghatottan fogadta az elismerést: – Őszintén meglepett a díjátadás, hiszen eredetileg egy következő koncert egyeztetése miatt találkoztunk. Óriási megtiszteltetés ez. Korábban olyan legendák vehették át a díjat, mint Törőcsik Mari, Koós János, Aradszky László vagy Korda György és Balázs Klári. Az, hogy idén csak én, ráadásul ilyen különleges módon kaphattam meg a Szenes Iván-díjat, rendkívül felemelő érzés – mondta az énekes.

Az ünneplés ezzel azonban nem ér véget: