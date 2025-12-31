kökény daniSzenes Iván parkSzenes Andrea

Kökény Dani kapta a 2025-ös Szenes Iván-díjat

Kökény Dani sikeres évet tudhat maga mögött. Bár még csak húszéves, az év elején átvehette a rangos Fonogram-díjat, az év végén pedig újabb, különleges elismerés érte: rendhagyó módon neki ítélték oda a Szenes Iván-díjat. A hagyományőrző emlékkoncertről és díj döntésének hátteréről Szenes Andrea, a legendás dalszerző, Szenes Iván lánya és zenei hagyatékának ápolója mesélt a Szenes Iván téren 2025-ben tizenötödik alkalommal megrendezett Szenes Iván-emlékkoncerten.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 20:55
A Szenes Iván-díj átadása. Fotó: Megyeri Zsuzsanna
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ország 2022-ben ismerhette meg Kökény Dani nevét, amikor a mindössze tizenhét éves gimnazista megnyerte a TV2 tehetségkutatóját, a Sztárban sztár leszek! aktuális évadát. Dani tíz héten át, tíz élő show-ban, összesen tizenöt sztár bőrébe bújva bizonyította rendkívüli tehetségét. A fiatal előadó azóta látványos szakmai utat járt be. 

Kökény Dani
Kökény Dani sikeres évet tudhat maga mögött (Fotó: Megyeri Zsuzsanna)

Kökény Dani sikerei

Szenes Andrea elmondta, hogy évente több mint tízezren mennek el a Szenes Iván-emlékkoncertre, édesapjára emlékezve. Az idei talán az egyik legjobban sikerült koncert volt. – Jómagam például Bodrogi Gyulával két duettet is előadtam. Sőt, a technika jóvoltából édesapámmal is énekelhettem, ami ebben a formában először történt meg. Galambos Lajcsi pedig megajándékozott minket egy Szenes Iván-dalokból álló Dáridóval. A közönség együtt ünnepelte édesapámat és tombolt a Szenes-dalokra. 

Már hagyomány, hogy a nagy legendák mellett a koncerten helyet kapnak a fiatal generáció kiemelkedő előadói is. Az idei Szenes- felfedezettem Kökény Dani volt, akire a Duna Televízió Nyár 25 című műsorában figyeltem fel, amikor az Utcasarkon sír egy kisgyerek című dalomat énekelte

 – árulta el Szenes Andrea. 
Az évek folyamán a koncertsorozattal összeforrt a Szenes Iván-díj átadása is, de 2025-ben a rendhagyó emlékkoncert miatt az elismerés átadása elmaradt. Erre végül december 29-én,  a Szenes Iván Slágermúzeum falai között került sor, ahol Andrea személyesen lepte meg az ifjú művészt.  

Kökény Dani meghatottan fogadta az elismerést:  – Őszintén meglepett a díjátadás, hiszen eredetileg egy következő koncert egyeztetése miatt találkoztunk. Óriási megtiszteltetés ez. Korábban olyan legendák vehették át a díjat, mint Törőcsik Mari, Koós János, Aradszky László vagy Korda György és Balázs Klári. Az, hogy idén csak én, ráadásul ilyen különleges módon kaphattam meg a Szenes Iván-díjat, rendkívül felemelő érzés  – mondta az énekes. 
Az ünneplés ezzel azonban nem ér véget: 

ma este 23.05-től 1 óráig a Duna World Szenes Iván szilveszterében is találkozhat vele a közönség. A műsorban Bodrogi Gyula és Szenes Andrea duettje, Soltész Rezső, Poór Péter, az Apostol együttes, Csonka András, Korda György és Balázs Klári mellett Kökény Dani előadásában először hangzik el az a dal is, amelynek kapcsán Szenes Andrea felfigyelt a fiatal tehetségre.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

E háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu