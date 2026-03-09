Isztambuli béketárgyalásról szólnak a hírek – Kijev azonban cáfol

Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok küldöttségei előzetesen megállapodtak abban, hogy március 11-én, szerdán újabb találkozót tartanak. A ZN információi szerint ezúttal a béketárgyalásokra Isztambulban, Törökországban kerül sor. Ugyanakkor az RBC arról számolt be, hogy az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója tagadja az újságírók értesüléseit.
Háromoldalú béketárgyalás Isztambulban?
Dmitro Litvin szerint a március 11-i találkozóról szóló beszámoló nem igaz.
A béketárgyalások következő fordulójára eredetileg március 5-én került volna sor az Egyesült Arab Emírségekben. A közel-keleti háború miatt azonban a találkozót elhalasztották.
A delegációk utolsó találkozója február 17–18-án volt Svájcban.
Emlékeztetőül, a genfi tárgyalások eredményeként fogolycsere történt Oroszország és Ukrajna között. Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint háromszáz orosz katona tért haza az ukrán fogságból, cserébe háromszáz ukrán hadifoglyot engedtek szabadon – írja a Ria Novosztyi.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!