béketárgyalásTörökországIsztambulorosz-ukrán háborúsajtóértesülés

Isztambuli béketárgyalásról szólnak a hírek – Kijev azonban cáfol

Egyes sajtóértesülések szerint szerdán Isztambulban folytatódnak az ukrán–orosz–amerikai béketárgyalások. Az eredetileg az Emírségekbe tervezett találkozót a közel-keleti konfliktus miatt kellett Törökországba áthelyezni. Az ukrán elnöki hivatal ugyanakkor cáfolta a sajtóértesüléseket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 20:58
Egyes sajtóértesülések szerint szerdán Isztambulban folytatódnak az ukrán–orosz–amerikai béketárgyalások Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok küldöttségei előzetesen megállapodtak abban, hogy március 11-én, szerdán újabb találkozót tartanak. A ZN információi szerint ezúttal a béketárgyalásokra Isztambulban, Törökországban kerül sor. Ugyanakkor az RBC arról számolt be, hogy az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója tagadja az újságírók értesüléseit. 

Egyes sajtóértesülések szerint szerdán folytatódnak a béketárgyalások, Zelenszkij kommunikációs tanácsadója cáfol
Egyes sajtóértesülések szerint szerdán folytatódnak a béketárgyalások, Zelenszkij kommunikációs tanácsadója cáfol (Fotó: AFP)

Háromoldalú béketárgyalás Isztambulban? 

Dmitro Litvin szerint a március 11-i találkozóról szóló beszámoló nem igaz.

A béketárgyalások következő fordulójára eredetileg március 5-én került volna sor az Egyesült Arab Emírségekben. A közel-keleti háború miatt azonban a találkozót elhalasztották. 

A delegációk utolsó találkozója február 17–18-án volt Svájcban.

Emlékeztetőül, a genfi ​​tárgyalások eredményeként fogolycsere történt Oroszország és Ukrajna között. Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint háromszáz orosz katona tért haza az ukrán fogságból, cserébe háromszáz ukrán hadifoglyot engedtek szabadon – írja a Ria Novosztyi.

Korábban Zelenszkij elnök bejelentette, hogy a tárgyalások akkor folytatódnak, amikor az amerikai partnerek készen állnak a korábban elfogadott terv szerint dolgozni. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor a békefolyamat „akadályának” nevezte Zelenszkijt. 

Donald Trump amerikai elnök exkluzív Reuters-interjúban kijelentette, hogy Ukrajna – nem pedig Oroszország – késlelteti a lehetséges békemegállapodást az ukrajnai háború lezárására. Szerinte Vlagyimir Putyin kész lenne alkura, míg Volodimir Zelenszkij vonakodik, ami éles ellentétben áll az európai szövetségesek álláspontjával, akik Moszkvát tartják a fő akadálynak.

Felszólította az ukrán elnököt, hogy mielőbb kössön megállapodást, mert az aduászai kezdenek kifogyni. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Tűpontos, hibátlan, kötelező!

Bayer Zsolt avatarja

A mai kötelező olvasmányt Kohán Matyi írta. Tessék elkezdeni, mert kikérdezem!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu