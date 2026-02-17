Ahogy arról lapunk is beszámolt, február 17–18-án svájci helyszínen folytatódnak a béketárgyalások az orosz–ukrán háború lezárása. Az orosz delegáció, élén az elnöki tanácsadó Vlagyimir Medinszkijjel, megérkezett Genfbe – írja a Ria Novosztyi.
Kezdődnek a béketárgyalások: Putyin hatalmas küldöttséget küldött Genfbe + videó
Genfben rendezik meg az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalások következő fordulóját, amelyre Moszkva több mint húszfős delegációval érkezett. A zárt ajtók mögött zajló béketárgyalás az Egyesült Államok közvetítésével zajlik, ahol katonai, politikai és humanitárius kérdések mellett a Zaporizzsjai Atomerőmű sorsa is napirendre kerülhet.
Az orosz diplomaták kedd reggel érkeztek meg a tárgyalások helyszínére egy katonai utasszállítóval, és már Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnökének különmegbízottja is a városban tartózkodik. A trilaterális találkozó zárt ajtók mögött fog zajlani, Moszkva érdekeit több mint húsz fő képviseli majd. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov megjegyezte, hogy Vlagyimir Putyin elnök pontos utasításokat adott a delegáció tagjainak a tárgyalásokra vonatkozóan. Az előző két fordulót a GRU, azaz a orosz katonai hírszerzés vezetője, Igor Kosztyukov irányította. Ő az újabb fordulón is részt vesz.
A találkozón a rendezés kulcsfontosságú paramétereit – katonai, politikai és humanitárius kérdéseket – tervezik megvitatni. Szóba kerülhet a Zaporizzsjai Atomerőmű témája is. Szintén Genfben ülésezik a gazdasági kérdésekkel foglalkozó munkacsoport is, amelynek tagja az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezetője, Kirill Dmitrijev.
Hol tart a békefolyamat?
Január végén és február elején Abu-Dzabiban zárt tárgyalásokat tartottak Moszkva, Kijev és Washington képviselőinek részvételével. Akkor a résztvevők az Egyesült Államok által javasolt béketerv megoldatlan kérdéseit vitatták meg. A második forduló eredményeként Oroszország és Ukrajna 157 fő a 157 ellenében hadifogolycserét hajtott végre. A Kreml bejelentése szerint az Egyesült Államok elismerte, hogy az alaszkai csúcstalálkozón elfogadott javaslat és a területi kérdések rendezése nélkül nem lehet hosszú távú megállapodásra számítani. Az ukrán fegyveres erőknek ki kell vonulniuk a Donbaszból – ez Moszkva fontos feltétele.
Borítókép: Február 14-én egyeztetett az amerikai és az ukrán delegáció (Fotó: AFP)
