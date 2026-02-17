Kezdődnek a béketárgyalások: Putyin hatalmas küldöttséget küldött Genfbe + videó

Az orosz diplomaták kedd reggel érkeztek meg a tárgyalások helyszínére egy katonai utasszállítóval, és már Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnökének különmegbízottja is a városban tartózkodik. A trilaterális találkozó zárt ajtók mögött fog zajlani, Moszkva érdekeit több mint húsz fő képviseli majd. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov megjegyezte, hogy Vlagyimir Putyin elnök pontos utasításokat adott a delegáció tagjainak a tárgyalásokra vonatkozóan. Az előző két fordulót a GRU, azaz a orosz katonai hírszerzés vezetője, Igor Kosztyukov irányította. Ő az újabb fordulón is részt vesz.

🇷🇺✈️ Der Flug der russischen Delegation nach Genf dauerte 9 Stunden! Wegen der Umfliegung "feindlicher Länder" ging es über Italien.



Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn flog eine hochrangige russische Delegation über #NATO-Staaten!



Jetzt sind sie in Genf angekommen, bereit für👉 pic.twitter.com/LWNzxAN75b — Make Germany Great Again (@Great_GER_Again) February 17, 2026

A találkozón a rendezés kulcsfontosságú paramétereit – katonai, politikai és humanitárius kérdéseket – tervezik megvitatni. Szóba kerülhet a Zaporizzsjai Atomerőmű témája is. Szintén Genfben ülésezik a gazdasági kérdésekkel foglalkozó munkacsoport is, amelynek tagja az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezetője, Kirill Dmitrijev.