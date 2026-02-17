Rendkívüli

Orbán Balázs: A magyar-amerikai kapcsolatok alapja a két ország vezetője közötti szívélyes viszony + videó

ukránegyesült államokputyinkreml

Kezdődnek a béketárgyalások: Putyin hatalmas küldöttséget küldött Genfbe + videó

Genfben rendezik meg az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalások következő fordulóját, amelyre Moszkva több mint húszfős delegációval érkezett. A zárt ajtók mögött zajló béketárgyalás az Egyesült Államok közvetítésével zajlik, ahol katonai, politikai és humanitárius kérdések mellett a Zaporizzsjai Atomerőmű sorsa is napirendre kerülhet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 8:55
Február 14-én egyeztetett az amerikai és az ukrán delegáció Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, február 17–18-án svájci helyszínen folytatódnak a béketárgyalások az orosz–ukrán háború lezárása. Az orosz delegáció, élén az elnöki tanácsadó Vlagyimir Medinszkijjel, megérkezett Genfbe – írja a Ria Novosztyi. 

Genfi béketárgyalási forduló: Az orosz delegáció élén Vlagyimir Medinszkij (j) áll
Genfi béketárgyalási forduló: az orosz delegáció élén Vlagyimir Medinszkij (j) áll
(Fotó: AFP)

Az orosz diplomaták kedd reggel érkeztek meg a tárgyalások helyszínére egy katonai utasszállítóval, és már Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnökének különmegbízottja is a városban tartózkodik. A trilaterális találkozó zárt ajtók mögött fog zajlani, Moszkva érdekeit több mint húsz fő képviseli majd. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov megjegyezte, hogy Vlagyimir Putyin elnök pontos utasításokat adott a delegáció tagjainak a tárgyalásokra vonatkozóan. Az előző két fordulót a GRU, azaz a orosz katonai hírszerzés vezetője, Igor Kosztyukov irányította. Ő az újabb fordulón is részt vesz. 

A találkozón a rendezés kulcsfontosságú paramétereit – katonai, politikai és humanitárius kérdéseket – tervezik megvitatni. Szóba kerülhet a Zaporizzsjai Atomerőmű témája is. Szintén Genfben ülésezik a gazdasági kérdésekkel foglalkozó munkacsoport is, amelynek tagja az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezetője, Kirill Dmitrijev.

Hol tart a békefolyamat?

Január végén és február elején Abu-Dzabiban zárt tárgyalásokat tartottak Moszkva, Kijev és Washington képviselőinek részvételével. Akkor a résztvevők az Egyesült Államok által javasolt béketerv megoldatlan kérdéseit vitatták meg. A második forduló eredményeként Oroszország és Ukrajna 157 fő a 157 ellenében hadifogolycserét hajtott végre. A Kreml bejelentése szerint az Egyesült Államok elismerte, hogy az alaszkai csúcstalálkozón elfogadott javaslat és a területi kérdések rendezése nélkül nem lehet hosszú távú megállapodásra számítani. Az ukrán fegyveres erőknek ki kell vonulniuk a Donbaszból – ez Moszkva fontos feltétele.

Borítókép: Február 14-én egyeztetett az amerikai és az ukrán delegáció (Fotó: AFP)

