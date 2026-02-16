Rendkívüli

Elsöprő győzelmet arathatnak a kormánypártok a friss kutatás szerint

ukrán delegációorosz-ukrán háborúbéketárgyalás

Zelenszkij vonattal indította útnak az ukrán delegációt a béketárgyalásra

Az ukrán delegáció útnak indult a béketárgyalások következő fordulójára, Svájcba. A trilaterális egyeztetéseken Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok képviselői vesznek részt, a napirenden a tűzszünet ellenőrzése és a fogolycserék is szerepelnek. Moszkva és Kijev egyaránt megerősítette az időpontot, miközben az orosz külügyminiszter szerint a folyamat még messze van a lezárástól.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 10:36
Zelenszkij Amerikában Forrás: AFP
Az ukrán delegáció útnak indult Genfbe, ahol február 17–18-án folytatódnak a béketárgyalások. A svájci helyszínen megrendezett egyeztetések célja az orosz–ukrán háború lezárása. Az ukrán Elnöki Hivatal vezetője kijelentette, hogy a vonatút ideje alatt áttekintik a történelmi tapasztalatokat, és levonják a szükséges tanulságokat, miközben Ukrajna érdekeinek védelmét tartják szem előtt – írja az Origo a Kyiv Post cikkére hivatkozva.

Kirilo Budanov és az ukrán küldöttség vonattal utazik Genfbe, a béketárgyalások következő fordulójára
Kirilo Budanov és az ukrán küldöttség vonattal utazik Genfbe, a béketárgyalások következő fordulójára. Fotó: AFP

Korábbi beszámolók szerint az egyeztetések trilaterális formában zajlanak majd Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével. A tervezett napirendi pontok között szerepel a tűzszünet betartásának ellenőrzése, valamint további fogolycserék megszervezése. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken kijelentette, hogy a következő fordulót február 17–18-án tartják Genfben, amit az ukrán elnöki hivatal is megerősített. Az orosz delegáció élén Vlagyimir Medinszkij áll majd. Orosz sajtóinformációk szerint Moszkva legalább tizenöt főből álló küldöttséget küld, amelynek tagja Mihail Galuzin külügyminiszter-helyettes is. 

Úton Genf felé. Következik az újabb tárgyalási forduló

 – írta a Telegramon Kirilo Budanov, az ukrán Elnöki Hivatal vezetője.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a múlt héten arról beszélt, hogy a folyamat még távol áll a lezárástól, és visszautasította az előrelépésről szóló derűlátó értékeléseket. Az abu-dzabi tárgyalásokra utalva úgy fogalmazott, hosszú út áll még előttük, és azzal vádolta Washingtont, hogy eltávolodott az alaszkai Anchorage-ban korábban megvitatott javaslattól.

Borítókép: Zelenszkij Amerikában (Fotó: AFP)

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

