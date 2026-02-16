Zelenszkij vonattal indította útnak az ukrán delegációt a béketárgyalásra

Az ukrán delegáció útnak indult Genfbe, ahol február 17–18-án folytatódnak a béketárgyalások. A svájci helyszínen megrendezett egyeztetések célja az orosz–ukrán háború lezárása. Az ukrán Elnöki Hivatal vezetője kijelentette, hogy a vonatút ideje alatt áttekintik a történelmi tapasztalatokat, és levonják a szükséges tanulságokat, miközben Ukrajna érdekeinek védelmét tartják szem előtt – írja az Origo a Kyiv Post cikkére hivatkozva.

Kirilo Budanov és az ukrán küldöttség vonattal utazik Genfbe, a béketárgyalások következő fordulójára. Fotó: AFP

Korábbi beszámolók szerint az egyeztetések trilaterális formában zajlanak majd Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével. A tervezett napirendi pontok között szerepel a tűzszünet betartásának ellenőrzése, valamint további fogolycserék megszervezése. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken kijelentette, hogy a következő fordulót február 17–18-án tartják Genfben, amit az ukrán elnöki hivatal is megerősített. Az orosz delegáció élén Vlagyimir Medinszkij áll majd. Orosz sajtóinformációk szerint Moszkva legalább tizenöt főből álló küldöttséget küld, amelynek tagja Mihail Galuzin külügyminiszter-helyettes is.