Az ukrán elemző lebuktatta Magyar Pétert, Brüsszelnek is fontos szerep jut

Az elemző szerint a stratégia egyik kulcseleme, hogy ne közvetlenül Magyarországot támadják, hanem az európai intézményeken keresztül gyakoroljanak nyomást a magyar kormányra. Kornienko szerint a politikai nyomásgyakorlás terepe elsősorban Európai Unió és Brüsszel kell legyen.

„Időt kell adni Magyarnak, hogy bíráljon minket”

A politológus beszélt Magyar Péter szerepéről is. Kornienko szerint taktikai okokból el kell fogadni, ha a magyar ellenzéki politikus Ukrajnát bírálja, mert ez segíthet megszólítani a még bizonytalan szavazókat.

Időt kell adni Magyarnak, hogy bíráljon minket. Együtt kell játszani Magyarral. Valószínűleg »ukránellenes« kijelentésekkel fog előállni annak érdekében, hogy megszólítsa azt a választót, aki nem szereti Ukrajnát de még nem döntötte el, hogy kire szavazzon.

– fogalmazott, majd hozzátette: Most Magyarországon nemcsak az ellenzék, hanem mások is elég sok információt generáltak Orbán és a Kreml kapcsolatairól, az Orbánt érintő botrányokról, korrupcióról és így tovább. Ha mondjuk így válaszolni akarunk Orbánnak mindazért a „jóért”, amit tesz, akkor elég, ha ezeket az információkat erősítjük, vagyis azokat az információkat amelyek kritikusak Orbánnal.