Az ukrán politológus egyértelműen fogalmazott: „A cél Orbán politikai veresége. Minden reakciónknak azt kell szolgálnia, hogy közelebb vigyen ehhez.”
Az ukrán elemző lebuktatta Magyar Pétert, Brüsszelnek is fontos szerep jut
Egy ukrán politikai elemző, Dmitro Kornienko egy videóban arról beszélt, milyen kommunikációs és politikai stratégiát kellene szerinte követniük az ukrán szereplőknek a magyar belpolitikai folyamatok kapcsán. A több mint 13 millió feliratkozóval rendelkező ukrán politológus egy hat pontból álló tervet ismertetett, amelynek középpontjában Orbán Viktor politikai veresége áll. Kijev Magyar Péter győzelmét várja.
Az elemző szerint a stratégia egyik kulcseleme, hogy ne közvetlenül Magyarországot támadják, hanem az európai intézményeken keresztül gyakoroljanak nyomást a magyar kormányra. Kornienko szerint a politikai nyomásgyakorlás terepe elsősorban Európai Unió és Brüsszel kell legyen.
„Időt kell adni Magyarnak, hogy bíráljon minket”
A politológus beszélt Magyar Péter szerepéről is. Kornienko szerint taktikai okokból el kell fogadni, ha a magyar ellenzéki politikus Ukrajnát bírálja, mert ez segíthet megszólítani a még bizonytalan szavazókat.
Időt kell adni Magyarnak, hogy bíráljon minket. Együtt kell játszani Magyarral. Valószínűleg »ukránellenes« kijelentésekkel fog előállni annak érdekében, hogy megszólítsa azt a választót, aki nem szereti Ukrajnát de még nem döntötte el, hogy kire szavazzon.
– fogalmazott, majd hozzátette: Most Magyarországon nemcsak az ellenzék, hanem mások is elég sok információt generáltak Orbán és a Kreml kapcsolatairól, az Orbánt érintő botrányokról, korrupcióról és így tovább. Ha mondjuk így válaszolni akarunk Orbánnak mindazért a „jóért”, amit tesz, akkor elég, ha ezeket az információkat erősítjük, vagyis azokat az információkat amelyek kritikusak Orbánnal.
További Külföld híreink
Az ukrán politológus felfedte a kijevi tervet
Dmitro Kornienko a videóban egy olyan stratégiát vázolt fel, amely szerinte befolyásolhatja a magyar választásokat. Ennek lényege, hogy minden politikai reakciónak Orbán Viktor vereségét kell szolgálnia, miközben a nyomást elsősorban Brüsszelen keresztül kell gyakorolni a magyar kormányra.
A terv szerint hagyni kell, hogy Magyar Péter a választásokig kritizálja Ukrajnát, miközben a kárpátaljai és erdélyi magyar szavazók befolyásolására is törekednének.
Emellett információs hadviselést javasol a magyar nyilvánosságban az Orbán-kormánnyal kapcsolatos botrányok és álhírek erősítésével.
További Külföld híreink
Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Macron: Franciaország megerősíti a katonai jelenlétet Ciprusnál
A térségben jelentős katonai erők gyülekeznek.
Hét autóval üldözték az emberrablókat
A civileknek sikerült kiszabadítaniuk egy férfit a kényszertoborzók karmai közül.
Horvátország végrehajtja a néppárti tervet, újraindult a sorkatonaság
Két hónapos kiképzés kezdődik.
Robert Fico hatalmas pofont osztott ki Zelenszkijnek, fordítva sült el az ukránok terve
Zelenszkij olajblokádja veszélyes a magyar családokra nézve.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Macron: Franciaország megerősíti a katonai jelenlétet Ciprusnál
A térségben jelentős katonai erők gyülekeznek.
Hét autóval üldözték az emberrablókat
A civileknek sikerült kiszabadítaniuk egy férfit a kényszertoborzók karmai közül.
Horvátország végrehajtja a néppárti tervet, újraindult a sorkatonaság
Két hónapos kiképzés kezdődik.
Robert Fico hatalmas pofont osztott ki Zelenszkijnek, fordítva sült el az ukránok terve
Zelenszkij olajblokádja veszélyes a magyar családokra nézve.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!