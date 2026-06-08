Folytatódik az abszolút filmszínház: látszatjavaslatok a Tisza-frakciótól

Az előterjesztő Bódis Kriszta helyett Melléthei-Barna Márton vette védelmébe a javaslatot, a bizottság alelnöke az egyeztetések hiányát ért kritikára pedig azzal válaszolt, hogy erről szólt a választási kampány. Tuzson Bence elmondta, hogy

a társadalmi egyeztetéseket pontos jogszabályok határozzák meg.

Később Bódis Kriszta arról beszélt, hogy nagy társadalmi felhatalmazás van a gyűlöletkeltő reklámokkal szemben. Majd azt állította, hogy több kutatást is áttekintettek, amikor megalkották a javaslatot. A bizottsági ülés végén arról szavaztak, hogy a támogatják a javaslat tárgysorozatba vételét.

Borítókép: Országgyűlés (Fotó: Hatlaczki Balázs)