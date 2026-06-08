Így trükközik Magyar Péter a migránsokkal

Dömötör Csaba a Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi média felületén reagált Magyar Péter azon állítására, miszerint a Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.

A politikus emlékeztetett arra, hogy az előző kormány megtagadta a paktum végrehajtását.

A képviselő szerint a migrációs kérdés lényege a részletekben rejlik. Úgy fogalmazott, hogy azzal, hogy Magyar Péter azt állítja, nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, egyúttal nem zárja ki azt sem, hogy legális bevándorlók viszont legyenek.

Dömötör Csaba szerint a migrációs paktum legnagyobb problémája éppen az, hogy legalizálja a bevándorlást. Álláspontja szerint az Európába érkező százezreket, rosszabb esetben milliókat legalizálva osztják szét az egyes országok között. Hozzátette, hogy a spanyol baloldali kormány ezekben a hónapokban félmillió bevándorlót legalizál.

A politikus azt mondta, hogy a Tisza otthonának számító Európai Néppárt ugyanezt az érvelést használja a migrációs paktum mellett.

Elmondása szerint azt állítják, hogy megállítják az illegális migrációt, ugyanakkor nem teszik hozzá azt, amit szerinte Magyar Péter is elhallgat: hogy a legális bevándorlásra viszont nagyon is alapoznak.

Megjegyezte, hogy a részletesebb európai parlamenti viták során egyes felszólalók nyíltan beszélnek arról, hogy erre gazdasági és demográfiai okokból van szükség.

Dömötör Csaba szerint az új kormányfő nem véletlenül nem jelentette ki, hogy elutasítja a migrációs paktumot.

Úgy véli, az illegális bevándorlás szóban történő elutasítása önmagában nem jelent védelmet.

Érvelése szerint ha más országokban legalizálják a migránsokat, majd azokat legális úton szétterítik, akkor a következményeket tekintve ugyanott tartunk. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Visszafordíthatatlanul.”

A képviselő azt írta, nem tudja, hogy mindezt az uniós pénzek feloldásáért megkötött paktum érdekében teszik-e. Ugyanakkor azt állította, hogy ami körvonalazódik, az jelentős irányváltást jelent az előző kormány zéró toleranciás migrációs politikájához képest.

Végül úgy fogalmazott: „Nincs annyi tüntetőket hergelős videó és balatoni vitorláson készített pózolós kép, amit ezt el tudná fedni.”