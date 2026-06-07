Henry Nowak gyilkosának viselkedése már hónapokkal ezelőtt is gyanús volt

A The Times beszámolója szerint egy southamptoni szikh hívő azt állítja, hogy Digwa már hónapokkal a gyilkosság előtt is agresszívan viselkedett a helyi vallási közösség tagjaival.

A névtelenséget kérő férfi szerint Digwa 2025 májusában a Guru Tegh Bahadur Sahib gurdwarában megszólította, megragadta a karját, és megpróbálta rávenni arra, hogy a templomon kívül folytassák a beszélgetést. A helyzetnek végül a közösség idősebb tagjai vetettek véget.

A hívő szerint ez nem egyedi eset volt. Állítása szerint Digwa több fiatal szikh hívővel is konfliktusba került, és egyeseket megjelenésük, vallási szokásaik vagy turbánviselésük miatt bírált. Elmondása szerint a templom vezetői később Digwa szüleivel is egyeztettek, ám a család állítólag elutasította a fiuk viselkedésével kapcsolatos panaszokat. Ezeket az állításokat független források nem erősítették meg.