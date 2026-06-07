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Henry Nowak gyilkosának viselkedése már hónapokkal ezelőtt is gyanús volt

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Hónapokkal Henry Nowak meggyilkolása előtt több alkalommal is aggályok merültek fel Vickrum Digwa viselkedésével kapcsolatban a southamptoni szikh közösségben. Egy helyi hívő szerint a később gyilkosságért elítélt férfi megfélemlítően viselkedett, és korábban egy másik templomból is kitiltották.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 19:13
Virágok és mécsesek Henry Nowak emlékére a southamptoni Portswood rendőrőrs előtt (Fotó: AFP)
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A The Times beszámolója szerint egy southamptoni szikh hívő azt állítja, hogy Digwa már hónapokkal a gyilkosság előtt is agresszívan viselkedett a helyi vallási közösség tagjaival. 

A névtelenséget kérő férfi szerint Digwa 2025 májusában a Guru Tegh Bahadur Sahib gurdwarában megszólította, megragadta a karját, és megpróbálta rávenni arra, hogy a templomon kívül folytassák a beszélgetést. A helyzetnek végül a közösség idősebb tagjai vetettek véget.

A hívő szerint ez nem egyedi eset volt. Állítása szerint Digwa több fiatal szikh hívővel is konfliktusba került, és egyeseket megjelenésük, vallási szokásaik vagy turbánviselésük miatt bírált. Elmondása szerint a templom vezetői később Digwa szüleivel is egyeztettek, ám a család állítólag elutasította a fiuk viselkedésével kapcsolatos panaszokat. Ezeket az állításokat független források nem erősítették meg.

A beszámolók szerint Digwa jelenléte több közösségi tagban is félelmet keltett. Többen úgy vélték, hogy magatartása nem egyeztethető össze a szikh közösség értékeivel.

A férfi a szikh vallás nihang rendjéhez tartozik. A The Times által idézett források szerint korábban egy másik southamptoni gurdwarába járt, ahonnan 2023-ban a viselkedésével kapcsolatos aggályok miatt kitiltották. Egy forrás agresszív emberként jellemezte, és azt állította, hogy a templom vezetése gyorsan úgy döntött, többé nem látja szívesen. Ezeket az állításokat azonban nem vizsgálták bírósági eljárásban.

A közösség egyes idősebb tagjai attól is tartottak, hogy Digwa rendszeresen hagyományos nihang fegyvereket viselve közlekedett Southampton belvárosában.

A gyilkosság előtt hónapokkal a névtelenséget kérő hívő már tudatosan kerülte a találkozást Digwával, ezért más templomokat kezdett látogatni. Henry Nowak halála után úgy fogalmazott: csak utólag döbbent rá, milyen közel került ahhoz az emberhez, akit később gyilkosságért ítéltek el.

Nekem sikerült elkerülnöm. Henrynek nem

– mondta a lapnak.

Borítókép: Virágok és mécsesek Henry Nowak emlékére (Fotó: AFP)

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