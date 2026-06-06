Előkerült egy videó Henry Nowak gyilkosáról, amint fegyverrel hadonászik

Most egy olyan videó került elő az elkövetőről, amely évekkel Henry Nowak meggyilkolása előtt készült. A The Sun által közzétett felvételen a később elítélt Vickrum Digwa látható egy másik férfival együtt, amint légfegyvereket tartanak a kezükben egy southamptoni kertben.

A felvétel 2022 októberében készült Southamptonban, nem messze attól a helyszíntől, ahol Henry Nowakot tavaly decemberben halálra késelték. A videón két férfi látható egy hátsó kertben: az egyik légpuskával lövéseket ad le, míg a másik egy nagy méretű légpisztolyt tart a vállán.

A gyilkosság miatt hétfőn 21 év börtönbüntetésre ítélt Vickrum Digwa a per során elhangzottak szerint kifejezetten érdeklődött a fegyverek iránt. A felvételen szereplő egyik férfi kék turbánt visel, amely a sajtóbeszámolók szerint hasonlít arra, amely Digwa rendőrségi fotóján is látható.

A videót készítő egykori szomszéd azt mondta, először hangos lövésekre figyeltek fel. Amikor kinéztek, azt látták, hogy a férfiak egy fa céltáblára lőnek. Elmondása szerint értesítette a rendőrséget, de azt a tájékoztatást kapta, hogy az ügyben nem tudnak intézkedni – írja a The Sun.