gyilkosságEgyesült Királyságmigráns

Előkerült egy videó Henry Nowak gyilkosáról, amint fegyverrel hadonászik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Videó került elő Henry Nowak gyilkosáról, amely három évvel a halálos késelés előtt készült. A felvételen a később 21 év börtönbüntetésre ítélt Vickrum Digwa látható, amint légfegyverekkel pózol egy southamptoni kertben. A videót rögzítő szomszéd szerint az eset miatt annak idején a rendőrséget is értesítették.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 10:52
Southamptonban, Dél-Angliában tiltakozó menetet tartottak (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Most egy olyan videó került elő az elkövetőről, amely évekkel Henry Nowak meggyilkolása előtt készült. A The Sun által közzétett felvételen a később elítélt Vickrum Digwa látható egy másik férfival együtt, amint légfegyvereket tartanak a kezükben egy southamptoni kertben.

A felvétel 2022 októberében készült Southamptonban, nem messze attól a helyszíntől, ahol Henry Nowakot tavaly decemberben halálra késelték. A videón két férfi látható egy hátsó kertben: az egyik légpuskával lövéseket ad le, míg a másik egy nagy méretű légpisztolyt tart a vállán.

A gyilkosság miatt hétfőn 21 év börtönbüntetésre ítélt Vickrum Digwa a per során elhangzottak szerint kifejezetten érdeklődött a fegyverek iránt. A felvételen szereplő egyik férfi kék turbánt visel, amely a sajtóbeszámolók szerint hasonlít arra, amely Digwa rendőrségi fotóján is látható.

A videót készítő egykori szomszéd azt mondta, először hangos lövésekre figyeltek fel. Amikor kinéztek, azt látták, hogy a férfiak egy fa céltáblára lőnek. Elmondása szerint értesítette a rendőrséget, de azt a tájékoztatást kapta, hogy az ügyben nem tudnak intézkedni – írja a The Sun.

A hampshire-i rendőrség szerint nincs nyoma annak, hogy az ügyben korábban bejelentés érkezett volna. Henry Nowak meggyilkolása után ugyanakkor házkutatást tartottak Digwa családi otthonában, ahol egy légpisztolyt foglaltak le.

Az Egyesült Királyságban bizonyos teljesítményhatár alatt a légpisztolyok és légpuskák jogszerűen tarthatók. A nagyobb erejű légfegyverek azonban már lőfegyvernek minősülnek, amelyekhez külön engedély szükséges.

Mick Neville, a londoni rendőrség korábbi vezető nyomozója szerint a hatóságoknak már 2022-ben ki kellett volna vizsgálniuk az esetet, mivel egy fegyver jogszerűségét csak helyszíni ellenőrzéssel lehet megállapítani.

Vickrum Digwa, valamint 27 éves testvére, Gurpreet Digwa és 52 éves apja, Moga Singha azóta egy külön fegyveres ügyben is bíróság elé került. A vádirat szerint az ügy 2025. december 4-éhez, vagyis a Henry Nowak meggyilkolását követő naphoz kapcsolódik.

A bíróság július 9-re tűzte ki az ügy következő tárgyalását.

 

Borítókép: Rendőrök Southamptonban, Dél-Angliában (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmszmp

Nyári fejfájások

Pilhál György avatarja

Ma a dolgozó ember maga szervezi a vakációját – legtöbbjük már annak is örül, hogy munkahelye van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu