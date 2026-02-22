Nagy-Britannia szigorít a bevándorlással kapcsolatban

Shabana Mahmood brit belügyminiszter migrációs szigorító tervezete értelmében innentől akár duplájára is nőhet a letelepedési engedély megszerzéséhez szükséges idő azok számára, akik szociális támogatást vesznek igénybe, még akkor is ha mellette dolgoznak. Nagy-Britannia hosszú ideje küzd a migráció okozta problémákkal, a társadalmi feszültségek pedig óriásiak – írja az Origo.

Nagy-Britannia szerte egyre többen mondanak nemet a bevándorlásra, a Munkáspárt szigorítása pedig lehet, hogy megkésett már

Fotó: MARCIN NOWAK / ANADOLU

A belügyminiszter tervezete szerint a jövőben azoknak, akik közpénzt, magyarán szólva valamilyen szociális támogatást vesznek igénybe az államtól, számítaniuk kell arra, hogy letelepedési státusz megszerzéséhez akár kétszer annyi időre is szükségük lehet. Ezen pedig az a tény sem változtat, ha az adott illető dolgozik.

A baloldali szervezetek ugyan szinte rögtön megtámadták a javaslatot, azonban a brit állam már nem bírja finanszírozni a növekvő számú migráns mellett a szociális ellátórendszert.

A Mahmood javaslataival kapcsolatos konzultáció február 12-én zárult le, a változások pedig áprilistól léphetnek hatályba, és várhatóan visszamenőlegesen is alkalmazandók lesznek.