Terrortámadás rázta meg Nyugat-Ukrajnát + videó

Nagy-Britanniaszigorításmigráció

Nagy-Britannia szigorít a bevándorlással kapcsolatban

A szigetország belügyminisztere, Shabana Mahmood beterjesztette a szigorításról szóló törvényt. Nagy-Britannia innentől fogva szorosabbra fogja a gyeplőt, hiszen a javaslat értelmében azon bevándorlók számára, akik segélyeket vesznek igénybe akár a kétszeresére is nőhet a letelepedési státusz megszerzéséhez szükséges idő.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 8:12
Fotó: MARCIN NOWAK Forrás: ANADOLU
Shabana Mahmood brit belügyminiszter migrációs szigorító tervezete értelmében innentől akár duplájára is nőhet a letelepedési engedély megszerzéséhez szükséges idő azok számára, akik szociális támogatást vesznek igénybe, még akkor is ha mellette dolgoznak. Nagy-Britannia hosszú ideje küzd a migráció okozta problémákkal, a társadalmi feszültségek pedig óriásiak – írja az Origo

Nagy-Britannia szerte egyre többen mondanak nemet a bevándorlásra, a Munkáspárt szigorítása pedig lehet, hogy megkésett már
Fotó: MARCIN NOWAK / ANADOLU

A belügyminiszter tervezete szerint a jövőben azoknak, akik közpénzt, magyarán szólva valamilyen szociális támogatást vesznek igénybe az államtól, számítaniuk kell arra, hogy letelepedési státusz megszerzéséhez akár kétszer annyi időre is szükségük lehet. Ezen pedig az a tény sem változtat, ha az adott illető dolgozik. 

A baloldali szervezetek ugyan szinte rögtön megtámadták a javaslatot, azonban a brit állam már nem bírja finanszírozni a növekvő számú migráns mellett a szociális ellátórendszert. 

A Mahmood javaslataival kapcsolatos konzultáció február 12-én zárult le, a változások pedig áprilistól léphetnek hatályba, és várhatóan visszamenőlegesen is alkalmazandók lesznek.

Amennyiben egy bevándorló szeretné csökkenteni a letelepedési státuszhoz szükséges éveket, úgy bizonyos támpontok figyelembevétele mellett ezt megtudja majd tenni. Csökkentést jelenthet például az angol nyelvtudás, a szociális vagy önkéntes munka és természetesen az adózott jövedelem is. A szempontrendszer azonban ezek ellenére is szankcionálja majd a közpénz felhasználását. 

Nagy-Britannia nem véletlenül döntött a szigorítás mellett 

A brit Munkáspárt szigorítása sokakat meglepett, azonban ha megnézzük az elmúlt időszak statisztikáit, máris érthetőbbé válik a döntés. Nagy-Britannia továbbra is naponta küzd a frissen az országba érkező, csónakos migránsokkal, miközben az ellátó rendszer küszködik, a bűnözés pedig folyamatosan nő. 

Az elmúlt fél évben több olyan eset is megrázta a brit közvéleményt, ahol a szexuális erőszak, illetve gyilkosság elkövetői bevándorlók voltak. Ráadásul több esetben az áldozat, de maga az elkövető is kiskorú volt. 

A szigorítások egyik lépéseként még decemberben a brit parlament elfogadott egy törvényt amelynek értelmében a hatóságok szigorúbban léphetnek fel az embercsempészet ellen. Ennek értelmében akár el is kobozhatják a migránsok telefonját, vagy bármilyen olyan elektronikai eszközt amely segíthet a bűnözők felkutatásában. 

A brit társadalom egyébként érezhetően elérte a tűréshatárát és szinte már nincs olyan hét, hogy ne lenne valamilyen tiltakozás a migrációs politika ellen. A kérdés már csak az, hogy elég lesz a szigorítás, vagy a probléma már túl nagyra nőtt. 

Borítókép: Brit lakosok tiltakoznak egy menekültszállás létesítése ellen (Fotó: AFP)  

