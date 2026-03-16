Orbán Viktor: Ma is többen voltunk + fotó

Óriási tömeg előtt beszélt Orbán Viktor hétfőn délután Kaposvár főterén. A miniszterelnök meg is osztott egy fotót hallgatóságáról a Facebook-oldalán. Alatta pedig megmutatta, mennyien voltak kíváncsiak Magyar Péterre, a Tisza Párt elnökére Orosházán.

Ma is többen voltunk

– állapította meg.

Mint ahogyan arról beszámoltunk, Orbán Viktor a választási kampány hajrájában Kaposváron kezdte országjárását. Beszédében kijelentette:

olyan kormánya van Magyarországnak, amely a magyarok mellett áll, és megvédi az emberek érdekeit.

Orbán Viktor a kampányidőszakban több nagyvárost is meglátogat, hogy beszéljen az ott élő emberekkel.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke hatalmas tömeg előtt beszélt országjárásának kaposvári állomásán (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)