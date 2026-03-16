Ma a miniszterelnök vidéki kampánykörútra indult, ahol a Békemenethez hasonlóan szintén hatalmas tömeg jelent meg, a kormányfő megtöltötte a város főterét, látványos fotók készültek. „Orbán Viktor világossá tette: Magyarországnak ma olyan kormánya van, ami teljes szívvel áll Magyarország mellett, és képes arra, hogy megvédje Magyarországot és sohasem fogja megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár” – írta a közösségi médiában közzétett gyorselemzésében Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: a tegnapi nap is megmutatta, hogy milyen erő van a nemzeti oldalban, nehezített terepen – az ellenzéki Budapesten – több mint kétszer annyi ember ment ki a Békemenetre, mint októberben (akkor nagyjából 80 ezer ember, most pedig 180 ezer ember).

Az ellenfelet is láthatóan meglepte, hogy milyen sokan vannak a Bekemeneten, ők arra számítottak, hogy ők lesznek többen. A csendes többség egyre inkább erősebbnek tűnik, mint a hangoskodók, ebből nagyon könnyen győztes többség lesz

– emelte ki Deák Dániel.

Hatalmas volt a tömeg Kaposváron (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Az elemző hangsúlyozta: a miniszterelnök egyértelműen megfogalmazta a tétet, mindenkihez szólt, aki elutasítja a háborút, azt mondta, mindenki jól jár a Fidesz-kormánnyal. Deák meglátása szerint Lázár János építési és közlekedési miniszter, illetve Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is jó erős beszédet mondott, láthatóan őket is nagyon kedvelték az emberek a nemzeti ünnepen tartott rendezvényen a Kossuth téren. Emellett rengeteg híres ember áll ki a Fidesz mellett, vidéken pedig látványosan elsöprő a támogatás, hangsúlyozta Deák.

Magyar Péter pedig láthatóan azon budapesti liberális támogatására számíthat, amelyik eddig mindegyik ellenzéki jelölt mögött kiállt Budapesten. Magyar Péter tegnapi beszéde ráadásul annyira gyengére sikeredett, hogy még az ellenzéki sajtó sem foglalkozott vele érdemben, nem is idézik nagyon még az ő oldalukon sem

– emelte ki a vezető elemző, aki arra is rámutatott: a Magyar Péter által épített személyi kultusz láthatóan sokakat zavar a liberális oldalon.