Orbán Viktor hamarosan Székesfehérváron mond beszédet – Kövesse nálunk élőben!

Hamarosan beszédet mond Orbán Viktor az országjárásának utolsó előtti állomásán, Székesfehérváron, ahol ismét hatalmas tömegre lehet számítani. A rendezvényről a Magyar Nemzet élőben szövegesen számol be.

Szép hagyományunk az, hogy ebben a városban találkozunk mindig pénteken, a választások előtt

– jelentette ki Cser-Palkovics András. Székesfehérvár polgármestere rámutatott: akik itt vannak, egy közösséghez tartoznak és tudják, mire fognak szavazni vasárnap, de vannak, akik még bizonytalanok és ezután a rendezvény után mérlegelnek.

A polgármester szerint három érv van a Fidesz mellett: elsőként említette, hogy ez egy valódi és igaz közösség, valami mellett és nem valami ellen jött létre, amihez jó tartozni. Másodikkent rámutatott, hogy a Fidesz jelötjei igazi lokálpatrióták, együtt, közösen dolgoznak és meg akarják oldani az emberek problémáit. A harmadik érve pedig az volt, hogy Vargha Tamás és Törő Gábor a biztos választás.

Sok mindent tettünk az elmúlt években, ez egy közös munka volt és ezt folytatni kell a következő években is – hangsúlyozta Cser-Palkovics András. Hozzátette:

van még munka a választásokig, mindenkit meg kell győzni, hogy a biztos választás a Fidesz.

Az eseményen Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselőjelöltje kiemelte, „a soha nem látott tömegből is az látszik: a Fidesz a biztos választás”.

A politikus elmondta, most van esélyünk megmutatni, hogy április 12-én kiállunk a hazánkért.

Bebizonyíthatjuk, hogy ez nem a brüsszelitáknak és a Zelenszkij által támogatott Magyar Péter-féléknek való vidék

– emelte ki Törő Gábor. Hozzátette, meg kell védeni az elmúlt 16 évben elért eredményeket, és gátat kell szabni a gyűlöletnek és az erőszaknak.

–Az ígéret akkor jó, ha kővé válik. Amit a kormány vállalt, azt pedig teljesítette – jelentette ki Törő Gábor.

Közel a célvonal, de előtte még gyertek, találkozzunk ma 18 órakor Székesfehérváron

– írta a közösségi oldalán a kormányfő.