Orbán Viktor hamarosan Székesfehérváron mond beszédet – Kövesse nálunk élőben!

Ismét hatalmas tömeg gyűlt össze meghallgatni a kormányfőt.

2026. 04. 10. 17:31
Fotó: Fehér Gábor/ Fejér Megyei Hírlap
Hamarosan beszédet mond Orbán Viktor az országjárásának utolsó előtti állomásán, Székesfehérváron, ahol ismét hatalmas tömegre lehet számítani. A rendezvényről a Magyar Nemzet élőben szövegesen számol be.

Szép hagyományunk az, hogy ebben a városban találkozunk mindig pénteken, a választások előtt 

– jelentette ki Cser-Palkovics András. Székesfehérvár polgármestere rámutatott: akik itt vannak, egy közösséghez tartoznak és tudják, mire fognak szavazni vasárnap, de vannak, akik még bizonytalanok és ezután a rendezvény után mérlegelnek.

A polgármester szerint három érv van a Fidesz mellett: elsőként említette, hogy ez egy valódi és igaz közösség, valami mellett és nem valami ellen jött létre, amihez jó tartozni. Másodikkent rámutatott, hogy a Fidesz jelötjei igazi lokálpatrióták, együtt, közösen dolgoznak és meg akarják oldani az emberek problémáit. A harmadik érve pedig az volt, hogy Vargha Tamás és Törő Gábor a biztos választás.

Sok mindent tettünk az elmúlt években, ez egy közös munka volt és ezt folytatni kell a következő években is – hangsúlyozta Cser-Palkovics András. Hozzátette: 

van még munka a választásokig, mindenkit meg kell győzni, hogy a biztos választás a Fidesz.

Az eseményen Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselőjelöltje kiemelte, „a soha nem látott tömegből is az látszik: a Fidesz a biztos választás”.

A politikus elmondta, most van esélyünk megmutatni, hogy április 12-én kiállunk a hazánkért. 

Bebizonyíthatjuk, hogy ez nem a brüsszelitáknak és a Zelenszkij által támogatott Magyar Péter-féléknek való vidék

– emelte ki Törő Gábor. Hozzátette, meg kell védeni az elmúlt 16 évben elért eredményeket, és gátat kell szabni a gyűlöletnek és az erőszaknak. 

–Az ígéret akkor jó, ha kővé válik. Amit a kormány vállalt, azt pedig teljesítette – jelentette ki Törő Gábor. 

Közel a célvonal, de előtte még gyertek, találkozzunk ma 18 órakor Székesfehérváron

– írta a közösségi oldalán a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor országjárásának székesfehérvári állomása (Fotó: Fehér Gábor/ Fejér Megyei Hírlap)


A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Bayer Zsolt
idezojelekszerbia

Még egy „tisztakezű rendszerváltó”

Bayer Zsolt avatarja

A Szerbiában pedofília miatt megvádolt tiszás gazember után itt a másik „tisztakezű”.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
