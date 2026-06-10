Hírfogyasztás helyett tartalmak követése – így néz ki most a médiapiac

A következő években azok a médiavállalatok lehetnek sikeresek, amelyek képesek alkalmazkodni a megváltozott fogyasztói szokásokhoz. A közönség továbbra is sok tartalmat fogyaszt, csak más formában, más felületeken és gyakran úgy, hogy a tartalom eredete háttérbe szorul. A média jövőjét egyre inkább az határozza meg, mennyire tud a felhasználók igényeihez és a technológiai változásokhoz igazodni.