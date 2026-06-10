A következő években azok a médiavállalatok lehetnek sikeresek, amelyek képesek alkalmazkodni a megváltozott fogyasztói szokásokhoz. A közönség továbbra is sok tartalmat fogyaszt, csak más formában, más felületeken és gyakran úgy, hogy a tartalom eredete háttérbe szorul. A média jövőjét egyre inkább az határozza meg, mennyire tud a felhasználók igényeihez és a technológiai változásokhoz igazodni.
Hírfogyasztás helyett tartalmak követése – így néz ki most a médiapiac
Noha továbbra is milliók néznek televíziót, hallgatnak rádiót és olvasnak híreket, ám a tartalmak egészen új csatornákon jutnak már el a fogyasztókhoz. A figyelemért folyó versenyt ma már a közösségi oldalak, a keresők és a mesterséges intelligenciára épülő ajánlórendszerek határozzák meg. A megváltozott új környezetben azok a médiacégek kerülhetnek előnybe, amelyek képesek alkalmazkodni.
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