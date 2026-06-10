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Hírfogyasztás helyett tartalmak követése – így néz ki most a médiapiac

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Noha továbbra is milliók néznek televíziót, hallgatnak rádiót és olvasnak híreket, ám a tartalmak egészen új csatornákon jutnak már el a fogyasztókhoz. A figyelemért folyó versenyt ma már a közösségi oldalak, a keresők és a mesterséges intelligenciára épülő ajánlórendszerek határozzák meg. A megváltozott új környezetben azok a médiacégek kerülhetnek előnybe, amelyek képesek alkalmazkodni.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 17:27
Forrás: Pexels
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A következő években azok a médiavállalatok lehetnek sikeresek, amelyek képesek alkalmazkodni a megváltozott fogyasztói szokásokhoz. A közönség továbbra is sok tartalmat fogyaszt, csak más formában, más felületeken és gyakran úgy, hogy a tartalom eredete háttérbe szorul. A média jövőjét egyre inkább az határozza meg, mennyire tud a felhasználók igényeihez és a technológiai változásokhoz igazodni.

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Pilhál György
idezojelekhódmezővásárhelyen

Egy tárlatrendező

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Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ily regényes dolgok nem történnek. Hódmezővásárhelyen történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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