A Liverpool robbanthatja az átigazolási bombát, Luis Enrique nyers válasza beszédes

A Liverpool ebben az átigazolási időszakban mindössze két, a felnőttcsapatnak szánt játékost igazolt. Victor Munoz az Osasunától érkezett, míg Ronald Araujót kölcsönben szerezték meg a Barcelonától. Jeremy Jacquet-t már januárban leigazolták a Rennes-től, ő is most csatlakozott új csapattársaihoz. Ugyanakkor távozott Szalah mellett Andy Robertson és Ibrahima Konaté is.

A Liverpool vasárnap 17.30-kor a Newcastle United otthonában kezdi meg az új idényt a Premier League első fordulójában.