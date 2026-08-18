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A Liverpool robbanthatja az átigazolási bombát, Luis Enrique nyers válasza beszédes

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„Köszönöm, viszlát” – ennyit válaszolt Luis Enrique, amikor két kihagyott játékosa, Bradley Barcola és Ibrahim Mbaye helyzetéről kérdezték. A Bajnokok Ligája-címvédő PSG edzője később is nyersen válaszolt a két játékos kapcsán, akikről azt írják, hogy a Liverpool leigazolhatja őket.

Szalay Attila
2026. 08. 18. 8:10
Luis Enrique, a PSG edzője nyersen reagált a Liverpool érdeklődése miatt előtérbe került játékosai helyzetére Fotó: GIUSEPPE MAFFIA Forrás: NurPhoto
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A Liverpool ebben az átigazolási időszakban mindössze két, a felnőttcsapatnak szánt játékost igazolt. Victor Munoz az Osasunától érkezett, míg Ronald Araujót kölcsönben szerezték meg a Barcelonától. Jeremy Jacquet-t már januárban leigazolták a Rennes-től, ő is most csatlakozott új csapattársaihoz. Ugyanakkor távozott Szalah mellett Andy Robertson és Ibrahima Konaté is.

A Liverpool vasárnap 17.30-kor a Newcastle United otthonában kezdi meg az új idényt a Premier League első fordulójában.

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Hegyi Zoltán
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A levél lényege a végén, a könnyes búcsúban rejtezik. Hogy legyek munkanélküli.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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