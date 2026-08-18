Szinte teljesen ép, római kori szobrot találtak a Duna mélyén
Szenzációs római kori lelet került elő a Dunából Dunaújvárosnál: egy szinte teljesen ép, több száz kilogrammos ókori szobrot találtak a folyó medrében. A rendkívüli felfedezés annak a leletsorozatnak a legújabb darabja, amely az elmúlt hetek rekordalacsony dunai vízállásának köszönhetően került felszínre az egykori római település, Intercisa térségében.
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