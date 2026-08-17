Ki a 16 éves magyar csodaúszó, akinek az edzőjét Hosszú Katinka csúnyán kirúgta?

Tavaly azonban a már említett problémák miatt elmaradt a várt folytatás. Az edzője, Petrov Árpád szerint csak az év végére érte utol magát, és lett újra a győri csapat vezéregyénisége. Most már egész Európa megismerhette a nevét.

Petrov Árpád túlélte Hosszú Katinka kemény szavait

Pápai Olivér az UNI Győr úszója, ahol Petrov Árpád az edzője. Az ő nevét sokan onnan ismerhetik, hogy miután Hosszú Katinka még a pályafutása csúcsán szakított Shane Tusuppal, Petrov Árpádot kérte fel új edzőjének, aki addig Svájcban dolgozott.

Petrov 2018 júliusában vette át Hosszú edzéseinek az irányítását, és együtt csinálták végig a 2019-es világbajnokságot, amely az utolsó igazán sikeres nagymedencés világversenye volt a háromszoros olimpiai bajnok úszónak: 200 és 400 vegyesen is megvédte vb-címeit.

Hosszú Katinka 2019 novemberében rúgta ki Petrov Árpádot, aki most Pápai Olivér edzője Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Ezek után, 2019 novemberében Hosszú Katinka csúnyán kirúgta Petrov Árpádot. Közleményben hozta nyilvánosságra, hogy megingott a bizalma az edzőben, mert úgy érezte, hogy nem akarja annyira a győzelmet, mint ő. Hosszú Katinka úgy fogalmazott, hogy szakmailag és emberileg is több figyelmet várt Petrovtól, de az edző nem tudott felnőni a feladathoz.

Az olimpiai felkészülés hajrájában nem vállalhatom fel még egyszer azt a terhet, hogy valakit a hátamon vigyek

– tette hozzá Hosszú Katinka, aki végül nem állt dobogóra a 2021-ben megrendezett tokiói olimpián, ahol 400 vegyesen az ötödik hely volt a legjobb eredménye.

A csúnya kirúgás idején Sós Csaba szövetségi kapitány a reményét fejezte ki, hogy Petrov Árpád itthon marad, és Magyarországon kamatoztatja a szakmai tudását, mert szükség van rá. Most Pápai Olivér Eb-ezüstje beszél helyette is.

Nem is a párizsi Eb-n kellett volna csúcsformában lennie?

Pápai Olivér mindössze 16 éves, emiatt neki idén még papíron nem a felnőtt versenyek lehettek a fókuszban, ezért is hatalmas meglepetés az Európa-bajnokságon mutatott teljesítménye.

Petrov Árpád tavaly év végén még úgy fogalmazott a 2026-ra vonatkozó terveikről, hogy:

A legérdekesebb az októberi-novemberi ifjúsági olimpia lesz Szenegálban, akkorra kell a csúcsformát elérni.

Ebből kiindulva az is elképzelhető, hogy Pápai Olivérnek még ebben az évben lehet újabb nagy dobása is. Az ifjúsági olimpiát idén október 31. és november 13. között rendezik Dakarban. Csak összehasonlításképpen: Milák Kristóf a 2017-es budapesti világbajnokságon 17 évesen robbant be a nemzetközi felnőtt mezőnybe egy ezüstéremmel, majd egy évvel később, a 2018-as ifjúsági olimpián még három arany- és egy ezüstérmet szerzett.