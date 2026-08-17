Milák Kristófúszó európa-bajnokságSzabó ÁlmosSós Csaba

Sós Csaba vallomása Milák Kristófról: Korábbi edzői és mi kudarcot vallottunk

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Sós Csaba szerint Milák Kristóf esetében a legfontosabb fejlemény az, hogy ismét úszik és versenyez. A szövetségi kapitány szerint a párizsi úszó Európa-bajnokságon látott sikereiben döntő szerepe van annak, hogy megtalálta azt az edzőt, akivel együtt tud dolgozni. Sós Csaba erős önkritikát is megfogalmazott: „Korábbi edzői és mi, vezetők pedagógiai kudarcot vallottunk, Álmos nem.” Sós szerint Szabó Álmos elsősorban emberileg alkotott nagyot Milák Kristóf mellett.

Szalay Attila
2026. 08. 17. 8:32
Milák Kristóf újra mosolyog, Sós Csaba szerint ez Szabó Álmos érdeme, az elmúlt évek mosolytalansága meg az ő kudarcuk Fotó: BENJAMIN VODANT Forrás: Hans Lucas
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– A tavalyi szingapúri világbajnokságon az volt a gondom, hogy Kós Hubert kétszáz hátját és kétszáz vegyesét leszámítva nem voltak egyéni csúcsaink, Saint-Denis-ben pedig szakajtószám jöttek a rekordok – mondta.

Az eredmények szerinte a korábban sokat vitatott, szigorúbb válogatási elveket is visszaigazolták. Felidézte, hogy kilenc olyan szám is volt az Eb-n, amelyben az általa előírt szint teljesítésével sem lehetett volna döntőbe jutni. A változtatás szükségességében pedig a korábbi kritikák ellenére sem bizonytalanodott el.

– Nem érzelmi alapon hoztam a döntést, hanem hűvös fejjel – fogalmazott. – Változtatni kellett Szingapúr után.

 

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