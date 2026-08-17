Sós Csaba vallomása Milák Kristófról: Korábbi edzői és mi kudarcot vallottunk

– A tavalyi szingapúri világbajnokságon az volt a gondom, hogy Kós Hubert kétszáz hátját és kétszáz vegyesét leszámítva nem voltak egyéni csúcsaink, Saint-Denis-ben pedig szakajtószám jöttek a rekordok – mondta.

Az eredmények szerinte a korábban sokat vitatott, szigorúbb válogatási elveket is visszaigazolták. Felidézte, hogy kilenc olyan szám is volt az Eb-n, amelyben az általa előírt szint teljesítésével sem lehetett volna döntőbe jutni. A változtatás szükségességében pedig a korábbi kritikák ellenére sem bizonytalanodott el.

– Nem érzelmi alapon hoztam a döntést, hanem hűvös fejjel – fogalmazott. – Változtatni kellett Szingapúr után.