Rekordot döntött a Kurultaj: több mint 200 ezren jártak Bugacon
Több mint 200 ezren vettek részt a Kurultaj–Magyar Törzsi Gyűlésen a hétvégén Bugacon – közölte a szervező Magyar-Turán Szövetség kedden. A háromnapos eseményen több mint 50 ingyenes program várta a látogatókat, köztük tudományos és ismeretterjesztő kiállítások, hagyományőrző bemutatók, valamint több mint 2 ezer lovas és gyalogos részvételével rendezett látványos programok.
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