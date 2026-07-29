A központi látványosság a világ legnagyobb szétszedhető természetes jurtája, az „Atilla sátra” monumentális régészeti kiállításnak ad otthont: „Ordosztól az Őrségig” avagy A hunok, türkök, magyarok kincsei – nagyszabású régészeti-antropológiai tárlat, valamint különleges Kárpát-medencei, közép- és belső-ázsiai ékszerek és fegyverrekonstrukciók várják a vendégeket. A Türk Akadémia éves régészeti kongresszusán a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum is részt vesz.
Több mint 2000 harcos, 20 nemzet és monumentális hadibemutatók: minden eddiginél nagyobb lesz az idei Kurultaj
Igazi szenzációval közeleg a hun–türk tudatú nemzetek és a Kárpát-medencei magyarság kulturális világtalálkozója, a Kurultaj. Exkluzív, látványos hun kori rekonstrukciókkal gazdagodik idén „Attila-sátra”. Emellett a sztyeppei lovas nomád kultúra globális fővárosává alakuló bugaci pusztán megelevenedik például az építészeti remeknek számító buharai bazár, de lesz jurtafalu, valamint számos különleges, kulturális és tudományos esemény is.
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