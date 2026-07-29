Több mint 2000 harcos, 20 nemzet és monumentális hadibemutatók: minden eddiginél nagyobb lesz az idei Kurultaj

A központi látványosság a világ legnagyobb szétszedhető természetes jurtája, az „Atilla sátra” monumentális régészeti kiállításnak ad otthont: „Ordosztól az Őrségig” avagy A hunok, türkök, magyarok kincsei – nagyszabású régészeti-antropológiai tárlat, valamint különleges Kárpát-medencei, közép- és belső-­ázsiai ékszerek és fegyverrekonstrukciók várják a vendégeket. A Türk Akadémia éves régészeti kongresszusán a Magyar Nemzeti Mú­zeum és a Magyar Természettudományi Múzeum is részt vesz.