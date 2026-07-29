KurultájKurultaj- Magyar Törzsi GyűlésKurultaj

Több mint 2000 harcos, 20 nemzet és monumentális hadibemutatók: minden eddiginél nagyobb lesz az idei Kurultaj

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Igazi szenzációval közeleg a hun–türk tudatú nemzetek és a Kárpát-medencei magyarság kulturális világtalálkozója, a Kurultaj. Exkluzív, látványos hun kori rekonstrukciókkal gazdagodik idén „Attila-sátra”. Emellett a sztyeppei lovas nomád kultúra globális fővárosává alakuló bugaci pusztán megelevenedik például az építészeti remeknek számító buharai bazár, de lesz jurtafalu, valamint számos különleges, kulturális és tudományos esemény is.

Magyar Nemzet
2026. 07. 29. 18:12
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A központi látványosság a világ legnagyobb szétszedhető természetes jurtája, az „Atilla sátra” monumentális régészeti kiállításnak ad otthont: „Ordosztól az Őrségig” avagy A hunok, türkök, magyarok kincsei – nagyszabású régészeti-antropológiai tárlat, valamint különleges Kárpát-medencei, közép- és belső-­ázsiai ékszerek és fegyverrekonstrukciók várják a vendégeket. A Türk Akadémia éves régészeti kongresszusán a Magyar Nemzeti Mú­zeum és a Magyar Természettudományi Múzeum is részt vesz.

 

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