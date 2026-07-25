A fájdalomra nincsenek szavak Alan Ritchon szófukar akciófilmjében

Alan Ritchon és keménykötésű bajtársai nem ismernek irgalmat. Forrás: TMDb

A style over substance mozik – talán meglepő módon – olyan szerzői filmek, amik az akció­zsánerrel kísérleteznek, de csak akkor kelnek igazán életre, ha egy ritka tehetség áll mögöttük. Ponciroli pedig nem tűnik annak. Ugyanakkor mégsem kárhoztathatjuk a rendezőt, amiért nem nő fel Walter Hill vagy Nicolas Winding Refn szerzőisége mellé, főleg hogy a Motor City így is merész és érdekes stíluskísérlet, egyben nosztalgikus időutazás is abba a korba, amikor az ilyen B filmek főszereplőjét még Charles Bronson alakította. Ha értjük a játékot, a sablonos történet láttán sem mocorgunk türelmetelenül, sőt többször meg is tud lepni (különösen Ben Foster egyedi gengszterparódiája). A film ráérősen építi az erőszakjeleneteket, ahol aztán valóban embertelen dolgok történnek a Serpicóra fazonírozott Pablo Schreiberről például már a legelején sejtjük, hogy fájdalmas véget fog érni – de aligha marad velünk a látottakból bármi is.