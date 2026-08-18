Öt elfelejtett thriller, amit mindenképpen látni kell – Gyilkos ösztön + videó

A sorozat első részében az Ördög a részletekben című, Denzel Washington, Rami Malek és Jared Leto főszereplésével készült filmet mutattuk be. Most egy hasonlóan sötét világba merülünk alá, ezúttal azonban egy egészen különleges képesség kerül a nyomozás középpontjába. A Gyilkos ösztön ugyanis nem egyszerű sorozatgyilkosos thriller: a nyomozóknak egy olyan férfi segítségére van szükségük, aki képes olyan dolgokat érzékelni, amelyeket mások nem. A Colin Farrell filmjeit bemutató sorozatunkban már korábban tárgyaltuk ezt a filmet, de most egészen más szemszögből kerül terítékre.

Gyilkos ösztön – Amikor a gyilkos fejével kell gondolkodni

A 2015-ös Gyilkos ösztön (Solace) egy amerikai misztikus thriller, amelyet a brazil Afonso Poyart rendezett. A forgatókönyvet Ted Griffin és Sean Bailey írta. A film főszereplői Anthony Hopkins, Colin Farrell, Jeffrey Dean Morgan és Abbie Cornish. A 101 perces alkotás középpontjában egy különleges képességekkel rendelkező egykori orvos és egy sorozatgyilkos hajszája áll.

A forgatókönyv több mint másfél évtizeden keresztül vándorolt Hollywoodban. - Fotó: Mafab.hu

A történet főhőse John Clancy, aki egykor orvosként dolgozott, ám lánya halála után teljesen visszavonult a világtól. Clancy különleges képessége révén képes meglátni olyan részleteket, emlékeket és lehetséges eseményeket, amelyek a hétköznapi emberek számára láthatatlanok.

Amikor régi ismerőse, Joe Merriwether FBI-ügynök segítségért fordul hozzá egy különösen nehéz gyilkosságsorozat ügyében, Clancy kénytelen visszatérni a nyomozás világába.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a gyilkos sem teljesen hétköznapi ellenfél. A nyomozók hamarosan rájönnek, hogy az elkövető mintha ugyanúgy képes lenne előre látni bizonyos eseményeket, mint Clancy.