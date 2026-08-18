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Öt elfelejtett thriller, amit mindenképpen látni kell – Gyilkos ösztön + videó

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Anthony Hopkins egy különleges képességű nyomozóként ered egy kiismerhetetlen gyilkos nyomába.

Csépányi Balázs
2026. 08. 18. 18:30
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A sorozat első részében az Ördög a részletekben című, Denzel Washington, Rami Malek és Jared Leto főszereplésével készült filmet mutattuk be. Most egy hasonlóan sötét világba merülünk alá, ezúttal azonban egy egészen különleges képesség kerül a nyomozás középpontjába. A Gyilkos ösztön ugyanis nem egyszerű sorozatgyilkosos thriller: a nyomozóknak egy olyan férfi segítségére van szükségük, aki képes olyan dolgokat érzékelni, amelyeket mások nem. A Colin Farrell filmjeit bemutató sorozatunkban már korábban tárgyaltuk ezt a filmet, de most egészen más szemszögből kerül terítékre.

Gyilkos ösztön – Amikor a gyilkos fejével kell gondolkodni

A 2015-ös Gyilkos ösztön (Solace) egy amerikai misztikus thriller, amelyet a brazil Afonso Poyart rendezett. A forgatókönyvet Ted Griffin és Sean Bailey írta. A film főszereplői Anthony Hopkins, Colin Farrell, Jeffrey Dean Morgan és Abbie Cornish. A 101 perces alkotás középpontjában egy különleges képességekkel rendelkező egykori orvos és egy sorozatgyilkos hajszája áll.

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A forgatókönyv több mint másfél évtizeden keresztül vándorolt Hollywoodban. - Fotó: Mafab.hu

A történet főhőse John Clancy, aki egykor orvosként dolgozott, ám lánya halála után teljesen visszavonult a világtól. Clancy különleges képessége révén képes meglátni olyan részleteket, emlékeket és lehetséges eseményeket, amelyek a hétköznapi emberek számára láthatatlanok.

Amikor régi ismerőse, Joe Merriwether FBI-ügynök segítségért fordul hozzá egy különösen nehéz gyilkosságsorozat ügyében, Clancy kénytelen visszatérni a nyomozás világába.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a gyilkos sem teljesen hétköznapi ellenfél. A nyomozók hamarosan rájönnek, hogy az elkövető mintha ugyanúgy képes lenne előre látni bizonyos eseményeket, mint Clancy.

thriller, Hopkins, Farell
A főszerepet Anthony Hopkins játssza, aki ezúttal nem egy hagyományos rendőrt vagy nyomozót alakít - Fotó: Mafab.hu

A film így nem pusztán egy rendőr és egy gyilkos macska-egér játéka, hanem két különleges képességű ember szellemi párharca is.

Alkotók és szereplők

  • A filmet Afonso Poyart rendezte, aki korábban a brazil 2 Coelhos című filmmel szerzett magának nevet. A Gyilkos ösztön volt az első hollywoodi nagyjátékfilmje. Poyart később arról beszélt, hogy számára fontos volt az erős vizuális világ, és a filmben tudatosan igyekezett a történet látványát is hangsúlyossá tenni.
  • Anthony Hopkins – John Clancy: A főszerepet Anthony Hopkins játssza, aki ezúttal nem egy hagyományos rendőrt vagy nyomozót alakít, hanem egy visszavonult orvost, aki különleges érzékelési képességgel rendelkezik. Clancy karakterének legfontosabb része azonban nem maga a természetfeletti képesség, hanem a múltja. Lánya halála miatt szinte teljesen elzárkózott a külvilágtól, és a nyomozás során fokozatosan kénytelen szembenézni saját veszteségével.
thriller, Hopkins, Farell
Hopkins karaktere azért is érdekes, mert Clancy nem klasszikus értelemben vett „szuperhős”. - Fotó: Mafab.hu
  • Colin Farrell – Charles Ambrose: Colin Farrell alakítja a filmben az ellenfelét, Charles Ambrose-t, a különös sorozatgyilkost. Ambrose nem egyszerűen kegyetlen gyilkosként jelenik meg. Sajátos világnézete van az életről és a halálról, és meg van győződve arról, hogy tetteivel bizonyos értelemben segít az áldozatain Ez teszi igazán érdekessé a Clancy és közte kialakuló konfliktust: nem csupán azt kell eldönteniük, hogy melyikük látja helyesen a világot, hanem azt is, hogy kinek van joga dönteni mások sorsáról.
  • Jeffrey Dean Morgan és Abbie Cornish: Jeffrey Dean Morgan Joe Merriwether FBI-ügynökként Clancy régi barátját és szövetségesét alakítja. Ő az, aki megpróbálja visszahozni Clancyt a nyomozás világába. Abbie Cornish Katherine Cowles FBI-ügynök szerepében csatlakozik hozzájuk. Karaktere eleinte szkeptikusan viszonyul Clancy különleges képességeihez, később azonban egyre fontosabb szerepe lesz a nyomozásban.

A film zenéje

A film zenéjét BT, vagyis Brian Transeau szerezte. Az elektronikus zenei háttér jól illeszkedik a történet természetfeletti és pszichológiai vonulatához. A filmben emellett olyan ismert zenék is felcsendülnek, mint az M83 My Tears Are Becoming a Sea című száma, valamint Puccini Bohémélet című operájának Che gelida manina áriája.

thriller, Hopkins, Farell
A film a természetfeletti elemet egy emberi történet szolgálatába állítja - Fotó: Mafab.hu

A zene különösen azokban a jelenetekben fontos, amelyekben Clancy különleges érzékelését látjuk működés közben: ilyenkor a film nem hagyományos nyomozásként, hanem szinte látomásszerű élményként mutatja meg az eseményeket.

Eredetileg a Hetedik folytatása lett volna

A film egyik legérdekesebb története még a forgatás előtt kezdődött. A forgatókönyv eredeti változatát Sean Bailey és Ted Griffin már az 1990-es években kidolgozta, és a Hetedik sikere erősen hatott rá. Később a New Line Cinema is megszerezte a projektet, amelyet egy időre a Hetedik folytatásává akartak alakítani.

A tervezett folytatás munkacíme Ei8ht volt. A történetben Morgan Freeman visszatérő William Somerset nyomozója már természetfeletti képességekkel rendelkezett volna.

A tervből végül nem lett semmi, és a projekt önálló filmként született újjá. Ted Griffin később tisztázta, hogy az eredeti történet alapötlete – egy különleges képességű ember bevonása egy sorozatgyilkos utáni nyomozásba – már a Hetedik folytatásának ötlete előtt létezett.

Hosszú út vezetett a film elkészítéséig

A forgatókönyv több mint másfél évtizeden keresztül vándorolt Hollywoodban. Több rendező és színész neve is felmerült a projekt kapcsán, mielőtt végül Afonso Poyart került a rendezői székbe, Anthony Hopkins pedig a főszerepbe.

thriller, Hopkins, Farell
A film érdekes morális kérdést is felvet az élet és a halál értékéről. - Fotó: Mafab.hu

Ez részben magyarázza azt is, hogy a film miért ötvöz több különböző thrillerhagyományt: a klasszikus sorozatgyilkosos krimit a természetfeletti thrillerrel és a karakterdrámával.

Atlanta és Sao Paulo is szerepel a filmben

A forgatás 2013 májusában kezdődött Atlantában, és júliusig tartott. A produkció Atlantában és Sao Paulóban is forgatott. Az amerikai helyszínek mellett a brazil város képei sajátos hangulatot adnak a filmnek, és tovább erősítik azt az érzést, hogy a történet világa nagyobb annál, mint amit a nyomozók elsőre látnak.

A rendező nem egyszerű sorozatgyilkos-filmként tekintett rá

Afonso Poyart számára a történet nem pusztán arról szólt, hogy egy rendőrcsapat megpróbál elkapni egy gyilkost. A rendező a film mögött az élet és a halál kérdését, valamint az ebből fakadó erkölcsi dilemmákat is fontosnak tartotta. 

thriller, Hopkins, Farell
A film egyik legnagyobb erőssége a szereplőgárda. - Fotó: Mafab.hu

Ez különösen Charles Ambrose karakterében jelenik meg: a férfi saját tetteit nem egyszerű gonoszságként értelmezi, hanem egy torz, ám következetes erkölcsi gondolkodás részeként.

Anthony Hopkins a természetfeletti nyomozó

Hopkins karaktere azért is érdekes, mert Clancy nem klasszikus értelemben vett „szuperhős”. Képessége inkább teher, mint ajándék. Amit mások nem látnak, azt ő kénytelen érzékelni, és a múltja miatt nem feltétlenül akarja ezt a tudást újra használni. A film így a természetfeletti elemet egy emberi történet szolgálatába állítja: Clancy nemcsak egy gyilkost próbál megtalálni, hanem saját múltjával is kénytelen szembenézni.

Miért érdemes megnézni?

A Gyilkos ösztön nem hibátlan thriller, és éppen ezért nem is a műfaj megkerülhetetlen klasszikusaként érdemes beszélni róla. Viszont vannak benne olyan ötletek, amelyek miatt ma is érdekes lehet újra felfedezni.

A legnagyobb erőssége mindenekelőtt a szereplőgárda. Anthony Hopkins, Colin Farrell, Jeffrey Dean Morgan és Abbie Cornish olyan nevek, akik szereplése már önmagában is elég okot adhatnak a film megtekintésére.

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A Gyilkos ösztönt elsősorban azoknak ajánljuk, akik szeretik a sorozatgyilkosos thrillereket - fotó: Mafab.hu

A másik erőssége az alapötlet: mi történik, ha egy sorozatgyilkos után nem csupán a rendőrség nyomoz, hanem egy olyan ember is, aki képes előre érzékelni bizonyos eseményeket? Ráadásul mi történik akkor, ha a gyilkos hasonló képességekkel rendelkezik?

A film emellett érdekes morális kérdést is felvet az élet és a halál értékéről. Ez ad neki nagyobb mélységet a hagyományos krimikhez képest.

Kinek ajánljuk?

A Gyilkos ösztönt elsősorban azoknak ajánljuk, akik szeretik a sorozatgyilkosos thrillereket, a természetfeletti elemekkel átszőtt krimiket, valamint az olyan történeteket, amelyekben nem pusztán a tettes kiléte, hanem a motivációja is fontos.

thriller, Hopkins, Farell
Jeffrey Dean Morgan Joe Merriwether FBI-ügynökként Clancy régi barátját és szövetségesét alakítja - Fotó: Mafab.hu

Azok is találhatnak benne érdekességet, akik kedvelik az Anthony Hopkins nevével fémjelzett pszichológiai thrillereket, és kíváncsiak egy olyan filmre, amelynek története meglepően hosszú és kalandos utat járt be Hollywoodban.

Az Ördög a részletekben után a Gyilkos ösztön új oldalról közelít a bűnügyi thrillerhez: ezúttal nemcsak a nyomokat kell követni, hanem azt is meg kell kérdezni, hogy mit lát az, aki másoknál többet képes érzékelni. Talán éppen ez az a különleges ötlet, ami miatt a filmet érdemes újra felfedezni.

Borítókép: Clancy nemcsak egy gyilkost próbál megtalálni, hanem saját múltjával is kénytelen szembenézni (Fotó: Mafab.hu)

 

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