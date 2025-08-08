Az öt legjobb Colin Farrell-film – Gyilkos ösztön + videó

4. Gyilkos ösztön (2015)

A Solace című amerikai thriller rendezője Afonso Poyart, akinek ez volt első angol nyelvű filmje. Az eredetileg 2000-es évek elején írt forgatókönyv sokáig parkolópályán volt – sőt, egy ideig Hetedik 2-ként, a kultikus David Fincher-film folytatásaként is emlegették.

Egy sorozatgyilkos tartja rettegésben a várost – az FBI tanácstalan (Mafab.hu)

A film végül önálló produkcióként valósult meg. A főszerepben Anthony Hopkins tündököl, aki ezúttal egy nyugdíjba vonult médiumot alakít. Partnerei között találjuk Colin Farrellt, aki hátborzongató hidegvérrel formálja meg az ellenpólust, valamint Jeffrey Dean Morgant és Abbie Cornisht, akik az FBI-ügynököket játsszák.

A történet röviden

Egy sorozatgyilkos tartja rettegésben a várost – az FBI tanácstalan. A nyomozók egy különleges segítséghez fordulnak: John Clancy (Anthony Hopkins) egy visszavonult látnok, aki látomásaiban képes bepillantani a jövőbe. Ahogy Clancy egyre mélyebbre merül az ügybe, ráébred, hogy a gyilkos, Charles Ambrose (Colin Farrell) hozzá hasonló képességekkel bír – csak éppen azokat sötét célokra használja. A versenyfutás nem csupán az idővel, hanem két erőteljes elme és erkölcsi világképek összeütközésével is szembesíti a nézőt.

Colin Farrel játéka

Colin Farrell lenyűgözően hűvös és kimért eleganciával formálja meg Charles Ambrose karakterét, a rendkívüli intelligenciával és jövőbe látó képességgel rendelkező sorozatgyilkost. Játéka finoman árnyalt – egyszerre sugároz nyugalmat és fenyegetést, miközben végig megőrzi a titokzatosság auráját.

Colin Farrell lenyűgözően hűvös és kimért eleganciával formálja meg Charles Ambrose karakterét (Fotó: Mafab.hu)

Farrell nem karikatúraszerű gonoszt hoz, hanem egy olyan antihőst, akinek tettei mögött filozófiai motiváció is húzódik. Karizmája és kontrollált jelenléte éles kontrasztban áll Anthony Hopkins bölcs, de megtört figurájával – ez a színészi ellentét pedig kulcsfontosságú a film feszültségének fenntartásában.