Az öt legjobb Colin Farrell-film – Gyilkos ösztön + videó

Misztikus thriller az emberi elme legsötétebb zugaiból.

Csépányi Balázs
2025. 08. 08. 20:02
Fotó: Mafab.hu
A Colin Farrell filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet A fülke című izgalmas krimi szerezte meg. Ezen a héten a negyedik helyezett alkotással érkezünk, amely egy izgalmas, feszült hangulatú thriller, a Gyilkos ösztön (Solace) lett.

4. Gyilkos ösztön (2015)

A Solace című amerikai thriller rendezője Afonso Poyart, akinek ez volt első angol nyelvű filmje. Az eredetileg 2000-es évek elején írt forgatókönyv sokáig parkolópályán volt – sőt, egy ideig Hetedik 2-ként, a kultikus David Fincher-film folytatásaként is emlegették. 

Egy sorozatgyilkos tartja rettegésben a várost – az FBI tanácstalan (Mafab.hu)

A film végül önálló produkcióként valósult meg. A főszerepben Anthony Hopkins tündököl, aki ezúttal egy nyugdíjba vonult médiumot alakít. Partnerei között találjuk Colin Farrellt, aki hátborzongató hidegvérrel formálja meg az ellenpólust, valamint Jeffrey Dean Morgant és Abbie Cornisht, akik az FBI-ügynököket játsszák.

A történet röviden

Egy sorozatgyilkos tartja rettegésben a várost – az FBI tanácstalan. A nyomozók egy különleges segítséghez fordulnak: John Clancy (Anthony Hopkins) egy visszavonult látnok, aki látomásaiban képes bepillantani a jövőbe. Ahogy Clancy egyre mélyebbre merül az ügybe, ráébred, hogy a gyilkos, Charles Ambrose (Colin Farrell) hozzá hasonló képességekkel bír – csak éppen azokat sötét célokra használja. A versenyfutás nem csupán az idővel, hanem két erőteljes elme és erkölcsi világképek összeütközésével is szembesíti a nézőt.

Colin Farrel játéka

Colin Farrell lenyűgözően hűvös és kimért eleganciával formálja meg Charles Ambrose karakterét, a rendkívüli intelligenciával és jövőbe látó képességgel rendelkező sorozatgyilkost. Játéka finoman árnyalt – egyszerre sugároz nyugalmat és fenyegetést, miközben végig megőrzi a titokzatosság auráját. 

Colin Farrell
Colin Farrell lenyűgözően hűvös és kimért eleganciával formálja meg Charles Ambrose karakterét (Fotó: Mafab.hu)

Farrell nem karikatúraszerű gonoszt hoz, hanem egy olyan antihőst, akinek tettei mögött filozófiai motiváció is húzódik. Karizmája és kontrollált jelenléte éles kontrasztban áll Anthony Hopkins bölcs, de megtört figurájával – ez a színészi ellentét pedig kulcsfontosságú a film feszültségének fenntartásában.

Érdekességek a filmről

  • A Solace eredetileg a Hetedik (1995) folytatásának készült volna, és Morgan Freeman karakterét írták bele, de végül teljesen új koncepció lett belőle.
  • Anthony Hopkins a forgatás előtt pszichológusokkal és spirituális tanácsadókkal is konzultált, hogy hitelesen tudja formálni karakterét.
Colin Farrell
John Clancy (Anthony Hopkins) egy visszavonult látnok, aki látomásaiban képes bepillantani a jövőbe (Fotó: Mafab.hu)
  • A film jelentős része Atlanta környékén forgott, komor, esőáztatta hangulata jól illeszkedik a pszichothriller atmoszférájához.
  • A történet középpontjában nem csupán a „ki a tettes?” kérdés áll, hanem a morális dilemmák is, mint például a halálbüntetés, az igazságosság vagy a sors elkerülhetetlensége.

Miért érdemes megnézni és kinek ajánlott?

A Solace – Gyilkos ösztön izgalmas és gondolatébresztő thriller, amely nemcsak a feszültséggel operál, hanem filozófiai kérdéseket is boncolgat: mi számít erkölcsösnek, ha képes vagy előre látni a következményeket? A film azoknak ajánlott, akik szeretik a pszichológiai thrillereket, a misztikummal átszőtt történeteket, valamint Anthony Hopkins és Colin Farrell párharcát egy magas színvonalú színészi játékban. Ha tetszett a Hetedik vagy a Mindhunter, ez a film is megér egy estét.

Idővonal: 2015 – amikor a Solace a mozikba került... 🎬

  • Charlie Hebdo-merénylet rázta meg Párizst januárban, új fejezetet nyitva az európai terrortörténelemben.
  • Angela Merkel lett a Time magazin „Az év embere”, főként a migrációs válság kezelésében vállalt szerepe miatt.
  • Magyarországon megépült a déli határzár, és a menekültválság dominálta a közéleti diskurzust.
  • A NASA bejelentette, hogy a Marson folyékony víz nyomaira bukkantak – ezzel új lendületet kapott az űrkutatás.
  • A Star Wars: Az ébredő Erő bemutatásával visszatért a messzi-messzi galaxis, és új rekordokat döntött a mozikban.
  • A zenei világ elvesztette B. B. Kinget, a blues királyát.
  • A Microsoft kiadta a Windows 10 operációs rendszert, amely a Windows 8 után sokak számára megváltást jelentett.

A Colin Farrell filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten a bronzérmes mozival érkezünk.

Bortókép: John Clancy (Anthony Hopkins) és Charles Ambrose (Colin Farrell) a film egyik kulcsjelenetében (Fotó: Mafab.hu)

 

