Rengeteg bűncselekménygyanús ügyben merült fel Ruszin-Szendi Romulusz neve

Több ügyben is nyomozás zajlik Magyar Péter egyik legfontosabb bizalmasát, a Tisza Párt honvédelmi szakértőjét érintően. Az első nagyobb botrány a nyáron kirobbant villaügye volt: a sajtó megszellőztette, hogy amikor még pozícióban volt, Ruszin-Szendi Romulusz kérésére tetemes összeget költöttek luxuskiadásokra a volt vezérkari főnök által korábban használt, Dunakeszin található szolgálati villára.

Szextükör, pezsgőfürdő, szivarszoba

Mindent megkapott, amire vágyott: egzotikus növények, panoráma- és grillteraszok, pezsgőfürdő, szauna, mozi-, biliárd- és szivarszoba, szextükörnek is nevezett ágy feletti tükör és családi monogramos üvegcímer Ruszin-Szendi kedvenc katonai tőrével díszítve. Az ügyben a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) indított vizsgálatot, majd adta közzé jelentését. A Kehi egymilliárd forintot meghaladó költséget, luxusberuházásokat és kirívóan pazarló beszerzéseket tárt fel a volt vezérkari főnök számára kialakított dunakeszi szolgálati ingatlan kapcsán. A jelentés szerint Ruszin-Szendi prémium kategóriás és egyedi berendezési tárgyakat vásároltatott közpénzen, amelyek egy átlagos szolgálati lakásban indokolatlanok, kirívóan drágák, önmagukban is többmilliós tételek. Az ügyben hivatali visszaélés miatt zajlik nyomozás.

Zsírleszívás közpénzen

Szintén nagy botrányt kavart Ruszin-Szendi zsírleszívásos ügye. Ebben az esetben is a Kehi tárta fel a részleteket. A jelentés szerint a volt vezérkari főnök 2022. április 14-én esett át az egészségügyi beavatkozáson a Honvédkórházban.

A Kehi egyértelmű törvénytelenséget és szabálytalanságot állapított meg, ami arra utal, hogy a honvédség korábbi vezérkari főnöke visszaélt a hatalmával, amikor az irányítása alatt álló kórházban esztétikai céllal zsírleszívást végeztetett, amelynek több mint egymilliós költségét a magyar adófizetőkkel és családokkal fizettette meg. A jelentés nyilvánosságra hozatala után ügyészségi nyomozás indult, szolgálati visszaélés gyanújával.

Riportert lökdösött

Erőszakos viselkedése miatt is bajba kerülhet Ruszin-Szendi Romulusz, amennyiben bíróság elé kell állnia. Lapunk az eljárást felügyelő ügyészségtől ugyanis megtudta, hogy még mindig nyomoznak Magyar Péter honvédelmi szakértőjének kötcsei botránya ügyében. Vádemelés az ügyben még nem történt.