Rengeteg bűncselekménygyanús ügyben merült fel Ruszin-Szendi Romulusz neve

Mióta a bukott vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz politikai pályára lépett és Magyar Péter bizalmasa lett, egyre több botránya látott napvilágot. Van itt minden: luxusvillaügy, állami pénzen elvégeztetett zsírleszívás, garázdaság, fegyverbotrány. A hatóságok minden esetben eljárást indítottak, és van olyan ügy, amelynek Ruszin-Szendi már gyanúsítottja.

2025. 12. 28. 19:32
Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz Forrás: Hatlaczki Balázs
Több ügyben is nyomozás zajlik Magyar Péter egyik legfontosabb bizalmasát, a Tisza Párt honvédelmi szakértőjét érintően. Az első nagyobb botrány a nyáron kirobbant villaügye volt: a sajtó megszellőztette, hogy amikor még pozícióban volt, Ruszin-Szendi Romulusz kérésére tetemes összeget költöttek luxuskiadásokra a volt vezérkari főnök által korábban használt, Dunakeszin található szolgálati villára.

Szextükör, pezsgőfürdő, szivarszoba

Mindent megkapott, amire vágyott: egzotikus növények, panoráma- és grillteraszok, pezsgőfürdő, szauna, mozi-, biliárd- és szivarszoba, szextükörnek is nevezett ágy feletti tükör és családi monogramos üvegcímer Ruszin-Szendi kedvenc katonai tőrével díszítve. Az ügyben a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) indított vizsgálatot, majd adta közzé jelentését. A Kehi egymilliárd forintot meghaladó költséget, luxusberuházásokat és kirívóan pazarló beszerzéseket tárt fel a volt vezérkari főnök számára kialakított dunakeszi szolgálati ingatlan kapcsán. A jelentés szerint Ruszin-Szendi prémium kategóriás és egyedi berendezési tárgyakat vásároltatott közpénzen, amelyek egy átlagos szolgálati lakásban indokolatlanok, kirívóan drágák, önmagukban is többmilliós tételek. Az ügyben hivatali visszaélés miatt zajlik nyomozás.

Zsírleszívás közpénzen

Szintén nagy botrányt kavart Ruszin-Szendi zsírleszívásos ügye. Ebben az esetben is a Kehi tárta fel a részleteket. A jelentés szerint a volt vezérkari főnök 2022. április 14-én esett át az egészségügyi beavatkozáson a Honvédkórházban.

A Kehi egyértelmű törvénytelenséget és szabálytalanságot állapított meg, ami arra utal, hogy a honvédség korábbi vezérkari főnöke visszaélt a hatalmával, amikor az irányítása alatt álló kórházban esztétikai céllal zsírleszívást végeztetett, amelynek több mint egymilliós költségét a magyar adófizetőkkel és családokkal fizettette meg. A jelentés nyilvánosságra hozatala után ügyészségi nyomozás indult, szolgálati visszaélés gyanújával.

Riportert lökdösött

Erőszakos viselkedése miatt is bajba kerülhet Ruszin-Szendi Romulusz, amennyiben bíróság elé kell állnia. Lapunk az eljárást felügyelő ügyészségtől ugyanis megtudta, hogy még mindig nyomoznak Magyar Péter honvédelmi szakértőjének kötcsei botránya ügyében. Vádemelés az ügyben még nem történt.

Az ügy háttere, hogy Móna Márk, a Mandiner riportere Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám Magyar bizalmasa válaszadás helyett többször is meglökte a riportert. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót készített az esetről.

Ruszin-Szendiből gyanúsított lett

Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a felvételen képviselőjelöltje és a Mandiner újságírója „beszélgettek, nevettek”, majd az újságíró megpróbált belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szólt, hogy ne tegye, aztán odébb tolta. A Tisza Párt elnöke szerint ezt követően „megölelték egymást”. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezt máshogy értékelte, hiszen Ruszin-Szendit október közepén garázdaság miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Fegyverrel az emberek között

Továbbra is zajlik az a szabálysértési előkészítő eljárás, amit néhány hónapja indított a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz ügyében – derült ki a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság lapunknak adott válaszából. A szabálysértési előkészítő eljárás célja, hogy a hatóság tisztázza, történt-e szabálysértés, és ha igen, azt ki követte el. Az előzmény: egy Szeghalmon készült hónapokkal ezelőtti videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Ruszin-Szendi kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére. Magyar Péter azóta beismerte: valóban fegyver volt az egykori vezérkari főnöknél. Az eljárás keretében a rendőrök lefoglalták a tiszás politikus fegyverét, sajtóhírek szerint emellett az engedélyét is visszavonták. Azt ugyanis a gyülekezési törvény tiltja, hogy valaki résztvevőként fegyvert viseljen egy gyűlésen.

A Nemzeti Nyomozó Iroda is vizsgálódik

Az már csak hab a tortán, hogy sajtóinformációk szerint egy másik tiszás rendezvényen is látszott a felvételeken, hogy fegyvernek látszó tárgy van Magyar Péter bizalmasánál úgy, hogy a közelében fiatalkorúak is voltak. A sajtóban megjelent az is, hogy Ruszin-Szendi Ferencvárosban, ugyancsak egy tiszás fórumon is fegyverrel ment az emberek közé. Mindezt fotók bizonyítják. Ebben az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomoz.

