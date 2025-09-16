Itt a Honvédelmi Minisztérium válasza, Ruszin-Szendi Romulusz ennek nem fog örülni

A gyülekezési jog gyakorlása fegyverrel, vagy annak utánzatával tilos, az ilyen eszközök jelenléte a rendezvény biztonságát veszélyezteti, ezért a rendőrség ilyen esetben a törvény alapján intézkedni köteles – írta a Magyar Nemzetnek a Honvédelmi Minisztérium.

Ruszin-Szendi Romulusz kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak. Fotó: Képernyőfotó

A tárcának ugyanis a következő kérdéseket küldtük ki:

Jelen jogviszonyában Ruszin még fizetést kap Honvédségtől, ez feljogosítja-e arra, hogy fegyvert tartson magánál?

Milyen szabályok vonatkoznak a fegyvertartásra? Közösségben is magánál tarthatja, vagy csak otthon elzárva?

A minisztérium válaszlevelében kifejti: Ruszin-Szendi Romuluszra fegyverviselési szempontból ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármely más magyar civil állampolgárra. Mint volt katona, semmilyen jogalapja nincs annak, hogy fegyvert viseljen. A Belügyminisztérium adja ki a fegyverviselési és fegyvertartási engedélyt.

A civil fegyverviselésre a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény, valamint a 253/2004. (VIII. 31.) Kormányrendelet az irányadó. Ezek alapján Magyarországon közterületen fegyvert viselni tilos, és a fegyvertartási, illetve viselési engedélyeket kizárólag a rendőrség adhatja ki szigorú feltételek mellett

– írták.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt és a szeretetország

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a „szeretetországról”, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak (Forrás: Facebook)

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy

rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincselési hangulatig szítják az indulatot.