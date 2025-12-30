Már nem a Harvard diktál: Kína átvette a vezetést a tudományos világban

Megdöbbentő lista: ezek a világ legjobb egyetemei (Forrás: CWTS Leiden Ranking)

Brit éllovas a nyílt hozzáférésben

A London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) a CWTS Leiden rangsorában immár harmadik éve egymás után az Egyesült Királyság legjobb egyetemének választották a nyílt hozzáférésű kutatások publikálása, az együttműködések és a női szerzők aránya tekintetében – számolt be róla az egyetem a honlapján.

2019 és 2022 között az LSHTM kutatások 94 százaléka nyílt hozzáférésű publikációkban jelent meg, ami a harmadik legmagasabb arány a világon.

A más szervezetekkel együttműködésben született publikációk aránya 97 százalék volt, 84 százalékuk nemzetközi együttműködés volt, és 71 százalékukban egy 5000 km-nél távolabbi intézmény munkatársa vett részt. Az LSHTM publikációinak nemi megoszlása kiegyensúlyozott volt: 48 százalék női szerző és 52 százalék férfi.

Az intézmény a 10. helyen végzett az Egyesült Királyságban a tudományos kutatások hatásossága tekintetében,

a publikációinak 15 százaléka tartozott a legtöbbet idézett kutatások felső 10 százalékába. Caroline Relton, az LSHTM kutatási és akadémiai fejlesztési igazgatóhelyettese elmondta:

Rendkívül büszke vagyok minden munkatársunkra és partnerünkre, akik keményen dolgoztak azon, hogy kutatásaikat a lehető legkönnyebben hozzáférhetővé és befogadóvá tegyék.

A rangsor módszertana

A 2024-es CWTS Leiden Ranking világszerte több mint 1500 egyetem tudományos teljesítményét vizsgálja. A rangsor nyílt kiadása szabadon hozzáférhető adatbázisokra, például az OpenAlexre épül, míg a hagyományos változat a Web of Science adatait használja, és azt nézi, hogy az egyetemeknek mennyi és milyen arányban vannak magas idézettségű tudományos publikációik.