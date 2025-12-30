Már nem a Harvard diktál: Kína átvette a vezetést a tudományos világban
Radikális változás következett be a világ egyetemi ranglistáin: a CWTS Leiden Ranking 2024-es kiadása szerint Kína egyetemei a top tíz helyből hetet szereztek meg a tudományos publikációk száma alapján.
A holland Leideni Egyetem kutatóközpontja által összeállított rangsor a 2019–2022-es időszakot értékeli, és megdöbbentő eredményeket hozott. Kínai felsőoktatási intézmények uralják a friss rangsorokat – a Harvard és más hagyományos elitiskolák háttérbe szorultak a tudományos publikációk számában.
Kína dominanciája a tudományos világban
A rangsorok alapjául szolgáló adatok radikális változása a feje tetejére állította a világranglistákat – nagyrészt Kína pozíciójának javára. A listában a Zhejiang University vezet 37 457 publikációval, majd a Harvard következik 36 654-gyel.
A top 10-ben Kína mellett csak két másik ország tudott helyet szerezni: az Egyesült Államok a Harvarddal (2. hely) és Kanada a Torontói Egyetemmel (8. hely, 25 439 publikáció).
A kínai dominancia még szembetűnőbb, ha azt nézzük, hogy a 3., 4., 5., 6., 7., 9. és 10. helyeket is kínai intézmények foglalják el:
Shanghai Jiao Tong University (35 373),
Sichuan University (29 536),
Central South University (27 615),
Huazhong University of Science and Technology (27 549),
Sun Yat-sen University (25 858),
Xi'an Jiaotong University (24 574) és
Tsinghua University (24 574).
2024 elején a Leideni Egyetem kutatócsoportja új egyetemi rangsorokat tett közzé. Ezek már nemcsak a hagyományos, válogatott tudományos folyóiratok adataira épülnek, hanem nyílt adatforrásokat is használnak – számolt be róla a The Conversation.
Az egyetemi vezetők nagy figyelmet fordítanak az összehasonlító rangsorokra, hiszen ezek befolyásolják a beiratkozott hallgatók számát és vonzzák a tehetséges oktatókat is. Bár az egyetemi vezetők gyakran tiltakoznak ellenük, és egyes iskolák „kivonulnak” belőlük, a rangsorok továbbra is befolyással bírnak.
A Leiden Ranking Open Edition nemcsak az összesített eredményeket, hanem területspecifikus rangsorokat is tartalmaz: biomedikai és egészségtudományok, élet- és földtudományok, matematika és számítástechnika, fizikai tudományok és mérnöki tudományok, valamint társadalom- és humán tudományok. A Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a világon a 49. helyen áll a matematika és számítástechnika témakörében megjelent tudományos publikációk számát tekintve.
Az elemzés tudományos kimeneti mutatókon alapul, amelyeket három fő típusba sorolnak: tudományos hatás, együttműködés és nyílt hozzáférés.
Brit éllovas a nyílt hozzáférésben
A London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) a CWTS Leiden rangsorában immár harmadik éve egymás után az Egyesült Királyság legjobb egyetemének választották a nyílt hozzáférésű kutatások publikálása, az együttműködések és a női szerzők aránya tekintetében – számolt be róla az egyetem a honlapján.
2019 és 2022 között az LSHTM kutatások 94 százaléka nyílt hozzáférésű publikációkban jelent meg, ami a harmadik legmagasabb arány a világon.
A más szervezetekkel együttműködésben született publikációk aránya 97 százalék volt, 84 százalékuk nemzetközi együttműködés volt, és 71 százalékukban egy 5000 km-nél távolabbi intézmény munkatársa vett részt. Az LSHTM publikációinak nemi megoszlása kiegyensúlyozott volt: 48 százalék női szerző és 52 százalék férfi.
Az intézmény a 10. helyen végzett az Egyesült Királyságban a tudományos kutatások hatásossága tekintetében,
a publikációinak 15 százaléka tartozott a legtöbbet idézett kutatások felső 10 százalékába. Caroline Relton, az LSHTM kutatási és akadémiai fejlesztési igazgatóhelyettese elmondta:
Rendkívül büszke vagyok minden munkatársunkra és partnerünkre, akik keményen dolgoztak azon, hogy kutatásaikat a lehető legkönnyebben hozzáférhetővé és befogadóvá tegyék.
A rangsor módszertana
A 2024-es CWTS Leiden Ranking világszerte több mint 1500 egyetem tudományos teljesítményét vizsgálja. A rangsor nyílt kiadása szabadon hozzáférhető adatbázisokra, például az OpenAlexre épül, míg a hagyományos változat a Web of Science adatait használja, és azt nézi, hogy az egyetemeknek mennyi és milyen arányban vannak magas idézettségű tudományos publikációik.
Magyar egyetemek a legjobbak között Európában
Az egyik legnagyobb nemzetközi rangsorokkal foglalkozó cég, a THE Magyarországon tartotta európai nagy rangsor-konferenciáját a nyáron. A magyar egyetemek felkerültek a világ legjobb egyetemei közé – tájékoztatott Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Europe Universities Summit budapesti rendezvényén. A tárcavezető közölte:
Tizenkét egyetemünk van a világ legjobb öt százalékában, a Semmelweis Egyetem (SE) a világ legjobb egy százalékában, további három egyetem pedig a legjobb két százalékában van jelen.
