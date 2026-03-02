Orbán Balázs: Elég volt a magyar emberek veszélyeztetéséből!

Ez annál is inkább elfogadhatatlan, mivel az elmúlt napokban az egész Közel-Kelet lángokba borult, az egyik legfontosabb olajkitermelő térség. A tengeren történő olajszállítások a bombázások miatt elnehezedtek, a nyugati tőzsdéken az olaj ára elkezdett meredeken emelkedni, ilyen helyzetben a csővezetéken keresztül történő szállítás az egyetlen biztonságos szállítás – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója.
Az tehát, hogy Zelenszkij összejátszva Brüsszellel és összejátszva Magyar Péterrel lezárta a kőolajvezetéket és megpróbálja leválasztani egy ilyen feszült világpolitikai helyzetben Magyarországot az olcsó orosz energiáról, az elfogadható.
– emelte ki Orbán Balázs, majd úgy fogalmazott:
Felszólítjuk Zelenszkij elnököt, hogy indítsa újra a kőolajvezetéket, addig Ukrajna számára kedvező döntéseket nem tudunk támogatni és felszólítjuk Magyar Pétert, hogy forduljon Zelenszkij elnökhöz, akivel együtt termeltük ezt, akivel együtt elzárták a kőolajvezetéket, és úgy, ahogy elzárták együtt, hogy el is tudják indítani újra a szállítást.
