Orbán Balázs: Elég volt a magyar emberek veszélyeztetéséből!

Orbán Balázs hangsúlyozta:

„Nem miattunk, hanem a Fidesz–KDNP miatt, Magyarország miatt, a magyar emberek, magyar családok biztonsága érdekében. Akik nem akarnak többet fizetni az energiáért, nem akarnak többet fizetni a benzinért, és nem akarják a Tisza tanárát fizetni azért, hogy ők hatalmat tudjanak adni. ”

Magyarország nem hagyja magát

– fogalmazott Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, aki egy másik bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt a múlt héten megszavazta az Európai Parlamentben az orosz olaj kivezetésére vonatkozó javaslatot.

Amint arról korábban beszámoltunk, Dömötör Csaba arról írt Facebook-oldalán, hogy a Tisza politikusai nem csak beszélnek arról, hogy le kell válni az olcsóbb keleti energiaimportról, hanem meg is szavazzák azt. A Fidesz EP-képviselője kiemelte:

„Az Európai Parlament ipari és energetikai bizottsága szerdán szavazott a 2027-es költségvetésre vonatkozó előterjesztéséről. Ennek 2. pontjában világosan leírják, hogy gyorsan ki kell vezetni (azaz be kell tiltani) minden Oroszországból érkező fennmaradó energiaimportot. Ez tehát már nem csak a gázra, hanem az olajra és a nukleáris fűtőelemekre is vonatkozna.”

Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI)