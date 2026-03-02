magyarországzelenszkijorbán balázs

Orbán Balázs: Elég volt a magyar emberek veszélyeztetéséből!

A műholdfelvételek mutatják, hogy a Barátság kőolajvezetéken történő szállításoknak műszaki akadálya nincs. Zelenszkij elnök politikai okokból vonta olajblokád alá Magyarországot – hangsúlyozta Facebook-oldalára feltöltött videójában Orbán Balázs.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 20:01
Orbán Balázs
Ez annál is inkább elfogadhatatlan, mivel az elmúlt napokban az egész Közel-Kelet lángokba borult, az egyik legfontosabb olajkitermelő térség. A tengeren történő olajszállítások a bombázások miatt elnehezedtek, a nyugati tőzsdéken az olaj ára elkezdett meredeken emelkedni, ilyen helyzetben a csővezetéken keresztül történő szállítás az egyetlen biztonságos szállítás – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója.

Kunszállás, 2026. február 26. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a kormánypártok országjárásának kunszállási fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. február 26-án. MTI/Bús Csaba
Orbán Balázs

Az tehát, hogy Zelenszkij összejátszva Brüsszellel és összejátszva Magyar Péterrel lezárta a kőolajvezetéket és megpróbálja leválasztani egy ilyen feszült világpolitikai helyzetben Magyarországot az olcsó orosz energiáról, az elfogadható. 

– emelte ki Orbán Balázs, majd úgy fogalmazott:

Felszólítjuk Zelenszkij elnököt, hogy indítsa újra a kőolajvezetéket, addig Ukrajna számára kedvező döntéseket nem tudunk támogatni és felszólítjuk Magyar Pétert, hogy forduljon Zelenszkij elnökhöz, akivel együtt termeltük ezt, akivel együtt elzárták a kőolajvezetéket, és úgy, ahogy elzárták együtt, hogy el is tudják indítani újra a szállítást. 

Orbán Balázs hangsúlyozta:

„Nem miattunk, hanem a Fidesz–KDNP miatt, Magyarország miatt, a magyar emberek, magyar családok biztonsága érdekében. Akik nem akarnak többet fizetni az energiáért, nem akarnak többet fizetni a benzinért, és nem akarják a Tisza tanárát fizetni azért, hogy ők hatalmat tudjanak adni. ” 

Magyarország nem hagyja magát 

– fogalmazott Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, aki egy másik bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt a múlt héten megszavazta az Európai Parlamentben az orosz olaj kivezetésére vonatkozó javaslatot.

Amint arról korábban beszámoltunk, Dömötör Csaba arról írt Facebook-oldalán, hogy a Tisza politikusai nem csak beszélnek arról, hogy le kell válni az olcsóbb keleti energiaimportról, hanem meg is szavazzák azt. A Fidesz EP-képviselője kiemelte:

„Az Európai Parlament ipari és energetikai bizottsága szerdán szavazott a 2027-es költségvetésre vonatkozó előterjesztéséről. Ennek 2. pontjában világosan leírják, hogy gyorsan ki kell vezetni (azaz be kell tiltani) minden Oroszországból érkező fennmaradó energiaimportot. Ez tehát már nem csak a gázra, hanem az olajra és a nukleáris fűtőelemekre is vonatkozna.”

Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bogár László
idezojelekamerika

Világháború és Béketanács

Bogár László avatarja

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

