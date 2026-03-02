Orbán Viktor: Kétszeres bűn az ukrán olajblokád

Amennyiben az ukrán kormány nem hajlandó együttműködni, akkor a magyar kormány újabb lépéseket kezdeményez.

Jelenleg olajválság fenyegeti Magyarországot, és a közel-keleti olajblokád olyan helyzetet idézett elő, amikor Zelenszkijnek muszáj odaadnia, ami a magyaroké. Orbán Viktor szerint a helyzet szigorú és komoly, a világpiaci árak alakulása pedig aggasztó: elmondta, hogy amit Zelenszkij jelenleg a Barátság kőolajvezeték akadályozásával, ezzel pedig a magyar olaj ellátásával művel, az bűn. A kormány azonban minden erejével azon van, hogy ne engedjen a zsarolásnak. Orbán Viktor egy levelet is küldött Magyar Péternek, de szerinte most nem a szavaknak, hanem a tetteknek van itt az ideje, a Tisza Párt vezetőjének teóriáival pedig egy válság küszöbén nem akar foglalkozni.

A magyarok többsége a béke pártján áll

Mosolyról mosolyra, kézfogásról kézfogásra, együtt, veletek, fel, győzelemre! − írta Orbán Viktor a legújabb, Facebookon közzétett videója mellé, ami országjárásának soproni állomásán készült.

A Fidesz népszerűsége töretlen, ezt bizonyítja a miniszterelnök fóruma is, ahol óriási tömeg fogadta.