Orbán Viktor: Kétszeres bűn az ukrán olajblokád

Megható videót tett közzé Orbán Viktor.

Engelsz Kitti
2026. 03. 02. 21:54
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Amennyiben az ukrán kormány nem hajlandó együttműködni, akkor a magyar kormány újabb lépéseket kezdeményez.

Jelenleg olajválság fenyegeti Magyarországot, és a közel-keleti olajblokád olyan helyzetet idézett elő, amikor Zelenszkijnek muszáj odaadnia, ami a magyaroké. Orbán Viktor szerint a helyzet szigorú és komoly, a világpiaci árak alakulása pedig aggasztó: elmondta, hogy amit Zelenszkij jelenleg a Barátság kőolajvezeték akadályozásával, ezzel pedig a magyar olaj ellátásával művel, az bűn. A kormány azonban minden erejével azon van, hogy ne engedjen a zsarolásnak. Orbán Viktor egy levelet is küldött Magyar Péternek, de szerinte most nem a szavaknak, hanem a tetteknek van itt az ideje, a Tisza Párt vezetőjének teóriáival pedig egy válság küszöbén nem akar foglalkozni.

A magyarok többsége a béke pártján áll

Mosolyról mosolyra, kézfogásról kézfogásra, együtt, veletek, fel, győzelemre! − írta Orbán Viktor a legújabb, Facebookon közzétett videója mellé, ami országjárásának soproni állomásán készült.

A Fidesz népszerűsége töretlen, ezt bizonyítja a miniszterelnök fóruma is, ahol óriási tömeg fogadta.

Hajrá Magyarország! − hangzik el a videóban. Az üzenet pedig egyértelmű: csak a magyarok összefogásával lehet egy boldog, élhető, békés országot teremteni.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Fischer Zoltán/MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)


Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

