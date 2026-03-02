A 444 feladta, a főszerkesztő szerint nem lesz kormányváltás + videó

Újabb ellenzéki nagyvad kongatta meg a vészharangot, és üzente meg hallgatóinak, hogy hiába várják a kormányváltást − derül ki Bohár Dániel legújabb videójából.

A 444 már feladta (Forrás: Facebook/Bohár Dániel)

A Bohár által közzétett felvételen a 444 főszerkesztője nyilatkozik az idei választások várható eredményéről. Uj Péter szerint az emberek teljes tévedésben vannak: sokan azt hiszik, hogy tesznek egy ikszet és ezzel leváltják a Fideszt, de szerinte ez idén sem fog megtörténni, sőt még egy darabig maradni fog a jobboldali kormány.

Bohár szerint ezzel a 444 feladta a küzdelmet, de üzent is a Uj Péteréknek: