Így építik fel a tiszás hazugságot + videó

„Így építik fel a tiszás hazugságot! Most viszont buktak” – írta közösségi oldalán Bohár Dániel.

A riporter megosztott egy felvételt, amelyen egy telexes szakértő arról beszél, „hogy ha a fele igaz, amit a Medián számai mutatnak, akkor is bajban van a Fidesz kampánya”.

Bohár Dániel közölte: nem a fele, hanem

semmi nem igaz belőle, tegnap a Medián lebukott.

Kiderült, hogy úgy csalnak a közvélemény-kutatásokkal, mint senki, a Medián hitelessége teljesen megszűnt – emlékeztetett.