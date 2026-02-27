Így építik fel a tiszás hazugságot + videó

„Így építik fel a tiszás hazugságot! Most viszont buktak” – írta közösségi oldalán Bohár Dániel.
A riporter megosztott egy felvételt, amelyen egy telexes szakértő arról beszél, „hogy ha a fele igaz, amit a Medián számai mutatnak, akkor is bajban van a Fidesz kampánya”.
Bohár Dániel közölte: nem a fele, hanem
semmi nem igaz belőle, tegnap a Medián lebukott.
Kiderült, hogy úgy csalnak a közvélemény-kutatásokkal, mint senki, a Medián hitelessége teljesen megszűnt – emlékeztetett.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!