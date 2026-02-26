Deák Dániel: Manipulatív kutatásokkal próbálják erősíteni Magyar Pétert és a Tisza Pártot + videó

Deák Dániel videójában arról beszélt, hogy egy lakossági fórumon maga Magyar Péter jelezte előre, hogy másnap várhatóan kijön a Medián új felmérése. „Tehát látszódik, hogy összehangoltan csinálják mindezt” – mondta a XXI. Század Intézet vezető elemzője, majd hozzátette: az adott héten publikált kutatás is ezt támasztja alá.

Deák Dániel rámutatott: „a Medián közli az adatokat, a Telex rögtön élő műsort szervez rá, Magyar Péternek már kész grafikonja van, azt kiteszi, Török Gábor reagál”, vagyis – fogalmazott – egész nap próbálják a nyilvánosságban „görgetni” a témát, és napirenden tartani a kutatást. „Ami, még egyszer mondom: egy teljesen hamis kutatás” – hangsúlyozta. Az elemző emlékeztetett:

a januári Medián-felmérésben „40:33-at publikálnak, miközben 36:36 a valós adat a kiszivárgott dokumentum szerint”.

Mint mondta, a négyoldalas irat számos részletet tartalmaz, de a legfontosabb a pártlistás arányoknál mutatkozó eltérés. „Látszódik, hogy januárban manipuláltak a számokon. Ezt korábban is sejtettük, most már van róla bizonyítékunk” – tette hozzá.

A elemző szerint a frissen publikált adatokban is ugyanez a tendencia jelenhet meg. Úgy fogalmazott:

„A Tisza Párt és Magyar Péter nem tudta megszólítani még a teljes ellenzéki szavazótábort sem.”

Példaként említette, hogy a Medián saját méréseiben is kimutatható támogatottsága maradt a DK-nak, az MSZP-nek és a Kutyapártnak.

Deák szerint Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy az egész ellenzéki tábort maga mögé állítja, de ez nem sikerült.

„Ezért most ezekkel a manipulatív felmérésekkel azt üzenik az ellenzéki szavazóknak, hogy semmi értelme más pártokra szavazni, kizárólag a Tisza Pártra”

– jelentette ki.

Végül hangsúlyozta: „Ezt akarják elérni ezekkel a kutatásokkal.”

