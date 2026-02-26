hann endremediántiszafideszMagyar Péter

Lebukott a Medián, íme Hann Endréék bűnlajstroma

A Medián lebukott. A Hann Endre vezette cég a pártok támogatásáról a választókat megtévesztő, hamis adatokat publikált – ez Deák Dániel új videójából derült ki. A jelentős Tisza-előnyből semmi sem volt igaz. A Medián tényleges felmérése alapján a Fidesz és a Tisza fej fej mellett állt. Hann Endréék nem először hazudnak és próbálnak manipulálni. Nézzük, mi történt a Medián körül az elmúlt években.

2026. 02. 26.
Bombaként robbant a hír február 25-én, hogy a Medián 20 százalékos előnyt mért a Tiszának a Fidesszel szemben. A balos megmondóemberek rögtön reagáltak, köztük Török Gábor politikai elemző, aki közölte: ha ez igaz, a Fidesz már nem tudja behozni a lemaradást. Kiderült, hogy ez nem igaz. Deák Dániel ugyanis lerántotta a leplet a Medián módszereiről. Csütörtöki Facebook-videójában bemutatta az elemzőcég januári mérésének valós eredményeit, amelyeknek semmi közük a közvélemény-kutató által publikált adatokhoz. Noha hétszázalékos előnyt mértek Magyar Péteréknek, a Fidesz és a Tisza gyakorlatilag ugyanolyan támogatottsággal bírt a teljes népességet tekintve.

Hann Endre az utóbbi hónapokban rendszeres szereplője volt a hazai közéletnek, hiszen kutatócége, a Medián a Tisza Párt népszerűségének rendkívül látványos emelkedését mérte.

Az elmúlt másfél esztendőben a Medián kutatási számai alkalmasak voltak arra, hogy a választókban azt az érzetet keltsék: a Tisza legyőzheti a kormánypártokat. A Medián 2024 szeptemberében 39 százalékos Tisza-támogatottságot mért, novemberben 46 százalékost, 2025 júniusában 51 százalékost, idén februárban pedig már 55 százalékost. Eközben a kormánypártok népszerűsége 43-ról 35 százalékra csökkent – legalábbis a Mediánnál.

A mind nagyobb Tisza-előnyt mutató eredményeket – amelyeket a többi baloldali elemzőcéggel összehangoltan hoztak nyilvánosságra – rendre meg is ünnepelte a baloldali sajtó. Csak úgy sorjáztak a Hann Endre-interjúk, az elemzői vélemények és egymást követték Magyar Péter elégedett posztjai.

Hann saját kutatásaink magyarázatakor többször is kínos helyzetbe keveredett. Olyan állításokat tett, hogy a hibahatár miatt valójában „kicsit félrevezető” a felmérése, de máskor is külön felhívta a figyelmet a hibahatár fontosságára. Érdemes áttekinteni, hogy a „szakember” miként működött az elmúlt években. Az eredmény nem meglepő: Hann Endre egy notórius manipulátor, aki valahogy mindig balra húzott. Ez nem lehetett véletlen, hiszen bár kevesen tudják, alapítója volt a szocialistákkal összeállt SZDSZ-nek. A pártból később maga lépett ki azért, hogy a kutatásokra koncentrálhasson.

De nézzük a részleteket! A Medián 2022. április 3-a előtt ugyan a Fidesz–KDNP magabiztos győzelmét mérte, ám Hann március 22-én még azt nyilatkozta: „egyértelmű, hogy kétesélyes a választás” a kormánypártok és a Márki-Zay Péter vezette egyesült baloldal között. A kormánypártok történetének legnagyobb győzelmét hozó választás után öt hónappal Hann Endre egy interjúban bevallotta, hogy „valóban voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amelyek kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek”.

Ezek szerint akkoriban volt olyan eset, amikor nem mérték, hanem inkább alakítani próbálták a közvéleményt. Erős a gyanú, hogy a hatalmas különbségeket mutató felméréseknek most is ez a céljuk.

Már csak azért is, mert hasonlóról számolt be Hann a közelmúltban: a Medián-vezér tavaly júniusban a Klubrádiónak kifejtette: „Egyébként mi – bevallom –, ez most nem túl népszerű szuverenitásvédelmi szempontból, de a kilencvenes évek elején amerikai kollégáktól tanultuk, amerikai szakemberektől, akik sokkal nagyobb rutinnal rendelkeztek már akkor kampányok támogatásában, és ez egy igazi kampánytámogató kérdésforma, amit azóta is párszor, inkább választások előtt közvetlenül használunk” – fogalmazott Hann.

Az amerikai kapcsolat kérdését egyébként Hann Endre már 2020-ban is feszegette. Akkor szintén a Klubrádiónak nyilatkozva jelentette ki, hogy a Medián a rendszerváltás utáni időkben sok segítséget kapott a Soros György által támogatott National Democratic Institute-tól, emellett Thomas Meliának, az Obama-adminisztráció helyettes külügyi államtitkárának is sokat köszönhettek.

Rendszeres a mellélövés

De ha még messzebbre tekintünk vissza, egészen érdekes kép rajzolódik ki. Hann Endre 1998 februárjában, az akkori választás előtt például azt mutatta ki, hogy a többség az MSZP–SZDSZ-koalíció újrázását szeretné. Ehhez képest pár hónappal később Orbán Viktor vezetésével koalíciós kormány alakult.

Hann Endre 2006-ban is hallatott magáról, amikor igyekezett az akkori baloldali megszorításokat kedvező színben feltüntetni. A Medián vezetője már az országgyűlési választások második fordulója után belengette a nyári „reformokat”, melyekkel kapcsolatban azzal próbálta nyugtatni a választókat, hogy „ma már a Bokros-csomag sem számít olyan csúnya szónak”. Bár az emlékek megfakulhatnak, de az biztos, hogy a Bokros-csomag még manapság is vészterhes kifejezésnek számít, nemhogy húsz évvel ezelőtt. Ettől függetlenül Hannék 2006 októberében azt állapították meg, hogy a magyarok többsége elítéli az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése utáni fideszes demonstrációt.

Az is szót érdemel, ami ezután következett. A Medián kezdetben előbb azt mérte, hogy a megkérdezettek relatív többsége Gyurcsány Ferenc kormányon maradását szeretné, aztán pár hónappal később, 2007 elején már azt mutatta ki: Gyurcsánynak le kell mondania.

Ez akkor nem történt meg, ellenben következett a 2008-as szociális népszavazás.

Hann még a referendum előtt pár nappal is úgy vélte, hogy érvénytelen lesz a voksolás: „ha a hétvégihez hasonló vihar vagy tavaszias meleg lesz, az egyaránt távol tartja a választókat az urnáktól, így nem elképzelhetetlen, hogy a részvétel csak 35 százalék körül alakul, és akkor a hetvenszázaléknyi igen is kevés a referendum eredményességéhez” – írta a Népszabadság 2008 márciusának elején. Végül 50,51 százalékos részvételt hozott a népszavazás, mely így érvényes és eredményes volt. És nagy bukást jelentett a balliberális kormánynak.

Többször is eltemette a Fideszt

A 2010-es évekre fordulva sem talált el mindent Hann Endre. 2013 végén például a DK erősödését mérte, és azt, hogy a baloldali szavazók kétharmada szívesen látná Gyurcsány Ferencet az ellenzéki szövetségben. Egy 2014. eleji interjúban már arról beszélt, hogy „az aktív elkötelezetlenek körében Bajnai és Mesterházy is népszerűbb Orbánnál, és még a DK-ra is nagyobb valószínűséggel szavaznának, mint a Fideszre”, „a csendes többség” pedig „mindig az összefogás pártján áll”. A választási kampányban ugyanakkor Hann Endre ismét kénytelen volt a Fidesz–KDNP „tuti” kétharmadáról nyilatkozni. Merthogy a 2014-es választás eredménye is kétharmados felhatalmazást adott a konzervatív erőknek.

Mindez a jelek szerint nem zavarta Hann Endrét, aki 2014 végén már igazán hitt a kormánypártok végleges meggyengülésében. A Medián vezetője bő tíz éve úgy vélte, lejtmenetbe került a Fidesz és a KDNP, amit csak erős önkorrekciós képességgel tudnának megállítani. Ezután jött a 2018-as országgyűlési választás, amely előtt a Medián ismét a Fidesz–KNDP győzelmét volt kénytelen mérni. Ráadásul a hét évvel ezelőtti eredmény meg sem közelítette az Orbán Viktor vezette jobboldali pártszövetség 2022-es rekordgyőzelmét. De erről már esett szó.

Hann a filmvásznon és az elbukott per

A Medián vezetője a maga módján a magyar filmtörténet része lett. Az Elk…rtuk című alkotásban szerepelt egy Endre nevű karakter, emiatt Hann perre ment a film készítőivel, amit végül jogerősen elvesztett. A Medián vezetője úgy vélte, hibásan ábrázolták őt az alkotók. Egy alkalommal kijelentette, hogy szinte semmiben sem ismer magára Endrében, azt azért hozzátette, hogy a személyiségjegyekben azért mégis.

