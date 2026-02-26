Lebukott a Medián, íme Hann Endréék bűnlajstroma

Bombaként robbant a hír február 25-én, hogy a Medián 20 százalékos előnyt mért a Tiszának a Fidesszel szemben. A balos megmondóemberek rögtön reagáltak, köztük Török Gábor politikai elemző, aki közölte: ha ez igaz, a Fidesz már nem tudja behozni a lemaradást. Kiderült, hogy ez nem igaz. Deák Dániel ugyanis lerántotta a leplet a Medián módszereiről. Csütörtöki Facebook-videójában bemutatta az elemzőcég januári mérésének valós eredményeit, amelyeknek semmi közük a közvélemény-kutató által publikált adatokhoz. Noha hétszázalékos előnyt mértek Magyar Péteréknek, a Fidesz és a Tisza gyakorlatilag ugyanolyan támogatottsággal bírt a teljes népességet tekintve.

Hann Endre az utóbbi hónapokban rendszeres szereplője volt a hazai közéletnek, hiszen kutatócége, a Medián a Tisza Párt népszerűségének rendkívül látványos emelkedését mérte.

Az elmúlt másfél esztendőben a Medián kutatási számai alkalmasak voltak arra, hogy a választókban azt az érzetet keltsék: a Tisza legyőzheti a kormánypártokat. A Medián 2024 szeptemberében 39 százalékos Tisza-támogatottságot mért, novemberben 46 százalékost, 2025 júniusában 51 százalékost, idén februárban pedig már 55 százalékost. Eközben a kormánypártok népszerűsége 43-ról 35 százalékra csökkent – legalábbis a Mediánnál.

A mind nagyobb Tisza-előnyt mutató eredményeket – amelyeket a többi baloldali elemzőcéggel összehangoltan hoztak nyilvánosságra – rendre meg is ünnepelte a baloldali sajtó. Csak úgy sorjáztak a Hann Endre-interjúk, az elemzői vélemények és egymást követték Magyar Péter elégedett posztjai.

Hann saját kutatásaink magyarázatakor többször is kínos helyzetbe keveredett. Olyan állításokat tett, hogy a hibahatár miatt valójában „kicsit félrevezető” a felmérése, de máskor is külön felhívta a figyelmet a hibahatár fontosságára. Érdemes áttekinteni, hogy a „szakember” miként működött az elmúlt években. Az eredmény nem meglepő: Hann Endre egy notórius manipulátor, aki valahogy mindig balra húzott. Ez nem lehetett véletlen, hiszen bár kevesen tudják, alapítója volt a szocialistákkal összeállt SZDSZ-nek. A pártból később maga lépett ki azért, hogy a kutatásokra koncentrálhasson.