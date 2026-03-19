Háborús fegyverek és maffiahálózat: egyre közelebb a veszély Sárospatakhoz

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egy kiterjedt fegyverkereskedelmi hálózatot számolt fel Kijev és Dnyipropetrovszk térségében. A hatóságok a két megyében azonosították a gyanúsítottakat, majd őrizetbe vették a feltételezett szervezőt, két társát, valamint három közvetítőt. Az ügy különösen aggasztó, mivel Kijev megye viszonylag közel fekszik a magyar határhoz, így a fegyverkereskedelemmel összefüggő kockázatok akár Sárospatak térségében is érezhetővé válhatnak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 3:00
Egy AS–47 típusú, AK–47 mintájú gépkarabély (Fotó: AFP)
Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) és az Ukrán Nemzeti Rendőrség egy olyan bűnözői hálózatot leplezett le, amely az orosz–ukrán háború során zsákmányolt fegyverek egyik legnagyobb szállítmányát próbálta illegálisan értékesíteni – írja a BOON.

Fotó: AFP

A portál beszámolója szerint a gyanúsítottakat Kijev és Dnyipropetrovszk megyében azonosították, a hatóságok pedig őrizetbe vették a feltételezett szervezőt, két társát, valamint három közvetítőt.

a lefoglalt arzenál jelentős mennyiségű fegyvert tartalmazott: 75 lőfegyvert – köztük Kalasnyikov gépkarabélyokat –, 38 harci gránátot, több mint 20 gyújtószerkezetet, két gránátvetőt és mintegy 13 ezer darab lőszert. A hatóságok még az üzlet előkészítési szakaszában közbeléptek, és a gyanúsítottakat a fegyverek átadásának kísérlete közben fogták el.

A házkutatások során emellett jelentős mennyiségű készpénzt és további lőszereket is találtak. Az érintetteket az ukrán büntető törvénykönyv 263. cikke alapján vonták felelősségre, ami akár hét év szabadságvesztéssel is járhat.

Mint arról korábban írtunk, Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij egyaránt jelen volt a müncheni biztonságpolitikai konferencián.

A Tisza Párt elnöke több bejegyzésben is beszámolt müncheni tartózkodásáról, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban egyeztetett háborúpárti európai szereplőkkel, majd panelbeszélgetésen vett részt.

Mindezek fényében egy esetleges politikai fordulat a biztonsági helyzet romlásával járhat, és a szervezett bűnözés is erőteljesebben jelenhet meg a térségben.

Borítókép: Egy AS–47 típusú, AK–47 mintájú gépkarabély (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
