Háborús fegyverek és maffiahálózat: egyre közelebb a veszély Sárospatakhoz

A portál beszámolója szerint a gyanúsítottakat Kijev és Dnyipropetrovszk megyében azonosították, a hatóságok pedig őrizetbe vették a feltételezett szervezőt, két társát, valamint három közvetítőt.

a lefoglalt arzenál jelentős mennyiségű fegyvert tartalmazott: 75 lőfegyvert – köztük Kalasnyikov gépkarabélyokat –, 38 harci gránátot, több mint 20 gyújtószerkezetet, két gránátvetőt és mintegy 13 ezer darab lőszert. A hatóságok még az üzlet előkészítési szakaszában közbeléptek, és a gyanúsítottakat a fegyverek átadásának kísérlete közben fogták el.

A házkutatások során emellett jelentős mennyiségű készpénzt és további lőszereket is találtak. Az érintetteket az ukrán büntető törvénykönyv 263. cikke alapján vonták felelősségre, ami akár hét év szabadságvesztéssel is járhat.