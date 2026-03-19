Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) és az Ukrán Nemzeti Rendőrség egy olyan bűnözői hálózatot leplezett le, amely az orosz–ukrán háború során zsákmányolt fegyverek egyik legnagyobb szállítmányát próbálta illegálisan értékesíteni – írja a BOON.
Háborús fegyverek és maffiahálózat: egyre közelebb a veszély Sárospatakhoz
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egy kiterjedt fegyverkereskedelmi hálózatot számolt fel Kijev és Dnyipropetrovszk térségében. A hatóságok a két megyében azonosították a gyanúsítottakat, majd őrizetbe vették a feltételezett szervezőt, két társát, valamint három közvetítőt. Az ügy különösen aggasztó, mivel Kijev megye viszonylag közel fekszik a magyar határhoz, így a fegyverkereskedelemmel összefüggő kockázatok akár Sárospatak térségében is érezhetővé válhatnak.
a lefoglalt arzenál jelentős mennyiségű fegyvert tartalmazott: 75 lőfegyvert – köztük Kalasnyikov gépkarabélyokat –, 38 harci gránátot, több mint 20 gyújtószerkezetet, két gránátvetőt és mintegy 13 ezer darab lőszert. A hatóságok még az üzlet előkészítési szakaszában közbeléptek, és a gyanúsítottakat a fegyverek átadásának kísérlete közben fogták el.
A házkutatások során emellett jelentős mennyiségű készpénzt és további lőszereket is találtak. Az érintetteket az ukrán büntető törvénykönyv 263. cikke alapján vonták felelősségre, ami akár hét év szabadságvesztéssel is járhat.
Mindezek fényében egy esetleges politikai fordulat a biztonsági helyzet romlásával járhat, és a szervezett bűnözés is erőteljesebben jelenhet meg a térségben.
Borítókép: Egy AS–47 típusú, AK–47 mintájú gépkarabély (Fotó: AFP)
