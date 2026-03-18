Ukrajna orosz légvédelmi és rakétarendszereket, valamint logisztikai bázisokat támadott – írja a Kyiv Post. Az ukrán fegyveres erők vezérkara közlése szerint több, stratégiai jelentőségű orosz katonai célpont ellen hajtottak végre összehangolt csapásokat. A beszámoló alapján a művelet célja az orosz hadsereg támadó képességeinek gyengítése volt.
Mélyen Oroszország területén is csapást mért Ukrajna, kulcsfontosságú rendszereket találtak el
Ukrajna egy kiterjedt éjszakai támadássorozatban orosz légvédelmi rendszereket, rakétaegységeket és logisztikai célpontokat vett célba a megszállt területeken és Oroszországon belül.
A tájékoztatás szerint találat ért egy légvédelmi rendszert az oroszországi Brjanszki területen, Klinci közelében. Emellett az ukrán erők csapást mértek a Krím félszigeten is.
A közlemény kitér arra is, hogy egy kommunikációs központot értek el a megszállt Donyecki területen, ami tovább nehezítheti az orosz erők koordinációját.
Az ukrán hadsereg emellett több logisztikai létesítményt is célba vett. A beszámoló szerint üzemanyagraktárat találtak el Melitopolban, valamint lőszerraktárakat a Zaporizzsjai régió megszállt részein. Egy drón-kiképzőközpont is támadás alá került a Herszon megyei Henicseszka Hirka közelében.
További Külföld híreink
A Kyiv Post szerint az ukrán erők drónparancsnoki állásokat is támadtak.
Úgy tűnik, hogy Ukrajna továbbra is képes mélységi csapásokat végrehajtani Oroszország határain belül is, ezzel igyekezve csökkenteni az orosz hadsereg utánpótlási és irányítási képességeit.
További Külföld híreink
Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij is jelen volt a biztonságpolitikai konferencián
A pusztítás ellenére Brüsszel továbbra is háborús lázban ég. Bár igyekeztek elkerülni annak látszatát, hogy találkoztak volna a müncheni biztonságpolitikai konferencián, egyikük sem tagadta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen.
A Tisza Párt elnöke többször posztolt Münchenből, akkor is, amikor Zelenszkij meglátogatta az Ukrajna-házat, ahol a háborút támogató európaiakkal találkozott, majd egy panelbeszélgetésen is részt vett.
Borítókép: Ukrán mentők egy lakost menekítenek ki egy megrongálódott épületből egy légitámadást követően Harkivban (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!