Mélyen Oroszország területén is csapást mért Ukrajna, kulcsfontosságú rendszereket találtak el

A tájékoztatás szerint találat ért egy légvédelmi rendszert az oroszországi Brjanszki területen, Klinci közelében. Emellett az ukrán erők csapást mértek a Krím félszigeten is.

A közlemény kitér arra is, hogy egy kommunikációs központot értek el a megszállt Donyecki területen, ami tovább nehezítheti az orosz erők koordinációját.

Az ukrán hadsereg emellett több logisztikai létesítményt is célba vett. A beszámoló szerint üzemanyagraktárat találtak el Melitopolban, valamint lőszerraktárakat a Zaporizzsjai régió megszállt részein. Egy drón-kiképzőközpont is támadás alá került a Herszon megyei Henicseszka Hirka közelében.