Mélyen Oroszország területén is csapást mért Ukrajna, kulcsfontosságú rendszereket találtak el

Ukrajna egy kiterjedt éjszakai támadássorozatban orosz légvédelmi rendszereket, rakétaegységeket és logisztikai célpontokat vett célba a megszállt területeken és Oroszországon belül.

2026. 03. 18. 7:11
Képünk illusztráció – ukrán mentők egy lakost menekítenek ki egy megrongálódott épületből egy légitámadást követően Harkivban Fotó: AFP
Ukrajna orosz légvédelmi és rakétarendszereket, valamint logisztikai bázisokat támadott – írja a Kyiv Post. Az ukrán fegyveres erők vezérkara közlése szerint több, stratégiai jelentőségű orosz katonai célpont ellen hajtottak végre összehangolt csapásokat. A beszámoló alapján a művelet célja az orosz hadsereg támadó képességeinek gyengítése volt.

Ukrajna, Harkiv 2026. február 3. Fotó: AFP

A tájékoztatás szerint találat ért egy légvédelmi rendszert az oroszországi Brjanszki területen, Klinci közelében. Emellett az ukrán erők csapást mértek a Krím félszigeten is.

A közlemény kitér arra is, hogy egy kommunikációs központot értek el a megszállt Donyecki területen, ami tovább nehezítheti az orosz erők koordinációját.

Az ukrán hadsereg emellett több logisztikai létesítményt is célba vett. A beszámoló szerint üzemanyagraktárat találtak el Melitopolban, valamint lőszerraktárakat a Zaporizzsjai régió megszállt részein. Egy drón-kiképzőközpont is támadás alá került a Herszon megyei Henicseszka Hirka közelében.

A Kyiv Post szerint az ukrán erők drónparancsnoki állásokat is támadtak.

Úgy tűnik, hogy Ukrajna továbbra is képes mélységi csapásokat végrehajtani Oroszország határain belül is, ezzel igyekezve csökkenteni az orosz hadsereg utánpótlási és irányítási képességeit.

 

Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij is jelen volt a biztonságpolitikai konferencián

A pusztítás ellenére Brüsszel továbbra is háborús lázban ég. Bár igyekeztek elkerülni annak látszatát, hogy találkoztak volna a müncheni biztonságpolitikai konferencián, egyikük sem tagadta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen.

A Tisza Párt elnöke többször posztolt Münchenből, akkor is, amikor Zelenszkij meglátogatta az Ukrajna-házat, ahol a háborút támogató európaiakkal találkozott, majd egy panelbeszélgetésen is részt vett. 

 

Borítókép: Ukrán mentők egy lakost menekítenek ki egy megrongálódott épületből egy légitámadást követően Harkivban (Fotó: AFP)

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 18.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
