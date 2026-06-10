Varsó sokat kockáztatott Ukrajnáért, de keveset kapott cserébe, Tusk pofára esett

Ukrán menekültek milliói maradhatnak hosszú távon Európában Fotó: AFP

A háború után is ukránok milliói maradhatnak Európában

Lapunk májusban arról is beszámolt, hogy az ENSZ szerint még a háború után is ukránok milliói maradhatnak Európában, mert sokan már beilleszkedtek és nem akarnak visszatérni.

Ez hosszú távon komoly terhet jelenthet az uniós országoknak.

A jelentés szerint ráadásul az ukrán menekültek nagy része a végzettségüknél alacsonyabb beosztásban dolgozik, kevesebb fizetésért, ami hosszú távon társadalmi és munkaerőpiaci feszültségeket okozhat. Az ENSZ arra is figyelmeztetett, hogy a jelenlegi védelem megszüntetése migrációs káoszt indíthat el Európában. Írtunk arról is, hogy Európa több országában egyre súlyosabb problémák merülnek fel az ukrán menekültekkel kapcsolatban. Lengyelországban vandalizmus miatt tartóztattak le fiatalokat, míg Németország a munkakerülést és a segélyek túlzott igénybevételét kritizálja.

Érdekesség, hogy Németországban az ukrán menekültek 563 eurót kapnak, ami körülbelül 100 euróval több a többi menedékkérő támogatásánál.

Az osztrák és német társadalomban is egyre többen kritizálják az ukránokat. A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, az Európai Unió meghosszabbította az ukrán állampolgároknak nyújtott ideiglenes védelmet. Ez azt jelenti, hogy az érintettek 2027-ig jogosultak munkára, oktatásra, egészségügyi ellátásra és szociális juttatásokra az EU területén – menekültügyi eljárás nélkül.

Borítókép: Donald Tusk és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)