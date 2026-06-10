Varsó sokat kockáztatott Ukrajnáért, de keveset kapott cserébe, Tusk pofára esett

Lengyelország az ukrajnai háború egyik legnagyobb európai támogatója volt, mégis viszonylag szerény összegre számíthat az Európai Békekeretből. Bár Varsó tankokat és fegyvereket adott át, több mint egymillió menekültet fogadott be, valamint kulcsszerepet vállalt a nyugati segítség célba juttatásában, a várt politikai és pénzügyi előnyök azonban egyelőre nem látszanak. Egyre nehezebb megmondani, mit nyert Lengyelország a jelentős áldozatvállalással.
Lengyelország gyakran háttérbe szorult a meghatározó diplomáciai egyeztetéseken.
Mindez az uniós pozíciók eloszlásában is jól látszik. Lengyelország jelenleg mindössze öt EU-nagyköveti tisztséget tölt be, Franciaország és Németország ezzel szemben egyaránt több mint húsz ilyen poszttal rendelkezik. A brüsszeli lap szerint
minden kormány kötelessége megmutatni, milyen előnyökkel jártak az általa meghozott döntések, Lengyelország esetében azonban erre egyre nehezebb világos választ adni.
Bár Varsó jelentős erőforrásokat mozgósított és kockázatokat vállalt, ennek pénzügyi és politikai haszna egyelőre nem igazán látszik.
Ez hosszú távon komoly terhet jelenthet az uniós országoknak.
A jelentés szerint ráadásul az ukrán menekültek nagy része a végzettségüknél alacsonyabb beosztásban dolgozik, kevesebb fizetésért, ami hosszú távon társadalmi és munkaerőpiaci feszültségeket okozhat. Az ENSZ arra is figyelmeztetett, hogy a jelenlegi védelem megszüntetése migrációs káoszt indíthat el Európában. Írtunk arról is, hogy Európa több országában egyre súlyosabb problémák merülnek fel az ukrán menekültekkel kapcsolatban. Lengyelországban vandalizmus miatt tartóztattak le fiatalokat, míg Németország a munkakerülést és a segélyek túlzott igénybevételét kritizálja.
Érdekesség, hogy Németországban az ukrán menekültek 563 eurót kapnak, ami körülbelül 100 euróval több a többi menedékkérő támogatásánál.
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