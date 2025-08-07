Magyarország kiáll az ukrán menekültek mellett

Az Európai Bizottság (EB) tervei szerint fokozatosan fel kell hívni az ukrán menekültek figyelmét az új jogalapokon való tartózkodásra, amely érinti többek között a munkavállalást, a tanulást és a családegyesítést is – hívta fel a figyelmet a Pravda. A hírportál megemlíti az önkéntes hazatérés lehetőségét, amelyhez az Európai Unió különféle támogatásokkal igyekszik majd hozzájárulni.

Fotó: MTI/Balázs Attila

A jelenleg is működő átmeneti védelmi mechanizmus egy, a háború elől menekülők számára nyújtott tartózkodási engedélyt jelent, amelynek az Európai Unióban 4,2 millió ukrán kedvezményezettje van. A kiszivárgott tervek szerint ezt vezetné ki az EB fokozatosan 2027-ig.

Magyarország azonban továbbra is biztosítani fogja az ideiglenes védelmet.

A lapunknak nyilatkozó szakértők szerint ugyanis amíg a háború tart, addig a magyar kormány ezt meg fogja hosszabbítani. Egyébként a dublini egyezmény is kimondja: egy adott menedékkérelem elbírálásáért az a tagállam a felelős, amelyikbe a kérelmező először belépett. Ez az ukrajnai menekültek esetében leggyakrabban Magyarország, a háború kitörése óta mintegy hatmillióan érkeztek a szomszédos országból.

Hazánk aligha vádolható azzal, hogy ne tartotta volna be ezt az egyezményt. Emlékezetes, Magyarország az orosz–ukrán háború kitörése óta jelentős humanitárius segítséget nyújtott az ukrajnai menekülteknek, és a magyar–ukrán határ mentén több segítségponton fogadták őket. A 2024 végi adatok szerint a hazánkba érkező csaknem hatmillió menekült nagy része ugyan átutazott az országon, de így is jelenleg több mint 61 ezer ukrán menekült vagy menekült helyzetben lévő személy tartózkodik Magyarországon, közülük több mint 47 ezren igényeltek ideiglenes védelmet. Magyarország az orosz–ukrán háború kezdete óta 98,5 milliárd forinttal támogatta Ukrajnát, illetve az onnan érkező menekülteket.

Azt is hozzá kell tenni viszont, hogy az ukrán menedékkérőket egyre kevésbé látják szívesen az unió tagállamai. Beszédes, hogy egy lengyel képviselő, Roman Fritz például a náci „Sieg Heil!” köszöntéshez hasonlította a „Dicsőség Ukrajnának!” jelmondatot a lengyel parlamentben, a szejmben. A képviselő azután kért szót, hogy egy másik parlamenti tag, Klaudia Jachira ezzel a felkiáltással fejezte be beszédét. Fritz, a Szabadság és Függetlenség Konföderáció politikusa ráadásul az ukrán menekülteknek nyújtott szociális juttatások leállítását is követelte. Hasonló hangokat hallani más uniós tagállamokban is.