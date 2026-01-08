Antonio Costa: Virágzóbb és biztonságosabb Európát akarunk

Az Európai Tanács elnökének meggyőződése szerint a most kezdődött soros ciprusi uniós elnökség alatt „Európa biztonságosabb, virágzóbb, elkötelezettebb és egységesebb lesz”. António Costa Nicosiában beszélt erről azon az ünnepségen, amelyet szerdán tartottak abból az alkalomból, hogy január elsején Ciprus fél évre átvette az EU Tanácsának soros elnökségét.

António Costa szerint Ciprus nehéz időkben veszi át a soros elnökséget

Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

Costa úgy vélte, a ciprusi elnökség mottója – Egy autonóm unió, amely nyitott a világra – nem lehet ideiglenes, a távolabbi jövőben is érvényesnek kell maradnia.

Kijelentette: Ciprus egy kihívásokkal teli időpontban veszi át stafétabotot, amikor a nemzetközi szabályokat támadások érik, aláásva a többoldalúságot, a méltányos kereskedelmet és az ENSZ Alapokmányának alapvető elveit.

Az Európai Unió nem fogadhatja el a nemzetközi jog megsértését Cipruson, Latin-Amerikában, Grönlandon, Ukrajnában vagy Gázában" – szögezte le az Európai Tanács elnöke. Hozzátette: "Európa továbbra is a nemzetközi jog és a többoldalúság rendíthetetlen védelmezője marad

– hangsúlyozta.

Az ukrajnai háború kapcsán a portugál politikus úgy vélte, hogy folytatódik a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányában lefektetett elvek súlyos megsértése. Hozzátette, hogy az Ukrajnának nyújtott uniós támogatás ezen világszerte elfogadott elvek védelmezése is.