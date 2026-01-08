Rendkívüli

Ónos eső miatt kiadták a piros figyelmeztetést Somogy és Baranya vármegyére

António CostaCiprusEurópai Unió

Antonio Costa: Virágzóbb és biztonságosabb Európát akarunk

Az Európai Tanács elnöke Nicosiában szólalt fel abból az alkalomból, hogy Ciprus átvette az Európai Unió Tanácsa soros elnökségét. Antonio Costa beszédében hangsúlyozta: Európa célja, hogy a következő időszakban biztonságosabbá, virágzóbbá és politikailag elkötelezettebbé váljon.

Brém-Nagy Márton
2026. 01. 08. 22:25
António Costa, az Európai Tanács elnöke Forrás: AFP
Az Európai Tanács elnökének meggyőződése szerint a most kezdődött soros ciprusi uniós elnökség alatt „Európa biztonságosabb, virágzóbb, elkötelezettebb és egységesebb lesz”. António Costa Nicosiában beszélt erről azon az ünnepségen, amelyet szerdán tartottak abból az alkalomból, hogy január elsején Ciprus fél évre átvette az EU Tanácsának soros elnökségét.

António Costa szerint Ciprus nehéz időkben veszi át a soros elnökséget
Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

Costa úgy vélte, a ciprusi elnökség mottója – Egy autonóm unió, amely nyitott a világra – nem lehet ideiglenes, a távolabbi jövőben is érvényesnek kell maradnia.

Kijelentette: Ciprus egy kihívásokkal teli időpontban veszi át stafétabotot, amikor a nemzetközi szabályokat támadások érik, aláásva a többoldalúságot, a méltányos kereskedelmet és az ENSZ Alapokmányának alapvető elveit.

Az Európai Unió nem fogadhatja el a nemzetközi jog megsértését Cipruson, Latin-Amerikában, Grönlandon, Ukrajnában vagy Gázában" – szögezte le az Európai Tanács elnöke. Hozzátette: "Európa továbbra is a nemzetközi jog és a többoldalúság rendíthetetlen védelmezője marad

– hangsúlyozta.

Az ukrajnai háború kapcsán a portugál politikus úgy vélte, hogy folytatódik a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányában lefektetett elvek súlyos megsértése. Hozzátette, hogy az Ukrajnának nyújtott uniós támogatás ezen világszerte elfogadott elvek védelmezése is.

A következő – a nyugat-balkáni országokra, Moldovára és a tervek szerint Ukrajnára is – vonatkozó bővítési hullám Costa szerint kulcsfontosságú az uniónak mint geopolitikai szereplőnek az erősítése szempontjából. Ennek érdekében folytatni kell a reformokat a tagjelölt országokban, az uniónak pedig fel kell készülnie a befogadásukra – emelte ki.

Costa kitért arra, hogy Ciprus „az utak kereszteződésénél, Európa, a Közel-Kelet és Afrika között fekszik, a Földközi-tengeren”, ahol „a civilizációnk gyökerei húzódnak”, és támogatásáról biztosította a sziget által felvállalt hídszerepet.

Megjegyezte, hogy Ciprusnak a térségben betöltött szerepe nagyban hozzájárulhat az EU szerepéhez a gázai rendezési terv megvalósításában. Közölte, hogy ebben a szellemben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a következő napokban Jordániába és más közel-keleti országokba utazik.

Ursula von der Leyen beszédében hangsúlyozta, hogy Ciprus elnökségének elsődleges kérdése egy biztonságosabb és függetlenebb Európa építése. Hozzátette: Ukrajna biztonsága egyben Európa biztonsága is. Megjegyezte, hogy csak egy versenyképesebb unió lehet függetlenebb.

Ciprussal kapcsolatban az Európai Bizottság elnöke leszögezte, hogy teljesíteni kell az újjáegyesítéssel kapcsolatos ígéreteket. Kiemelte: egy teljes körű, méltányos és tartós ciprusi rendezés elsődleges feladat.

Nikosz Hrisztodulidesz ciprusi elnök az ünnepségen arról beszélt, hogy országának célja soros elnökként megerősíteni a számos geopolitikai kihívás előtt álló Európai Unió egységét, amely szerinte elengedhetetlen ahhoz, hogy az EU szembe tudjon nézni a nemzetközi békét, biztonságot és stabilitást érő fenyegetésekkel. Európának erősebbé, összeforrottabbá, stratégiai szempontból önállóbbá, a határait és érdekeit megvédeni jobban képes szervezetté kell válnia. Nicosia elnökként azon dolgozik, hogy ezeket a célokat konkrét lépésekkel segítse – emelte ki.

A mintegy egymillió lakosú Ciprus fél évre vette át az EU soros elnöki tisztségét. Az előző félévben Dánia volt, a következőben Írország lesz az elnök.

Borítókép: António Costa, az Európai Tanács elnöke (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

