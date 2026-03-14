Kiskorúak és magyar nevek is felkerültek az ukrán halállistára

Mint arról lapunk is beszámolt, az adatbázis 2014-ben indult, és létrehozásához Anton Gerascsenko ukrán politikust kötik, aki akkor a belügyminisztérium tanácsadója volt. Gerascsenko két évvel az indulás után, 2016-ban jelentette be, hogy az ukrán halállista, a Mirotvorec hivatalosan is „elektronikus médiakiadvánnyá” vált. Ez azt jelentette, hogy az addig félhomályban működő, halállistákat közzétevő internetes projekt formálisan is intézményes keretek közé került. A legrémisztőbb az egészben, hogy az ukrán jogszabályok lehetővé teszik, hogy akár kiskorú gyermekeket is halállistára tegyenek.

Ukrajna az Európai Parlament többszöri felszólítása ellenére sem lépett fel a halállista ellen (Fotó: AFP)

Mirotvorec adatbázisa az évek során folyamatosan bővült. A listán már több tízezer név található: politikusok, újságírók és más közéleti szereplők. Kritikusok szerint az oldal súlyosan sérti a személyiségi jogokat, és adatvédelmi aggályokat vet fel.

Szakértők szerint ilyen részletes adatokhoz nehéz lenne állami segítség nélkül hozzájutni, bár az ukrán hatóságok hivatalosan azt állítják: a portál magánkezdeményezésként működik.

Az adatbázisban kiskorú gyermekek neve is szerepel, ami súlyos emberi jogi és adatvédelmi kérdéseket vet fel – írja a V4NA.