Kiskorúak és magyar nevek is felkerültek az ukrán halállistára

Az ukrán Mirotvorec nevű oldal egy 2014-ben létrehozott adatbázis, amelyen a készítők „Ukrajna ellenségeit” listázzák. Az oldalt sokan halállistaként emlegetik, mert a szereplőkről részletes személyes információkat is nyilvánosságra hoznak. A portálra korábban egy 12 éves luhanszki lány neve is felkerült, ukránellenes propaganda vádjával, de különös gyakorisággal fordulnak elő magyar nevek is. Zelenszkij kormánya is támogatja az oldal működését, mivel a hatóságok maguk is felhasználják az ott szereplő adatokat.

Forrás: V4NA2026. 03. 14. 5:55
Mint arról lapunk is beszámolt, az adatbázis 2014-ben indult, és létrehozásához Anton Gerascsenko ukrán politikust kötik, aki akkor a belügyminisztérium tanácsadója volt. Gerascsenko két évvel az indulás után, 2016-ban jelentette be, hogy az ukrán halállista, a Mirotvorec hivatalosan is „elektronikus médiakiadvánnyá” vált. Ez azt jelentette, hogy az addig félhomályban működő, halállistákat közzétevő internetes projekt formálisan is intézményes keretek közé került. A legrémisztőbb az egészben, hogy az ukrán jogszabályok lehetővé teszik, hogy akár kiskorú gyermekeket is halállistára tegyenek.

Ukrajna az Európai Parlament többszöri felszólítása ellenére sem lépett fel a halállista ellen

Mirotvorec adatbázisa az évek során folyamatosan bővült. A listán már több tízezer név található: politikusok, újságírók és más közéleti szereplők. Kritikusok szerint az oldal súlyosan sérti a személyiségi jogokat, és adatvédelmi aggályokat vet fel. 

Szakértők szerint ilyen részletes adatokhoz nehéz lenne állami segítség nélkül hozzájutni, bár az ukrán hatóságok hivatalosan azt állítják: a portál magánkezdeményezésként működik.

Az adatbázisban kiskorú gyermekek neve is szerepel, ami súlyos emberi jogi és adatvédelmi kérdéseket vet fel – írja a V4NA.

Zelenszkij nem tud elszakadni náci örökségtől

Az ukrán elnök saját szavai szerint sem képes fellépni azokkal a jogsértésekkel szemben, amelyek Ukrajnában az uniós alapelvekkel is szembemennek. Zelenszkij korábban úgy fogalmazott, hogy elnökként nem zárhat be egy törvényesen működő médiumot.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ukrán jogi környezet lehetővé teszi azt is, hogy kiskorúak adatai halállistákra kerüljenek. 

A Mirotvorec nevű oldal éppen ezt teszi: gyermekek neveit is felveszi az úgynevezett halállistára. 

A belügyminisztérium pedig források szerint támogatja az oldal működését, mivel a beszámolók szerint maguk a hatóságok is felhasználják az ott szereplő adatokat.

A százezres nagyságrendűre duzzadt adatbázis az orosz–ukrán háború idején tovább bővült. A listán az ukrán és orosz nevek mellett számos más ország állampolgárai is megjelentek – köztük kiskorú gyermekek is.

Ukrán halállista: egy 12 éves luhanszki lány is felkerült

Amint arról a V4NA is beszámolt, a Mirotvorec korábban egy 12 éves luhanszki lányt is felvett a halállistájára, ukránellenes propaganda vádjával. Ez azután történt, hogy Faina Szavenkova videóüzenetet küldött az ENSZ Biztonsági Tanácsának és Emmanuel Macron francia elnöknek, amelyben a donbászi gyermekek védelméről beszélt – írta a Karpat.in.ua. A portál szerint 

a kislányt azzal vádolták, hogy a szakadár köztársaságok írószövetségéhez kötődve irodalmi tevékenységnek álcázott ukránellenes propagandát folytat, álhíreket terjeszt az ukrán hadseregről, és oroszországi írópályázatokon vesz részt.

Az ombudsmani jelentések szerint az oldal más kiskorúak személyes adataival is visszaél, ami a gyerekeket komoly veszélynek teheti ki.

Az Orosz Föderáció főügyészségének 2021-es beszámolója szerint az adatbázisban több külföldi hírügynökség újságíróinak adatai is megjelentek, köztük az AFP, az Al Jazeera, a Le Monde, a BBC, a Reuters és a Forbes munkatársaié. Az orosz hatóságok állítása szerint a halállista készítői illegálisan megszerzett adatokat töltenek fel, és mindezt az ukrán hatóságok jóváhagyásával teszik.

Többen is merénylet áldozatául estek az ukrán halállistára felkerültek közül

2015-ben két sokkoló gyilkosság is történt. Oles Buzina ukrán újságírót azután ölték meg lakása közelében, hogy a Mirotvorec közzétette a címét; a nyomozás eredménytelen maradt. Egy nappal korábban Oleg Kalashnikov volt parlamenti képviselőt is meggyilkolták saját otthonában, miután az ő adatai is felkerültek a listára. A rendőrség ebben az ügyben sem talált tettest. A „közösségi igazságszolgáltatás” nevében bárki célponttá válhat, akit a Mirotvorec Ukrajna ellenségének tekint.

Az egyik legmegdöbbentőbb eset Andrij Portnov ukrán ellenzéki politikusé, akit Madridban gyilkoltak meg nem sokkal azután, hogy a Mirotvorec „Kazbek ügynök” néven listázta és árulónak bélyegezte. Halála után a honlapon azonnal megjelent a fotója a hírhedt piros felirattal: „Likvidálva”.

Hasonló sorsra jutott Darja Dugina is, akit egy autóba rejtett bomba ölt meg Moszkva közelében; az ő neve mellett is hamar megjelent a „Likvidálva” jelzés.

Különös gyakorisággal fordulnak elő magyar nevek a listán

Felkerültek már rá az ukrajnai Kárpátalján élő magyar kisebbség képviselői, politikusok és magánszemélyek egyaránt, sőt: nemrégiben Orbán Viktor magyar miniszterelnök és a TEK főigazgatója is.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter személyes adatait is közzétették, miután az szót emelt az ukrajnai magyar kisebbség jogai érdekében.

Az Európai Parlament is követelte az ukrán vezetéstől valamivel több mint egy évvel ezelőtt, hogy tiltsa be a Mirotvorec tevékenységét. Az állásfoglalásban az áll: EP „sajnálja”, hogy az országban romlott a politikai légkör, és hogy a megfélemlítést, a gyűlöletbeszédet és a politikai nyomásgyakorlást „széles körben alkalmazzák” politikai célok elérése érdekében. Az Európai Parlament sürgette az ukrán hatóságokat, hogy határozottan ítéljék el és tiltsák be a szélsőséges és gyűlöletbeszédet folytató csoportok és weboldalak – így a Mirotvorec – tevékenységét.

Zelenszkij magyarázkodik

Ukrajna az Európai Parlament többszöri felszólítása ellenére sem lépett fel a halállistát működtető oldal ellen. 

Volodimir Zelenszkij 2019-ben azt mondta: elnökként nem tud weboldalakat bezárni, és állítása szerint az oldal tulajdonosát sem ismeri.

Ez azonban nehezen hihető, hiszen a portált Anton Gerascsenko hozta létre, aki 2014 óta kormányzati szereplő és vezető ukrán politikus volt. Az oldal nem tart be semmilyen – uniós tagállamokban törvényileg előírt – kötelezettséget, amely alapján a működtető vagy a kiadó beazonosítható és számon kérhető lenne.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
