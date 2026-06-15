biolaboratóriumUkrajnaTulsi Gabbard

Tulsi Gabbard nyilvánosságra hozta az ukrajnai biolaboratóriumokkal kapcsolatos dokumentumokat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az amerikai adófizetők által finanszírozott, több mint 30 országban működő biolaboratóriumokról hozott nyilvánosságra titkosítás alól feloldott dokumentumokat Tulsi Gabbard, az amerikai nemzeti hírszerzés leköszönő igazgatója. A New York Post beszámolója szerint a laboratóriumok egy része Ukrajnában működött, és veszélyes kórokozókkal kapcsolatos kutatásokat is folytathatott.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 22:17
Tulsi Gabbard Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gabbard azzal vádolta a Biden-kormányzat egyes tisztviselőit, hogy félrevezették a közvéleményt a biolaborok létezésével kapcsolatban.

Politikusok, úgynevezett egészségügyi szakemberek, mint Dr. Fauci, valamint a Biden-kormány nemzetbiztonsági csapatának egyes tagjai hazudtak az amerikai népnek az Egyesült Államok által finanszírozott és támogatott biolaboratóriumok létezéséről 

– fogalmazott a hírszerzési vezető.

A New York Post szerint a dokumentumokban olyan kórokozók is szerepelnek, mint az antrax, a tularémia, a tuberkulózis, a MERS, a SARS, a Marburg-vírus, az ebola vagy a pestis. Az ODNI közleménye szerint egyes laboratóriumokban korábban úgynevezett funkciónyerési kutatások is folyhattak, amelyek során a kórokozók fertőzőképességét vagy veszélyességét vizsgálják.

A lap emlékeztetett arra is, hogy Donald Trump amerikai elnök 2025 májusában végrehajtási rendeletet írt alá, amely megtiltja a szövetségi finanszírozást az ilyen jellegű kutatásokhoz Kínában, Iránban és más, elégtelen felügyelettel rendelkező országokban.

A New York Post ugyanakkor megszólaltatott olyan szakértőket is, akik vitatták a laboratóriumokkal kapcsolatos állításokat. Josh Segal biológiai fegyverszakértő szerint az érintett intézmények létezése nem volt titok, és azok nem végeztek tiltott tevékenységet.

– Ezek a laboratóriumok most sem titkosak, és soha nem is voltak azok, és semmilyen kétes munkát nem végeznek – mondta.

A portál felidézte Victoria Nuland korábbi amerikai külügyi államtitkár-helyettes 2022-es kongresszusi meghallgatását is, amelyen elismerte, hogy Ukrajnában biológiai kutatólétesítmények működnek, és aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy azok orosz kézre kerülhetnek.

Tulsi Gabbard június 19-én távozik a nemzeti hírszerzés éléről. Lemondását azzal indokolta, hogy férje egy ritka csontrák kezelésére szorul, és mellette kíván lenni.

Az Egyesült Államok és Ukrajna együttműködése a Kooperatív Fenyegetéscsökkentési Program keretében valósult meg, amelynek célja a volt szovjet tagköztársaságokban található nukleáris, vegyi és biológiai anyagok biztonságos kezelése volt. Ukrajna 2005-ben csatlakozott a kezdeményezéshez, részben azért, mert a veszélyes kórokozókat tároló létesítmények fenntartása jelentős anyagi terhet jelentett. 

Borítókép: Tulsi Gabbard (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBalla György

Bravó Balla Gyuri!

Bayer Zsolt avatarja

A fideszes képviselő keményen beolvasott Magyar Péternek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu