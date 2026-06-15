Tulsi Gabbard nyilvánosságra hozta az ukrajnai biolaboratóriumokkal kapcsolatos dokumentumokat

Gabbard azzal vádolta a Biden-kormányzat egyes tisztviselőit, hogy félrevezették a közvéleményt a biolaborok létezésével kapcsolatban.

Politikusok, úgynevezett egészségügyi szakemberek, mint Dr. Fauci, valamint a Biden-kormány nemzetbiztonsági csapatának egyes tagjai hazudtak az amerikai népnek az Egyesült Államok által finanszírozott és támogatott biolaboratóriumok létezéséről

– fogalmazott a hírszerzési vezető.

A New York Post szerint a dokumentumokban olyan kórokozók is szerepelnek, mint az antrax, a tularémia, a tuberkulózis, a MERS, a SARS, a Marburg-vírus, az ebola vagy a pestis. Az ODNI közleménye szerint egyes laboratóriumokban korábban úgynevezett funkciónyerési kutatások is folyhattak, amelyek során a kórokozók fertőzőképességét vagy veszélyességét vizsgálják.