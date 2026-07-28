Itt van Trump újabb fenyegetése: porig rombolná Irán legrejtélyesebb földalatti nukleáris erődjét + videó

Vita a Fehér Házban

A helyzetet tovább élezi az a hírszerzési adatháború, amely Washington és Tel-Aviv között zajlik. A Wall Street Journal beszámolója szerint az izraeli hírszerzés olyan friss bizonyítékokat szerzett, amelyek szerint Irán a korábbi amerikai–izraeli bombázások után megmaradt, fejlett urándúsító centrifugák ezreit menekítette át a Pickaxe-hegy biztonságos alagútjaiba, hogy ott titokban újraindítsa a fegyverminőségű urán előállítását.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök ezeket az adatokat személyesen is bemutatja Washingtonban, ám a két szövetséges között komoly feszültség alakult ki a nyilvános kommunikáció miatt.

Trump némileg árnyalta is a képet, amikor kijelentette, hogy az amerikai megfigyelőrendszerek jelenleg nem látnak aktív atomfegyver-gyártásra utaló közvetlen jeleket a helyszínen. Az elnök hangsúlyozta: Washington nem magukat a csarnokokat, hanem a nukleáris alapanyagok mozgását követi a világ legjobb kameráival, és kizárólag akkor lépnek működésbe a bombázók, ha Teherán átlépi a vörös vonalat a hasadóanyagok felhalmozásával.

Fox: "Satellite imagery and intel indicates that Iran is fortifying Pickaxe Mountain..."



Trump: "I don't need Bibi to tell me that. Bibi is telling me that because he wants me to stay involved." pic.twitter.com/DtcGIcF3A6 — TheBlaze (@theblaze) July 28, 2026

A háború ára

Az amerikai elnök kemény fellépése nemcsak a Pickaxe-hegyre korlátozódik, hanem a globális gazdaság egyik kulcselemér, a Hormuzi-szorosra is kiterjed. Trump megerősítette, hogy az Iránnal szemben visszaállított tengeri blokád szigorúan érvényben marad, mivel Teherán megsértette az Egyesült Államokkal kötött korábbi egyezményeket.

Az amerikai katonai vezetés ugyanakkor egyre idegesebb az iráni háború elhúzódása, valamint annak gazdasági következményei miatt. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter nemrég elismerte, hogy a katonai műveletek eddig már csillagászati összeget, 37,5 milliárd dollárt emésztettek fel az amerikai költségvetésből, és a Pentagonnak további gyorsított forrásokra van szüksége a készenlét fenntartásához.