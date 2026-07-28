Brutális erejű földrengés rázta meg Japánt, pusztító szökőárra figyelmeztetnek a hatóságok + videó

A pánikot tovább fokozza, hogy alig 30 perccel a főrengés után egy újabb, a skálán gyenge 5-ös erősségű utórengés rázta meg ugyanezt a területet. Takaicsi Szanae miniszterelnök az X-en közzétett üzenetében figyelmeztetett, hogy a következő napokban rendkívül nagy a valószínűsége egy újabb, a mostanihoz hasonló erejű főrengésnek. A kormány jelenleg is teljes erőkkel dolgozik a károk és az esetleges áldozatok pontos számának felmérésén.
A Richter-skála és a japán shindo skála közötti legfőbb különbség az, hogy míg az előbbi a földrengés energiáját méri a mélyben, addig az utóbbi a felszíni rázkódás és pusztítás mértékét mutatja meg egy adott helyszínen. A Richter-skála (magnitúdó) a földrengés abszolút méretét jelzi. Egy rengésnek mindig csak egyetlen Richter-értéke van, mert a kiindulópontban felszabaduló energia mennyisége állandó. A cikkünkben szereplő katasztrófa esetében ez a fizikai erő 7,1-es volt.
Ezzel szemben a shindo skála (intenzitás) azt mutatja meg, hogy a felszínen lévő emberek, tárgyak és épületek mit tapasztalnak a rengésből. Emiatt egy földrengésnek számtalan különböző shindo értéke van: az epicentrumban a leghevesebb (cikkünkben itt érte el a maximális, pusztító shindo 7-es fokozatot), míg a távolabbi városokban és prefektúrákban fokozatosan gyengül, így ott már csak 5-ös vagy 6-os fokozatot mértek.
Összességében tehát a Richter-skála azt mondja meg, mekkora volt maga a földrengés, a shindo skála pedig azt, hogy mennyire rázkódott a föld a lábunk alatt egy konkrét településen.
Kísért a múlt: épp tíz éve történt a történelmi tragédia
A helyiek számára a mostani tragédia lelkileg is hatalmas csapást jelent, ugyanis szinte napra pontosan tíz évvel ezelőtt, 2016 áprilisában már elszenvedett a térség két egymást követő, rendkívül súlyos földrengést. Az akkori katasztrófa 278 ember életét követelte, és több mint 2800-an sebesültek meg.
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