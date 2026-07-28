Brutális erejű földrengés rázta meg Japánt, pusztító szökőárra figyelmeztetnek a hatóságok + videó

A Richter-skála és a japán shindo skála közötti legfőbb különbség az, hogy míg az előbbi a földrengés energiáját méri a mélyben, addig az utóbbi a felszíni rázkódás és pusztítás mértékét mutatja meg egy adott helyszínen. A Richter-skála (magnitúdó) a földrengés abszolút méretét jelzi. Egy rengésnek mindig csak egyetlen Richter-értéke van, mert a kiindulópontban felszabaduló energia mennyisége állandó. A cikkünkben szereplő katasztrófa esetében ez a fizikai erő 7,1-es volt.

Ezzel szemben a shindo skála (intenzitás) azt mutatja meg, hogy a felszínen lévő emberek, tárgyak és épületek mit tapasztalnak a rengésből. Emiatt egy földrengésnek számtalan különböző shindo értéke van: az epicentrumban a leghevesebb (cikkünkben itt érte el a maximális, pusztító shindo 7-es fokozatot), míg a távolabbi városokban és prefektúrákban fokozatosan gyengül, így ott már csak 5-ös vagy 6-os fokozatot mértek.

Összességében tehát a Richter-skála azt mondja meg, mekkora volt maga a földrengés, a shindo skála pedig azt, hogy mennyire rázkódott a föld a lábunk alatt egy konkrét településen.