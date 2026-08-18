Kvantumok birodalma: valóban léteznek a misztikus kvázi részecskék?

Louis de Broglie francia fizikus fedezte fel, hogy az elektrom hullámként is viselkedhet Fotó: Agence Rol / Wikimedia Commons

A részecskéknek ez a klasszikus képe azonban alaposan megváltozott az 1920-as évektől, a kvantumfizika térhódításától kezdve, ami feltárta, hogy az univerzum a legkisebb szintjein igencsak homályossá válik. Így például Louis de Broglie Nobel-díjas francia fizikus már 1924-ben kimutatta, hogy az olyan részecskék, mint az elektronok, nem csak részecskeként, hanem hullámként is viselkedhetnek.

Nem létezhetnek önmagukban

A modern fizika azt sugallja, hogy olyan mezőkben, amelyek áthatják az egész univerzumot, a részecskék egy kicsit ahhoz hasonlóak, mint a víz fodrozódása egy tóban – mondja Ross McKenzie, elméleti fizikus, a Queenslandi Egyetem emeritus professzora. Minden részecsketípusnak megvan a saját megfelelő mezője. Például a fény fotonjai az elektromágneses mező fodrozódásai. A részecskék kvantumtermészete azt jelenti, hogy nemcsak az üres vákuumban, hanem az anyagban is képesek hullámszerűen tovaterjedni.

Egy atommag és elektronfelhője Fotó: Wikimedia Commons

Így például a fotonok átsuhanhatnak az átlátszó és az áttetsző anyagokon, az elektronok pedig az elektromos vezetékekben áramolhatnak. Ha egy standard részecskét, például az elektront az anyagban mozgó fodrozódásként értelmezzük, akkor másfajta gerjesztéseket is el tudunk képzelni az anyagon belül.

A tizenkét alapvető anyagi részecskét, vagyis fermiont három családba sorolhatjuk, amelyek mindegyikének négy tagja van. Ezek közül hat részecske kvark, hat pedig lepton. Ez utóbbiból három neutrinó, míg a további három részecske pedig az elektron, a müon és a tau -lepton.

Ezek a más típusú fodrozódások az úgynevezett kvázi részecskék.

A houstoni Rice Egyetem kondenzált anyag fizikusa e mechanizmus lényegét egy szemléletes példával illusztrálja. „Gondoljunk például egy sporteseményen a szurkolók által keltett »hullámra«. Láthatjuk, ahogyan ez tova terjed a futballstadionban; mivel van helye és sebessége is” – mondja Douglas Natelson. „Ez (a hullám) azonban csak a stadionon belül létezik, és az összes interakcióban lévő szurkoló kollektív reakciójából tevődik össze” -fűzi hozzá.