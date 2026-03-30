Kísérteties távolhatás: a legnagyobb rejtély, amit még Einstein is lehetetlennek tartott

A kísérteties távolhatás - egy rendkívül szokatlan és éppen ezért elfogadhatatlannak látszó viselkedés két részecske között -, az anyagi világ egyik legnagyobb fejtörést okozó jelensége. A kvantum-összefonódás – amit egyébként maga Albert Einstein nevezett el kísérteties távolhatásnak, mert egész egyszerűen képtelenségnek tartotta ezt a jelenséget –, az elméleti fizika egyik legizgalmasabb problémája.

Kísérteties távolhatás: egy titokzatos jelenség ami látszólag ellentmond az einsteini elméletnek

A XX. század elején a fizikában elkezdődött és még napjainkban is zajló tudományos forradalom gyökerestől felforgatta a klasszikus fizikának mind a mikrokozmoszról, mind pedig az univerzumról alkotott és korábban megdönthetetlennek, illetve egyetemes jellegűnek vélt igazságait. Az új tudományág, a kvantumfizika alapjait lerakó nagy tudósok, Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr vagy Werner Heisenberg által megfogalmazott kérdések nem egy esetben az elméleti fizika és az emberi gondolkodás határait feszegetve filozófiai dimenzióba emelték az ismeretelmélet alapproblémáit is.

Albert Einstein 1905-ben egymás után négy olyan dolgozatot publikált, amelyek közül valamennyi önmagában is kiérdemelte volna a fizikai Nobel-díjat. A speciális relativitáselméletről szóló dolgozatában

Einstein olyan alapvető axiómákat határozott meg, melyek érvényességét eddig már számos alkalommal empirikus módon is bebizonyították,

és amelyek mind a mai napig meghatározó jelentőségűek a fizikában. A speciális relativitáselméletben Einstein fogalmazta meg először azt az alapvető fontosságú axiómát, hogy a fény sebessége bármely vonatkoztatási rendszerben a fényt kibocsátó objektum, illetve a megfigyelő sebességétől függetlenül állandó. A másik hasonló jelentőségű és ehhez szorosan kapcsolódó einsteini tétel, hogy egyetlen kölcsönhatás sem terjedhet gyorsabban mint a fény sebessége. Ez utóbbi axióma pedig különös jelentőségű egy kvantumfizikai jelenség, az úgynevezett kvantum-összefonódás problematikájának értelmezésében.