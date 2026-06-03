Utóbb kiderült, a baleset halálos áldozata Szöllősi Tamás rendőr zászlós, járőrparancsnok. A férfit 34 éves korában érte a halál, őt a felesége és a két gyermeke gyászolja. A Magyar Nemzet megkereste az Országos Mentőszolgálatot is az ügyben.
Elárulta az Országos Mentőszolgálat, hogy milyen állapotban voltak a sérültek, amikor a tragikus baleset helyszínére értek, amelyben egy rendőr meghalt
A 34 éves fiatalembert megpróbálták újraéleszteni.
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Válaszukban azt írták, hogy
… a rendőr életét újraélesztési kísérlettel sem lehetett sajnos megmenteni, a személyautóban ülők könnyebben sérültek, őket kórházba szállítottuk.
A baleset miatt délután fél egyig fennakadások voltak a MÁV-nál, a Magyar Nemzettel a vasúttársaság azt közölte, félpályán helyreállt a buszforgalom.
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Az ügyben a rendőrség is megszólalt, erről ebben a cikkben írtunk bővebben.
Beszámoltunk arról is, hogy Szöllősi Tamás tavaly év végén kapott jutalmat Békéscsabán a Magyar Autóklub helyi vezetésétől. Akkor arról beszélt, hogy gyerekkori álma teljesült azzal, hogy motoros rendőrként szolgálhat, így rengeteget tehet a közlekedés biztonságáért.
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