balesetgyermekméhkerékszöllősi tamásOrszágos Mentőszolgálat

Elárulta az Országos Mentőszolgálat, hogy milyen állapotban voltak a sérültek, amikor a tragikus baleset helyszínére értek, amelyben egy rendőr meghalt

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A 34 éves fiatalembert megpróbálták újraéleszteni.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 17:37
A helyszínére mentő is érkezett – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)
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Utóbb kiderült, a baleset halálos áldozata Szöllősi Tamás rendőr zászlós, járőrparancsnok. A férfit 34 éves korában érte a halál, őt a felesége és a két gyermeke gyászolja. A Magyar Nemzet megkereste az Országos Mentőszolgálatot is az ügyben. 

Válaszukban azt írták, hogy

… a rendőr életét újraélesztési kísérlettel sem lehetett sajnos megmenteni, a személyautóban ülők könnyebben sérültek, őket kórházba szállítottuk.

A baleset miatt délután fél egyig fennakadások voltak a MÁV-nál, a Magyar Nemzettel a vasúttársaság azt közölte, félpályán helyreállt a buszforgalom. 

 Az ügyben a rendőrség is megszólalt, erről ebben a cikkben írtunk bővebben. 

Beszámoltunk arról is, hogy Szöllősi Tamás tavaly év végén kapott jutalmat Békéscsabán a Magyar Autóklub helyi vezetésétől. Akkor arról beszélt, hogy gyerekkori álma teljesült azzal, hogy motoros rendőrként szolgálhat, így rengeteget tehet a közlekedés biztonságáért.

 

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