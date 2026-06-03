Elárulta az Országos Mentőszolgálat, hogy milyen állapotban voltak a sérültek, amikor a tragikus baleset helyszínére értek, amelyben egy rendőr meghalt

Az ügyben a rendőrség is megszólalt, erről ebben a cikkben írtunk bővebben.

Beszámoltunk arról is, hogy Szöllősi Tamás tavaly év végén kapott jutalmat Békéscsabán a Magyar Autóklub helyi vezetésétől. Akkor arról beszélt, hogy gyerekkori álma teljesült azzal, hogy motoros rendőrként szolgálhat, így rengeteget tehet a közlekedés biztonságáért.