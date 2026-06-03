szöllősi tamáselhunytrendőr

A közlekedés biztonsága volt a szívügye a balesetben meghalt motoros rendőrnek

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Halálos balesetet szenvedett szolgálatteljesítés közben Szöllősi Tamás rendőr zászlós. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársát felesége és két kisgyermeke gyászolja.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 13:12
Candle burning in darkness over black background. Commemoration, necrology notice concept. 2415007781 Shutterstock Proxima Studio
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Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

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Baranyai Gábor
idezojelekhegedűs zsolt

Megszakítottság

Baranyai Gábor avatarja

A szívhang meghallgattatása nem más, mint az emberi méltóság és az élethez való jog elismerése, annak tudatosítása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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