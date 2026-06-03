Megszólalt a belügyminiszter a 34 éves rendőrről, aki tragikus baleset szenvedett szolgálatteljesítés közben

Elvesztése pótolhatatlan űr a rendőrség állománya és mindannyiunk számára

– hangsúlyozta, majd a Belügyminisztérium vezetése nevében őszinte részvétét és együttérzését fejezte ki az elhunyt rendőr családjának, hozzátartozóinak és kollégáinak. „Osztozunk a fájdalmukban” – fűzte hozzá.

A balesetben érintett édesanyának és a másfél éves gyermekének mielőbbi és teljes felépülést kívánt. „Tamás emlékét örökké megőrizzük” – zárta a bejegyzését a balügyminiszter, Pósfai Gábor.